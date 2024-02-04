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Новости Фото Война в Украине
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Сумская область (1873) Наев (332) ДРГ (21)

Вражеская ДРГ пыталась пересечь границу на Сумщине. Бой длился 1,5 часа, диверсанты отброшены, - Наев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера в 18.20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

"Понеся потери, ДРГ изменила тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Победный бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", - отметил Наев.

Читайте также: Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба

Бій з диверсантами
Бій з диверсантами
Бій з диверсантами
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Топ комментарии
+28
І де той мільйон дронів?було хоча б 10 і одні б лапті залишились. Але незламний маразмзвон - наше все
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04.02.2024 12:47
+20
Чому б не робити те ж саме на території кацапії? Захватувати населені пункти, на місті "денаціфіковувати" потенційних мобиків та чиновників, самок кацапів гнати, все спалити, інфраструктуру знищити. Якщо шо - це не ми. У х/йла це ж працює?
Scorched Earth на 100 км від нашого кордону + мільони біженців у мааскві можуть багато чого змінити.
І не треба про "ми не такі". Якщо дотримуватись лицарських звичаїв при війні з канібалами, не те що перемогти, вижити не так багато шансів.
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04.02.2024 12:52
+11
Тут не до лицарства ! Немає у нас достатньо засобів та сил. Я теж гадав, що мінометні обстріли можна припинити кількома ФПВ-дронами, і закликав до створення підрозділу на кордоні. Проте тиша, а значить - нічого немає. Або ... бажання
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04.02.2024 12:58
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І де той мільйон дронів?було хоча б 10 і одні б лапті залишились. Але незламний маразмзвон - наше все
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04.02.2024 12:47 Ответить
О який ви ! президент натякав вам. А ви що ? Чекаєте мільйон. Він же думав інакше. Що ви за свої кошти придбаєте йому мільйон, а він повезе їх на фронт. З музикою, різнокольоровими ліхтариками !!!
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04.02.2024 13:01 Ответить
треба на євробачення гроші
та Дію латати, бо впала....

безкінечний марахфон зрад та крадіжок
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04.02.2024 14:13 Ответить
Лізуть зі всіх шпарин таргани кацапські.
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04.02.2024 12:51 Ответить
Чому б не робити те ж саме на території кацапії? Захватувати населені пункти, на місті "денаціфіковувати" потенційних мобиків та чиновників, самок кацапів гнати, все спалити, інфраструктуру знищити. Якщо шо - це не ми. У х/йла це ж працює?
Scorched Earth на 100 км від нашого кордону + мільони біженців у мааскві можуть багато чого змінити.
І не треба про "ми не такі". Якщо дотримуватись лицарських звичаїв при війні з канібалами, не те що перемогти, вижити не так багато шансів.
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04.02.2024 12:52 Ответить
Тут не до лицарства ! Немає у нас достатньо засобів та сил. Я теж гадав, що мінометні обстріли можна припинити кількома ФПВ-дронами, і закликав до створення підрозділу на кордоні. Проте тиша, а значить - нічого немає. Або ... бажання
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04.02.2024 12:58 Ответить
Іх можна припинити мінометними обстрілами у відповідь. А Ви знаєте, яка зараз ситуація с мінамі навіть на самих гарачих ділянках фронту? А ми можемо ії виробляти. Но не робиме це. Чому? (риторичне питання)
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04.02.2024 13:25 Ответить
Ні, пане так не можна. У відповідь, по мирним. Не козацька це справа. Треба влучним, один раз і в точку. Ракет не вистачає. Тут або дрон, або диверсійна робота.
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04.02.2024 15:44 Ответить
По людям - не можна, так. По кацапам-людожерам - навіть треба. Або не буде не те що перемоги, навіть балансу.
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05.02.2024 04:16 Ответить
Та як нема? Та що Ви таке кажете?
35 х 1 000 000 /366 = 95 628 дронів вже мали виготовити до кінця сьогоднішньої доби з початку року!!!

Чи ви тут натякаєте, що преЗЕдент міг про 1 млн. дронів просто збрехати?

Я мимоволі червонію... Але з чого б це? Я же жодного разу не преЗЕдент! ПреЗЕденти - це лише ті всі, що за нього проголосували!
...Але й вони теж не червоніють...
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04.02.2024 16:21 Ответить
Ну ви різницю з підарами усвідомлюєте взагалі?

