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В пилота Ту-95 Стегачева, наносившего удары по Украине, стреляли в российском Энгельсе. Выясняется, ликвидирован ли оккупант, - ГУР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В российском городе Энгельсе стреляли в командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Что известно о военном преступнике
Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.
В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняется.
Топ комментарии
+82 Inna vid
показать весь комментарий03.02.2024 15:10
+79 Прощай немытая раССея
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+57 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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Усіх літунів до ківи з кабздоном.
Щоб щотижня- подібне.
І каци б свої каби в Авдіївку на буханках возили. Бо досвідчених пілоток в них небагато. Недарма ж 64річні генерали на винищувачах літають. А "юношу с гарящими глазами" після академії посади, і хана машини, як не розіб'є то проп'є