РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5084 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
6 567 23
археолог (172) таможня (1916) Государственная таможенная служба (144)

Таможенники предотвратили вывоз из страны ценных археологических предметов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Черновицкие таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции ценных археологических предметов в количестве 124 предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Порубное-Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавший из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина избрал полосу движения "зеленый коридор", чем показал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию.

Однако во время осуществления таможенного контроля таможенники во взаимодействии с сотрудниками УСБУ в Черновицкой области обнаружили предметы археологии – элементы лошадиной доспехи, элементы украшений, равнорамные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла.

Вышеуказанные предметы подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей" от 21.09.1999 года и запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины.

Должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и направили сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, в правоохранительный орган. Обнаруженные предметы археологии в количестве 124 штук изъяты".

Также смотрите: Ликвидирована масштабная коррупционная схема на таможенном посту "Тиса", пяти таможенникам сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабанда археології
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Обычные находки,ничего раритетного.Лучше бы так ловили тех кто громадные запасники музеев ограбил пользуясь своим служебным положением.
показать весь комментарий
03.02.2024 20:45
+10
Ціна цим "раритетам" 100 баксів в базарний день... Мужик накопав, цим зараз люди виживають... Ото пАбєда! Вловили контрабандіста! А під шумок десяток фур без оформлення пролетіло...
показать весь комментарий
03.02.2024 21:00
+5
А государство в Украине - это кто? ЧИНУШИ и служивые палканы, а не СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СОБСТВЕННИКИ, поэтому такие вот и идиотские законы.
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
показать весь комментарий
03.02.2024 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обычные находки,ничего раритетного.Лучше бы так ловили тех кто громадные запасники музеев ограбил пользуясь своим служебным положением.
показать весь комментарий
03.02.2024 20:45 Ответить
То тоді неначасі було
показать весь комментарий
03.02.2024 21:57 Ответить
Ну да,хороший грабеж любит тишину.Ну нас в районном музее была неплохая коллекция скифского серебра так начальство взяло в временное пользование и больше ее никто не видел а запасники музеев были в начале девяностых забиты до отказа раритетами а потом их наверное крысы съели.Проще любителей поиска с металлоискателями во всем крайних сделать.
показать весь комментарий
03.02.2024 22:01 Ответить
Заяви теперішні не перестають дивувати. То громадянин України в приватних справах, бо ж так можна, перетинає кордон, то , це ж неймовірно, пенсіонер з України перевозив шаленну суму євро через митницю в Мюнхені.
показать весь комментарий
03.02.2024 20:58 Ответить
Ціна цим "раритетам" 100 баксів в базарний день... Мужик накопав, цим зараз люди виживають... Ото пАбєда! Вловили контрабандіста! А під шумок десяток фур без оформлення пролетіло...
показать весь комментарий
03.02.2024 21:00 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2024 21:09 Ответить
Raritetom mozno nazvat,jesli cena ego nacinajetsia s 5000 evro,takije meloci neodlzni popast po raritetom.Meloc tut vsio nekokoj kulturnoj cenosti neimejet
показать весь комментарий
03.02.2024 21:10 Ответить
*****-МУХА!
Украина от СОВКА никуда еще не отползла, НЕТ НИКАКИХ "КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" - есть частная собственность и если нет оснований считать, что эти предметы украдены (то есть не соответвуют орентирам похищеной собственности), то и не должно быть никакий претензий.
Сколько можно заигрывть с БОЛЬШЕВИЗМОМ (кстати сейчас тренд такой и в Европе, так и в США - это ЛЕВАЧЕСТВО и БОЛЬШЕВИЗМ, заигрывание с ГОЛЫМИ ОБЕЗЬЯНАМИ, а не ГРАЖДАНАМИ)!
показать весь комментарий
03.02.2024 21:20 Ответить
Приватна власність має бути доведена наявністю документів на власність. Археологічні знахідки на території України є власністю держави ,так як це культурна спадщина країни.
Це у вас в Америці цивілізація з'явилися 200 років тому. У нас тут села мають по 1000 років і якщо ритися у городах можна знайти і скіфа, і гуна, і римлянина
показать весь комментарий
03.02.2024 21:36 Ответить
А государство в Украине - это кто? ЧИНУШИ и служивые палканы, а не СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СОБСТВЕННИКИ, поэтому такие вот и идиотские законы.
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
показать весь комментарий
03.02.2024 21:43 Ответить
государство в Украине слишком дохуа хочет знать и сует свой нос не в свое собачье дело
показать весь комментарий
04.02.2024 07:27 Ответить
RustIck

