Зеленский посетил позиции ВСУ в Работино. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Работино Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
Президент Украины побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады. Он пообщался с бойцами и вручил государственные награды.
"Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", - говорится в сообщении.
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+68 ЭндиСтар
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Пожалуйста, подождите...
Як там у словаччині? сумно
Тупість-це коли мешканець Росії пояснює українцю, що відбувається в українців в країні.
А то б він, як Арестович - на броні БТР да з аатоматом...
Часи творчого злету Зеленського, як постановника шоу давно минули і не тягнуть навіть на скромні аплодисменти.
Тому, знаючи, що він трохи відбитий на голову, можна впевнено сказати, що він був там. Насправді цього робити йому не варто, бо рано чи пізно кацапи таки зможуть вислідити і завдати удару.
Байки про те, що кацапи навмисне не стріляють - це для любителів теорій змов - ********, як завжди. Усе зло, що зробив янелох для України, перераховувати не буду. Але кожна людина може робити і добру справу, наприклад, як кацапи, які самі задвухсотились гранатою або калашом, або нелюд гітлер, що любив малювати. Для мене є добрі чи корисні справи для перемоги або навпаки - хто їх робить, неважливо. Навіть ***** зробило добру справу, об'єднавши усю Україну в боротьбі проти орків.
Може ЗЄ з шашкою та барабаном піти в атаку і геройськи загинути нарешті...
Вся Україна була б вдячна.
ЗЄ може до кінця життя знімати проморолики про те, як він по лезу ножа на передовій ходить.
талісман невдач і руйнувань
У чобітках пуховику, но точно збирався у місце куди кацапи могли іскандером влупити як по шикуванню 128, але хто ж буде свого кращого агента вбивати, ще не час, потім гарантую зезе скуштує новичка, і якщо він цього не розуміє то є повним імбецилом.
Ждем серию из Авдеевки!
Ну, не могли ж вони промовчати, правда?
Чи могли? Знов і вкотре?
Чи це питання хвилює лише цивільних?
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
Він і в Авдіївку в 110 їздив.
@uspenovka19632
Де снаряди?Де міни?Де гроші,проплачені за сотні тисяч снарядів/мін,ще у 2022-2023рр?!
Ото попіаримся в окопчику, для чого відволичемо купу військових, для забезпечення безпеки - зате відосікі класні… цирк…
А давайте його у космос ще запустим…
і хай не повертається…
Хто ці покемони з яким нарік ручкається я в душі незнаю. Чого воно нагороджує 65 тоже незрозуміло. 65 бригада себе зарекомендувала, як на мене найгірше. Постійно сйобували з позицій в Роботино, як тільки підарів метрів за 100 чули. Я б зрозумів якби воно нагороджувало 118, 47 бригади чи бригаду НГУ.
А Роботино підари заберуть це об'єктивний факт. В нас немає нічого щоб утримувати ці позиції, питання лише часу...
Блін невже цей непотріб буде "керувати" країною до кінця війні?!