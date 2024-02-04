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Днепропетровщина (2926) обстрел (20434) Никополь (447)

Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В течение 3 февраля россияне из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе обстреливали Никополь и Мировскую громаду Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В результате обстрелов в Никополе и Мировской громаде повреждены три десятка частных домов, хозяйственные постройки, заборы и металлические ограждения, трубы газоснабжения и линии электроснабжения.

От вражеских снарядов в зданиях разрушены крыша и потолок, вывалились стены, разбиты фасады, вылетело оконное стекло, изуродована входная дверь и имущество жителей разбитых домов.

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
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Це називаються нагнітаємо. Кор, в московию вали.
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04.02.2024 14:52 Ответить
 
 