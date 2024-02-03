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Россияне сбросили КАБ на школу в Качкаровке на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. 2 февраля россияне сбросили управляемые авиабомбы на село Качкаровка в Бериславском районе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера под огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе. Чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей", – говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині

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Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
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ці дні просто якийсь раша-зомбіапокаліпсис..
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03.02.2024 16:24 Ответить
Ось з ким ця орда воює: з мирними громадянами серед яких і діти ,з школами ,з дитсадками ,з лікарнями ,з житловими будинками тобто нічого не змінилося від татаромонгольської орди рашисти це спадкоємці цієї орди, це бидло рашиське застрягло в середньовіччі разом з дибільним "русским миром ", путін і вся твоя рашиська кліка що б ви здохли про це щоденно мріють десятки мільйони українців.
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03.02.2024 16:28 Ответить
Не росіяни, а ублюдки-рашисти
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03.02.2024 17:49 Ответить
 
 