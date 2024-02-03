Таможенники предотвратили вывоз из страны ценных археологических предметов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Черновицкие таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции ценных археологических предметов в количестве 124 предметов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Порубное-Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавший из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина избрал полосу движения "зеленый коридор", чем показал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию.
Однако во время осуществления таможенного контроля таможенники во взаимодействии с сотрудниками УСБУ в Черновицкой области обнаружили предметы археологии – элементы лошадиной доспехи, элементы украшений, равнорамные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла.
Вышеуказанные предметы подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей" от 21.09.1999 года и запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины.
Должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и направили сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, в правоохранительный орган. Обнаруженные предметы археологии в количестве 124 штук изъяты".
Пожалуйста, подождите...
Украина от СОВКА никуда еще не отползла, НЕТ НИКАКИХ "КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" - есть частная собственность и если нет оснований считать, что эти предметы украдены (то есть не соответвуют орентирам похищеной собственности), то и не должно быть никакий претензий.
Сколько можно заигрывть с БОЛЬШЕВИЗМОМ (кстати сейчас тренд такой и в Европе, так и в США - это ЛЕВАЧЕСТВО и БОЛЬШЕВИЗМ, заигрывание с ГОЛЫМИ ОБЕЗЬЯНАМИ, а не ГРАЖДАНАМИ)!
Це у вас в Америці цивілізація з'явилися 200 років тому. У нас тут села мають по 1000 років і якщо ритися у городах можна знайти і скіфа, і гуна, і римлянина
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
Це якраз той момент, коли я дуже радий, що такий дегенерат як ти не живе в Україні
ніби ми не в одній Україні з подібними чиновниками-баригами живемо і не знаємо їхню справжню "принциповість"...
звітують про свою нелегку роботу...особливо зворушили збережені шнурки на брязкальцях( ?!)
Як там по Райкіну: "У нутрє срєднєвєкового рицаря - наши опілкі!"
- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь.
(Ильф и Петров, «Двенадцать стульев")
Зараз митарі будуть голову ламати куди прилаштувати ці "дорогоцінності"
Десь, колись конюшня згоріла.