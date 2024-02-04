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Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В течение 3 февраля россияне из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе обстреливали Никополь и Мировскую громаду Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
В результате обстрелов в Никополе и Мировской громаде повреждены три десятка частных домов, хозяйственные постройки, заборы и металлические ограждения, трубы газоснабжения и линии электроснабжения.
От вражеских снарядов в зданиях разрушены крыша и потолок, вывалились стены, разбиты фасады, вылетело оконное стекло, изуродована входная дверь и имущество жителей разбитых домов.
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показать весь комментарий04.02.2024 14:52 Ответить Мне нравится 0
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