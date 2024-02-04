В боях за Украину погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен Книги рекордов Украины 32-летний Александр Билоконь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.
"Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Билоконь получил Мастера спорта по богатырским играм", - говорится в сообщении.
Что известно об Александре Билоконе
Уроженец Белой Церкви Александр Билоконь еще в 2017 году в центре Одессы установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Тогда 26-летний Александр работал в цирке "Кобзов" и был инвалидом третьей группы. Мужчине удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны - вес грузовика, остальные - люди.
В 2020 году Александр Билоконь стал мастером спорта по богатырским играм. В этом же году на соревнованиях за титул "Самого сильного человека Украины-2020", в 95-й весовой категории спортсмен занял первое место в финале.
В 2021 году в Белой Церкви на стадионе "Трудовые резервы" состоялся "Финал первой лиги стронгмена - 2021", где семь сильнейших мужчин со всей Украины соревновались в заключительном соревновании сезона. Именно Александр установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.
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не думали ж шо "братья", які 800 років нападали ...... нападуть
мені нівіть здається шо такий дебілізм пояснити досить просто - 2ивілізація тупо - "чийсь експеримент", поясню - в акваріумі риби напр., не знають шо вони - під вивченням і т.д.?
ну, або наріт настільки тупий шо аж придумувати щось неохота, бо неможливо пояснити такий масовий дебілізм.
Вон, журналісти підрахували - 20000 раз Трамп збрехав під камери, навіть зробили "експозицію". і нічо, мутний наріт все одно любить дідуся рижого.
так що я навіть не заїкаюсь шо у нас наріт - .... ну, так скажемо, А де знайти кращий наріт, навіть подивившись на даний?
нігде. те ж саме про вірунів - прямо заборонено шикувати попам і стаду, а я вчора бачив фото храму, десь в іспанії, м, вроді в Латинській америці - тупо все золотом обліплено зсередини. а знадвору думаю - бомжі сидять. якось теж лицемірно виглядає. Та навіть просто тупо.
просто цікаво, як досі Чорнобиль тільки один, а не 15, з такими блін.... дураками то?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава українському солдату, чемпіону світу Олександру Білоконю який навічно захистив свій титул в боях з московськими мразями.
Як хочеться зараз почути, що у казапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?8
Втрачаємо найкращих синів і дочок, нажаль.