Це якраз той момент, коли я дуже радий, що такий дегенерат як ти не живе в Україні
показать весь комментарий
04.02.2024 10:23 Ответить
Радость взаимная, что дистанцирован он многих подобных идиотов.
показать весь комментарий
04.02.2024 11:24 Ответить
Jesli vyvesti iz strani nuzno imet departamenta kulturi razresenyje..Nado zaplatyt dengi kontore i oni dast dobro,Takyje kontori jest vo vsex krupnix gorodax Ukraine.Nevazno sto tam vysylajes,glavnoje im zaplatyt i oni dast spravku.
показать весь комментарий
03.02.2024 21:51 Ответить
...чомусь соромно за цих митників "простих героїв тилу"...
ніби ми не в одній Україні з подібними чиновниками-баригами живемо і не знаємо їхню справжню "принциповість"...
показать весь комментарий
03.02.2024 21:21 Ответить
зате воно має "заслужену", як і його кулєги силовики, "заслужену" бронь....
звітують про свою нелегку роботу...особливо зворушили збережені шнурки на брязкальцях( ?!)
Як там по Райкіну: "У нутрє срєднєвєкового рицаря - наши опілкі!"
показать весь комментарий
04.02.2024 11:11 Ответить
предметів у кількості 124 предметів.

- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь.
(Ильф и Петров, «Двенадцать стульев")
показать весь комментарий
03.02.2024 21:44 Ответить
...вопрос интересеый!!Подсунули,отвлекли...Партия крупнее уехала..
показать весь комментарий
03.02.2024 22:11 Ответить
По приколу. На початку 90 один чел вивозив два старовинних дуельних пістоля. На митницях тоді шикували всі правоохоронці. Контрабандою тоді рахувався товар, скритий від огляду. А тут відкрито. Чини з МВС зразу ж зварганили кримінал по незкаонному зберіганню вогнепальної зброї, справа в суд. Умовний термін і конфіскація зброї, ясна річ через систему МВС. А там списати пльова справа. Але в обласному суді додивились і виявили, що пістолі рахуються вогнепальною зброєю випуску після 1855 року. А ці з часів Пушкіна та і виправдали. Чини - а ми перепишемо протокол на іншу статтю. А їм у відповідь - строки пройшли і не ваша підслідність. Потім, правда, цей чел довго борюкався про повернення.
показать весь комментарий
04.02.2024 01:11 Ответить
І ще один комічний випадок із старовинною зброєю. В одного лісника на килимі висіла рушниця, старовинна і пошкоджена, непридатна до стрільби. Документів ясна річ не було. Його друзяка авторитетний місцевий дільничний довго випрошував її а потім вирішив привласнити її та подарувати начальнику. Склав протокол про порушення правил зберігання, заніс на адмінкомісію, постановили конфіскувати та штраф 10 крб. (на початтку 90 відбувалось). І вилучив зброю. Взяв довідку про її утилізацію в ливарному цеху. Однак лісник вперся рогом. Тривалий час судився. І суд поновив строк на оскарження рішення адмінкомісії та скасував рішення. Дільничний під загрозою криміналу повернув зброю. Його сходу звільнили по статті.
Зараз митарі будуть голову ламати куди прилаштувати ці "дорогоцінності"
показать весь комментарий
04.02.2024 01:23 Ответить
Прочитавши заголовок відразу зрозумів, що справа не варта, і виїденого яйця, ціна тих предметів, вартість металу, які сто доларів....
показать весь комментарий
04.02.2024 04:08 Ответить
Цінні археологічні предмети !

Десь, колись конюшня згоріла.
показать весь комментарий
04.02.2024 09:33 Ответить
 
 