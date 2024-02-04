Вражеская ДРГ пыталась пересечь границу на Сумщине. Бой длился 1,5 часа, диверсанты отброшены, - Наев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера в 18.20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.
"Понеся потери, ДРГ изменила тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Победный бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", - отметил Наев.
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та Дію латати, бо впала....
безкінечний марахфон зрад та крадіжок
Scorched Earth на 100 км від нашого кордону + мільони біженців у мааскві можуть багато чого змінити.
І не треба про "ми не такі". Якщо дотримуватись лицарських звичаїв при війні з канібалами, не те що перемогти, вижити не так багато шансів.
35 х 1 000 000 /366 = 95 628 дронів вже мали виготовити до кінця сьогоднішньої доби з початку року!!!
Чи ви тут натякаєте, що преЗЕдент міг про 1 млн. дронів просто збрехати?
Я мимоволі червонію... Але з чого б це? Я же жодного разу не преЗЕдент! ПреЗЕденти - це лише ті всі, що за нього проголосували!
...Але й вони теж не червоніють...
у нас люди на вагу золота
те що 10 років тримаємся це вже увійде в історію з найбільшим рейтингом
Але в разі значного нападу, він гарантовано попросить охороняти кордон Казахстан, Бл*дорусь, і та інших. А свої війська звідти кине на фронт.
І це ще не кажучи про міжнародну ситуацію, де напад на Рашку роздують до небес. І стоп тоді допомозі .
Звісно, роздують. Але можна 1) казати "це не ми", "вашьі доказательства - не доказательства"; 2) повісити на РДК; 3) одягти вояків в костюми рептилоідів. Звісно, це гіркий жарт, але без перенесення війни на теріторію кацапстану, війну не те що не виграти, 0% шансів навіть на кордони 91 року.
Це задача генералів - розробити доктрину гібридної війни на території кацапії.
Хоча висновок один: "територіальні" дуже відстають у військовій підготовці від навчених професійних бійців,нехай це і ворожі диверсанти.