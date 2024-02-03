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В пилота Ту-95 Стегачева, наносившего удары по Украине, стреляли в российском Энгельсе. Выясняется, ликвидирован ли оккупант, - ГУР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В российском городе Энгельсе стреляли в командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Что известно о военном преступнике

Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.


В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняется.

Также читайте: Увеличение случаев сброса авиацией РФ бомб на свои города свидетельствует об усталости персонала и недостаточной подготовке, - британская разведка

Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
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Топ комментарии
+82
Царствия тебе подземного, русская свинья.
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03.02.2024 15:10
+79
Краще, щоб залишився живим, але інвалідом в памперсі - кожень день буде нагадувати сусідам та минулим підлеглим, яка доля може спіткати вбивцю цивільних...
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03.02.2024 15:14
+57
О Уже
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03.02.2024 15:35
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Страница 2 из 2
Одно дело грохнуть красножопого в селе у леса, или даже во Львове, совсем другое заехать в чужую страну, в военный городок и там, среди паскудной цапни, найти кого-то.
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03.02.2024 18:23 Ответить
Ну умовно кісєльова/скабєєву/сімонян найти неважко, адресу проживання знають...
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03.02.2024 19:07 Ответить
Та скорее бытовуха там. А завернули в такую бумагу. Свой Моссад так просто не бывает. Там бабло огромное ещё работает на подкуп и за инфу. И на зарплату тоже. Это вам не карманам тырить у народа и с бюджета. Там нация.
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04.02.2024 02:25 Ответить
бачили як вони обісрались, не сотворі куміра
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04.02.2024 06:38 Ответить
"- Вот с этого и надо было начинать." (с)
Усіх літунів до ківи з кабздоном.
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03.02.2024 16:24 Ответить
Бабу Ягу тоже
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03.02.2024 16:27 Ответить
Такі б новини та на потік!
Щоб щотижня- подібне.
І каци б свої каби в Авдіївку на буханках возили. Бо досвідчених пілоток в них небагато. Недарма ж 64річні генерали на винищувачах літають. А "юношу с гарящими глазами" після академії посади, і хана машини, як не розіб'є то проп'є
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03.02.2024 16:29 Ответить
Скоріш а все чиста битовуха. Когось н...... от і прилетіло.
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03.02.2024 16:33 Ответить
Кожен зі свинольотів має бути знайдений і знищений. У цих дебілів має бути вироблений безумовний рефлекс: сьогодні сідаєш за штурвал бомбардувальника - завтра отримуєш кулю у лоба.
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03.02.2024 16:36 Ответить
от же ****, сподіваюсь, що здохло!
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03.02.2024 16:56 Ответить
Наконец то бог услышал мои молитвы я уже давно на Цензоре предлагал отстреливать летчиков и ракетчиков по месту их проживания и дислокации.
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03.02.2024 17:10 Ответить
Стратегические бомбардировщики в Энгельсе мы достать не можем. Но можем отстреливать лётчиков. А такие лётчики поштучны. Буданову на заметку.
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03.02.2024 17:14 Ответить
Буданов - говоряща голова. Від нього там ніц не залежить.
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03.02.2024 17:46 Ответить
Не біда, як виживе. Головно, щоб решту життя перебував у лежачому стані та був при свідомості.
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03.02.2024 17:45 Ответить
СМЕРТЬ. підорасам-рашистам.
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03.02.2024 17:51 Ответить
...іван фсьо.
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03.02.2024 17:55 Ответить
Подивився в рожу... тупа и пуста, типово кацапська пика... тут пишуть - свиня... ні, в свині думок у погляді більше
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03.02.2024 18:08 Ответить
Ви маєте рацію. Тримаю свиней то розумні тварини
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03.02.2024 20:45 Ответить
вони ще доволі дружелюбні до людини
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04.02.2024 06:39 Ответить
Я вже тут писав на Цензорі,чому б не ввести практику кровної помсти всім цим ракетникам,авіаторам,зенітникам Раші,всі знають де їх військові містечка: то хтось їх убив та пограбував тіло,то ісламські моджахеди підірвали бомбу на день міста в натовпі,то автобус підірвали.... Де ж він цей таємничий укрМоссад,про який туманно натякав Буданов ще перед своїм 1-м питтям кави в Ялті??
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03.02.2024 18:09 Ответить
будем надеяться на лучше - на жигули для мадам сиргачевой, но скорее всего бытовуха. Или по пьяной лавочке собутыльник грохнул, или вые.ал жену боевого товарища, пока тот летал в Украину. А товарещь вернулся и пристрелил как собаку.

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03.02.2024 18:26 Ответить
А для чого його вибл&дк@м морди замалювали ? Вони ж жирують на його "душогубні" зарплати
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03.02.2024 20:49 Ответить
Отстрел летчиков-военных приступников как бешанных собак - это правильно, но в первую очередь нужно остреливать военно-политическое руковоство паРашки и их пропагандонов!
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03.02.2024 22:12 Ответить
Так в Україні теж є кого в першу чергу відстрелювати треба🤡 ,але там і в день і вніч, фсб та гру , на варті з коксом під носом ...
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03.02.2024 23:16 Ответить
Дронові атаки окрім звичайних військових цілей обов'язково треба наносити по адресам проживання путінських літунів та їх сімей. І довести до відома їх сусідів про те, що обов'язково прилетить. Буде весело.
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04.02.2024 01:41 Ответить
Награда нашла героя.
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04.02.2024 12:20 Ответить
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