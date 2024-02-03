Таможенники предотвратили вывоз из страны ценных археологических предметов. ФОТО

Черновицкие таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции ценных археологических предметов в количестве 124 предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Порубное-Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавший из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина избрал полосу движения "зеленый коридор", чем показал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию.

Однако во время осуществления таможенного контроля таможенники во взаимодействии с сотрудниками УСБУ в Черновицкой области обнаружили предметы археологии – элементы лошадиной доспехи, элементы украшений, равнорамные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла.

Вышеуказанные предметы подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей" от 21.09.1999 года и запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины.

Должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и направили сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, в правоохранительный орган. Обнаруженные предметы археологии в количестве 124 штук изъяты".

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