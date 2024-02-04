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Сутки на Таврическом направлении: произошло более 40 боестолкновений, враг потерял 332 человека и 24 единицы техники

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 36 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 41 боевое столкновение и совершил 695 артобстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 332 человека и 24 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистемы, 10 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага", - сообщает Тарнавский.

Нейтрализовано или уничтожено 170 БпЛА разных типов.

Читайте также: Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составляют 382 человека и 30 единиц военной техники, - Тарнавский

Воїн 53 ОМБр на Таврійському напрямку
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хто там ближче до професора дядька Валери повідомте йому що потрібно якось реагувати на ситуацію👇

Юрій Бутусов

8 ч. ·

Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, і місті йдуть вуличні бої

Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто.

Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста.

Ситуація критична.

110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110 -і бригади, яка зберігає керованість попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті.

Також необхідні ********** - поставки також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження.

Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво «поганими новинами». А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті - будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.

У понеділок мій фонд закупить партію станцій управління для українських операторів дронів 110-і бригади в Авдіївці замість знищених в результаті обстрілів та бомбардувань, будемо створювати запаси антен та станцій управління, щоб після ураження воїни могли негайно брати резервне обладнання.
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04.02.2024 10:19 Ответить
 
 