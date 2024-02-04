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22-летний сержант Павел Шевчук, мужественные действия которого отмечал Зеленский, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сержант Павел Шевчук погиб 24 января 2024 года во время выполнения боевого задания недалеко от села Победа Донецкой области. Ему было 22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что известно о погибшем Герое

Павел родился в Ривненской области, позже сменил место жительства на Житомир. В 2018 г. окончил Житомирский технологический колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры. С началом полномасштабного вторжения подписал контракт с пограничным ведомством. Службу проходил в пограничной комендатуре быстрого реагирования – боевом подразделении пограничного отряда.

С апреля по июль 2023 г. пограничник выполнял боевые задания на территории Харьковской и Луганской областей. Защищал позиции в районе н.п. Нововодяное, Ковалевка, Райгородок и Кармазиновка.

В ноябре 2023 года боец во второй раз выбыл в ротацию на восток, а именно – на Донбасс, Авдеевское направление.

Подвиг Героя

16 января 2024 года сержант Шевчук находился на огневой позиции в составе противотанкового расчета. Оккупанты начали артобстрел позиций Сил обороны для проведения своих штурмовых действий. От старшего на позиции Павла Шевчука поступила информация о появлении на горизонте вражеского танка. Пограничник без колебаний выбежал из укрытия и направился на огневую позицию. Несмотря на непрерывный шквальный обстрел, военнослужащий засек танк противника и произвел пуск ракеты из противотанкового комплекса. Ракета поразила цель и уничтожила технику. Попытка штурмовых действий противника была остановлена, все позиции сил обороны - сохранены.

Мужественные действия пограничника отметил президент Украины в одном из обращений: "Еще Марьинское направление - пограничная комендатура быстрого реагирования Житомирского отряда: спасибо всем Вам, наши воины, за точность и уничтожение российской техники. А особенно я отмечу сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко – просто молодцы, ребята!"

За мужество и героизм, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге сержант Шевчук Павел Владимирович был представлен к государственной награде.

Павло Шевчук
Світлина Павла Шевчука з траурною стрічкою
Прощання з Павлом Шевчуком
Прощання з Павлом Шевчуком
Прощання з Павлом Шевчуком
Прощання з Павлом Шевчуком

Захоронили защитника в Житомире. Простились с Героем в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

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Топ комментарии
+52
Вічна пам'ять молодому відважному Українцю.
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04.02.2024 09:54
+40
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04.02.2024 10:01
+29
Вічна тобі СЛАВА Герою! 🫡 вічне пекло всім лаптеногім дикунам!
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04.02.2024 10:23
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Вічна пам'ять молодому відважному Українцю.
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04.02.2024 09:54 Ответить
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04.02.2024 10:01 Ответить
Вічна тобі СЛАВА Герою! 🫡 вічне пекло всім лаптеногім дикунам!
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04.02.2024 10:23 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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04.02.2024 10:28 Ответить
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04.02.2024 11:52 Ответить
Ви своїм коментарем його ж і згадали
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04.02.2024 13:58 Ответить
Бо йому головне - плюнути у противника свого хазяїна. Навіть на похоронах Героя.
22 роки... Вічна Пам'ять...
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05.02.2024 07:03 Ответить
А ти вважай що це порівняння, і не на користь Боневтіка Оманського . Людина загинула , а тварюка править!
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04.02.2024 11:36 Ответить
А чому ти вирішив , що в мене Є? Я ,наприклад ,не боюсь зізнатись що голосував за цього зрадника Зеленського , але вже в 2020 зрозумів , як помилився ! Хоча за Поршенка все одно не проголосував би , краще послав би обох на бюлетені.І до того , я не обсираю , а констатую факти !
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04.02.2024 20:38 Ответить
Від того що ти волаєш про поганого Зеленського зараз нічого не зміниться. Почекай до виборів, так може статися що інщі кандидати будуть ще гірші від Зеленьского. Я його не захищаю, ні в якому разі, але життя жорстоке, особливо зараз. Така реальність
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04.02.2024 22:00 Ответить
Амінь
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05.02.2024 00:08 Ответить
Або його хазяїн. Або завпсихдиспансером.
Хоча, може "тут співпало"...
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05.02.2024 07:05 Ответить
А как, по каким критериям может определять героизм или трусость, патриотизм или предательство существо, которое пряталось от призыва, когда , как само оно заявляло, войны не было. Как существо, которое не скрывало ненависти и презрения к Украине и украинцам, может определить степень преданности той же Украине? Насчет смелости - так оно же сейчас, когда играется в президента, ссыкливо не хочет взять на себя ответственность с той же мобилизацией, то у него депутаты, то военные должны взять на себя негатив за трудное решение, хотя по закону - это его ответственность. Какое вообще моральное право (хотя, о чем это я, ему и слова такие не известны) это ничтожество имеет приплетать себя к именам Героев?
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04.02.2024 12:08 Ответить
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04.02.2024 12:15 Ответить
Світла памʼять молодому і можньому Герою Украіни !!
Нестерпний біль ......😪😪😪
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04.02.2024 12:28 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.
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04.02.2024 16:15 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Павла до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.02.2024 16:57 Ответить
Душа болить,і серце плаче,Вічна Пам'ять Герою України!Смерть кровавозеленим ворогам народа! Раша буде знищена,тільки б нетакою ціною.
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04.02.2024 18:03 Ответить
Чотириразовий ухилянт і блазень взяв на себе функцію нагородження.
А чи візьме він на себе вину за смерті таких молодих хлопців?
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05.02.2024 22:10 Ответить
 
 