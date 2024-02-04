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В боях за Украину погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен Книги рекордов Украины 32-летний Александр Билоконь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

"Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Билоконь получил Мастера спорта по богатырским играм", - говорится в сообщении.

Олександр Білоконь

Что известно об Александре Билоконе

Уроженец Белой Церкви Александр Билоконь еще в 2017 году в центре Одессы установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Тогда 26-летний Александр работал в цирке "Кобзов" и был инвалидом третьей группы. Мужчине удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны - вес грузовика, остальные - люди.

В 2020 году Александр Билоконь стал мастером спорта по богатырским играм. В этом же году на соревнованиях за титул "Самого сильного человека Украины-2020", в 95-й весовой категории спортсмен занял первое место в финале.

В 2021 году в Белой Церкви на стадионе "Трудовые резервы" состоялся "Финал первой лиги стронгмена - 2021", где семь сильнейших мужчин со всей Украины соревновались в заключительном соревновании сезона. Именно Александр установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.

Читайте также: В боях за Украину погиб вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский. ФОТО

Олександр Білоконь
Олександр Білоконь
Олександр Білоконь
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Топ комментарии
+56
Московити це пси. Мерзость якій ніколи в історії не треба хліба подати якщо будуть вмирати з голоду. І їхні діти теж і 2 місячні. Чому ? - бо проти нас воююті ті хто той СССР і в очі не бачив і кому ми рятували життя в 90-ті від голодної смерті
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04.02.2024 12:41
+39
Вічна память Герою.Цю інфомацію розсилати керівникам спортивних організацій світу,які хочуть допустити мордор до змагань.
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04.02.2024 12:53
+38
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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04.02.2024 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Московити це пси. Мерзость якій ніколи в історії не треба хліба подати якщо будуть вмирати з голоду. І їхні діти теж і 2 місячні. Чому ? - бо проти нас воююті ті хто той СССР і в очі не бачив і кому ми рятували життя в 90-ті від голодної смерті
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04.02.2024 12:41 Ответить
ну, тільки рятівники здали зброю ядерну - голодуючим. прекрасно. дорятувались? їж.МО
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04.02.2024 13:08 Ответить
Здали ті ж самі комуняки кравчук з чучмою, а ми проковтнули бо тоді всі ходили з кравчучками шукали засоби прогодувати свої сім'ї.
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04.02.2024 14:06 Ответить
ну а як?
не думали ж шо "братья", які 800 років нападали ...... нападуть
мені нівіть здається шо такий дебілізм пояснити досить просто - 2ивілізація тупо - "чийсь експеримент", поясню - в акваріумі риби напр., не знають шо вони - під вивченням і т.д.?
ну, або наріт настільки тупий шо аж придумувати щось неохота, бо неможливо пояснити такий масовий дебілізм.
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04.02.2024 14:20 Ответить
Масовий дебілізм зробили совєти, які 70 років окучували людей дебільною своєю пропагандую. Інтелігенцію витравили, половину вбили половина втекла за кордон. Далі до влади на місця поставили тупиш шарікових. Так виросло декілька поколінь, які свято вірили у вождів. А все шо робили воШді тоє правильно. У кацапів з тих часів нічого не змінилось, там до сих пір вірять воШдям (*****) і в байку від воШдів та ****** шо всі кругом хочуть на них напасти та поработіть.
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04.02.2024 14:46 Ответить
дебілізм це інтернаціонально.
Вон, журналісти підрахували - 20000 раз Трамп збрехав під камери, навіть зробили "експозицію". і нічо, мутний наріт все одно любить дідуся рижого.
так що я навіть не заїкаюсь шо у нас наріт - .... ну, так скажемо, А де знайти кращий наріт, навіть подивившись на даний?
нігде. те ж саме про вірунів - прямо заборонено шикувати попам і стаду, а я вчора бачив фото храму, десь в іспанії, м, вроді в Латинській америці - тупо все золотом обліплено зсередини. а знадвору думаю - бомжі сидять. якось теж лицемірно виглядає. Та навіть просто тупо.
просто цікаво, як досі Чорнобиль тільки один, а не 15, з такими блін.... дураками то?
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04.02.2024 15:35 Ответить
читав два рази так і незрозумів про шо
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04.02.2024 15:58 Ответить
Так, цей Yuriy Smith ,як персонаж П. С. Сірко з фільму "За двома зайцями" , - Ну і розумний! Аж страшно. -
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04.02.2024 16:12 Ответить
так, розумний і пише цікаво.
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04.02.2024 20:03 Ответить
Чувак приход піймав, шо тут дивуватись
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04.02.2024 16:52 Ответить
Це ''підрахували' такі ''журналісти'' як в Раші щось там путіну підраховують. Незалежна журналістика в США мертвіша ніж в Україні. Усі процеси проти Трампа і більшість звинувачень - юридично нікчемний фарс і брехня.
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04.02.2024 22:26 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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04.02.2024 12:51 Ответить
Вічна память Герою.Цю інфомацію розсилати керівникам спортивних організацій світу,які хочуть допустити мордор до змагань.
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04.02.2024 12:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.02.2024 13:03 Ответить
Почивай з миром, Герою! Ти виконав свій обов'язок до кінця!
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04.02.2024 13:06 Ответить
Вічна пам'ять Герою
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04.02.2024 13:06 Ответить
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб відгородитись від країни русо-фашистів.
Слава українському солдату, чемпіону світу Олександру Білоконю який навічно захистив свій титул в боях з московськими мразями.
Як хочеться зараз почути, що у казапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?8
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04.02.2024 13:11 Ответить
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04.02.2024 13:40 Ответить
які хлопці гинуть, а зелена наволоч - я ж депутат, воевать это не про меня
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04.02.2024 14:42 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.
Втрачаємо найкращих синів і дочок, нажаль.
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04.02.2024 16:10 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.02.2024 16:52 Ответить
Украинская нация сможет выжить лишь при одном условии: нам нужно научиться забивать по 10-15 руZZких свиней на одного погибшего украинца. Достичь этого можно лишь имея передовые технологии, а для этого не нужно инженерам давать ржавые АК и отправлять на передок через 2 недели учебки. Пусть пока повоюют полицейские и другие профессионалы, носящие форму в мирное время, а инженеров нужно мобилизовать на разработку оружия и быстро масштабировать то, что хорошо показало себя в бою. Европу нужно постоянно пугать тем, что если мордор нас захватит, то заставит всех украинцев воевать уже против других стран Европы. А в Украине нужен аналитический штаб, который ежедневно будет распределять человеческие ресурсы так, чтобы каждый максимально использовал свои способности и знания для уничтожения наибольшего числа русских оккупантов.
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06.02.2024 02:53 Ответить
 
 