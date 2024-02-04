Сутки на Таврическом направлении: произошло более 40 боестолкновений, враг потерял 332 человека и 24 единицы техники

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 36 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 41 боевое столкновение и совершил 695 артобстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 332 человека и 24 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистемы, 10 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага", - сообщает Тарнавский.

Нейтрализовано или уничтожено 170 БпЛА разных типов.

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