у нас люди на вагу золота

те що 10 років тримаємся це вже увійде в історію з найбільшим рейтингом
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04.02.2024 13:02 Ответить
От модератор не усвідомлює. Другий раз відповідати не буду, все одно видалить, вибачайте.
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04.02.2024 13:23 Ответить
Хоч ідея і хороша, але.... На данний момент територію ерефії охороняють ерефіяни, але сама вона в складі ОДКБ. І зараз купа рабів Путлєра, ходить побіля кордону, а не сидить на фронті.
Але в разі значного нападу, він гарантовано попросить охороняти кордон Казахстан, Бл*дорусь, і та інших. А свої війська звідти кине на фронт.
І це ще не кажучи про міжнародну ситуацію, де напад на Рашку роздують до небес. І стоп тоді допомозі .
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04.02.2024 13:09 Ответить
Щось я маю сумніви, що навіть білорашка погодиться, не кажучі вже про казахів.
Звісно, роздують. Але можна 1) казати "це не ми", "вашьі доказательства - не доказательства"; 2) повісити на РДК; 3) одягти вояків в костюми рептилоідів. Звісно, це гіркий жарт, але без перенесення війни на теріторію кацапстану, війну не те що не виграти, 0% шансів навіть на кордони 91 року.
Це задача генералів - розробити доктрину гібридної війни на території кацапії.
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04.02.2024 13:22 Ответить
Попросить гарантовано. І що з того? Ввічливо пошлють ***** і всьо. Якщо за 2 роки навіть білорусів не змогли заставити, то про інших взагалі немає й мови. То не НАТО - той блок для того, щоб, навпаки, кацапи могли вторгнуться при потребі, як в Казахстан.
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04.02.2024 13:28 Ответить
Якщо чесно, то козаки зробили б трошки інакше.
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04.02.2024 13:03 Ответить
это не мое направление, не мне судить. Я бы пропустил и потом уничтожил.
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04.02.2024 13:07 Ответить
А якщо 100 диверсантів зайдуть? Де мінування?
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04.02.2024 13:19 Ответить
щось так все докладно розписано наче то не реальний бій а "учєнія". Напевно то вони і були, бо як на мене ні один диверсант після виявлення та подавлення повгнем не буде далі продовжувати операцію, бо це недоцільно.
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04.02.2024 13:20 Ответить
Якщо перше фото кацапів з цього бою ,то де фото трупів, бо там практично впритул? Чи то фото з інших подій?
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04.02.2024 13:25 Ответить
Нажаль схоже на звіздьож , в повідомлені написано що рух диверсантів був помічений в 18:30 , а це вже повна темрява , а на фото рашисти ідуть вдень . Якщо немає реальних результатів то починається цирк .
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04.02.2024 13:41 Ответить
Звіздьож на фото, бо воно не має відношення до цих подій, а самі події свісно відбулися. Слава ЗСУ!
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04.02.2024 14:38 Ответить
вони будуть лізти поки не пролізуть
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04.02.2024 13:26 Ответить
То може перекинути більше погранців із Західного кордону на Східний? Може важливіше зупиняти російські ДРГ, чим ловити тікаючих громадян України?
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04.02.2024 13:34 Ответить
Там би один наш снайпер міг все порішати.
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04.02.2024 15:18 Ответить
так, я теж хотів би підтвердити, що протидиверсійному резерві повинно бути не менше 3 х снайперів, проблеми, знищення таких груп вирішуватись буде швидше і якісніше.
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04.02.2024 16:49 Ответить
Згідно публікації зайшли 10 диверсантів, потім розділились, виносили убитих і поранених. Значить четверо виносили двох а ще четверо півтори години під мінометним вогнем вели бій з бійцями нашого опорного пункта і контрдиверсійного резерву. Живу недалеко і виникає питання а що буде коли орків прийде взвод або підуть БТГ так як уже було.
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04.02.2024 18:59 Ответить
1,5 години вели бій з 10 диверсантами, по яким і мінометами працювали і резерв підійшов...
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04.02.2024 22:25 Ответить
Це територіальна оборона відбила атаку ворожої дрг.
Хоча висновок один: "територіальні" дуже відстають у військовій підготовці від навчених професійних бійців,нехай це і ворожі диверсанти.
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05.02.2024 12:04 Ответить
 
 