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война (47275) Зеленский (16621) 65 ОМБр (11)

Зеленский посетил позиции ВСУ в Работино. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Работино Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Президент Украины побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады. Он пообщался с бойцами и вручил государственные награды.

"Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бой воинов 65-й ОМБр с оккупантами на Запорожье. ВИДЕО беспилотника

Зеленський у Роботиному

Зеленський відвідав розташування 65-ї окремої механізованої бригади
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр
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Топ комментарии
+68
писдэц - здадуть і Роботине.це не презедент а вирок.
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04.02.2024 15:25
+51
Забегал ?
Договаривается с военными снять Залужного?
ШАШЛЫЧНИК херов....
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04.02.2024 15:27
+46
Так у сценарії написано.
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04.02.2024 15:34
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Страница 2 из 2
всі свої. масовка зібрана
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04.02.2024 15:41 Ответить
І падают, сражонниє вєлічієм нєзламнасті.
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04.02.2024 15:53 Ответить
Словно мухі на ... !
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04.02.2024 16:05 Ответить
90% росіян живуть у постійному стресі. Інші живуть у Словаччині, Англії, США, Німеччині, Ізраїлі, Франції, Італії…..

Як там у словаччині? сумно

Тупість-це коли мешканець Росії пояснює українцю, що відбувається в українців в країні.
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04.02.2024 18:07 Ответить
И шо?
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04.02.2024 15:44 Ответить
Рішучий. Відважний. Мій Президент.
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04.02.2024 15:45 Ответить
Маю запитання. Зеленський казав, що він би помер, але зелених чоловічків у Крим не пустив би. Але ж Зеленський здав Маріуполь, Запорізьку та Херсонську області, Запорізьку АЕС. У Маріуполі десятки тисяч убитих з його вини. А він живий. Як так?
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04.02.2024 15:51 Ответить
Його шанувальники за руки тримають. 😁
А то б він, як Арестович - на броні БТР да з аатоматом...
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04.02.2024 15:54 Ответить
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04.02.2024 15:55 Ответить
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04.02.2024 15:54 Ответить
а він про Маріуполь та інші території нічого перед виборами не казав. Навіщо зводиш наклеп на нашого президента. Людині поголитися ніколи, все в ділах, все в заботах, все про народ думає. Хіба ж так можна ото оте отак?
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04.02.2024 17:36 Ответить
..будь ласка, забери його собі, щоб очі цю зелено-мародерську гидоту не бачили, гальмо Української Перемоги..
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04.02.2024 15:55 Ответить
Таваріщь, ви із массовкі?
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04.02.2024 16:01 Ответить
Рішучий. Відважний, Чотирикратний Ухилянт...
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04.02.2024 16:44 Ответить
Коли ви читаєте фантазії Зеленського\Єрмака про їх візити в зону бойових дій, ілюстровані відео з критично розгодованими охоронцями, які грають роль бійців на передовій, не смійтесь.
Часи творчого злету Зеленського, як постановника шоу давно минули і не тягнуть навіть на скромні аплодисменти.
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04.02.2024 15:50 Ответить
Да-а-а, не Станіславський наш клоун. Не вірю.
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04.02.2024 15:58 Ответить
Я б теж сумнівався, якби кацапські боти не кинулись тут смітити в темі. Зверніть увагу.
Тому, знаючи, що він трохи відбитий на голову, можна впевнено сказати, що він був там. Насправді цього робити йому не варто, бо рано чи пізно кацапи таки зможуть вислідити і завдати удару.
Байки про те, що кацапи навмисне не стріляють - це для любителів теорій змов - ********, як завжди. Усе зло, що зробив янелох для України, перераховувати не буду. Але кожна людина може робити і добру справу, наприклад, як кацапи, які самі задвухсотились гранатою або калашом, або нелюд гітлер, що любив малювати. Для мене є добрі чи корисні справи для перемоги або навпаки - хто їх робить, неважливо. Навіть ***** зробило добру справу, об'єднавши усю Україну в боротьбі проти орків.
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04.02.2024 16:43 Ответить
Яку ж добру справу зробило "янетряпка" для України? Поділіться, тримайте в секреті! От би задвухсотилося, як той кацап, оце б навіки була добра справа!
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04.02.2024 18:31 Ответить
"не тримайте"
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04.02.2024 18:32 Ответить
та Ви шо? Які добрі справи? Він же гірше *****, гітлера і сталіна. Ви ж краще ***** підтримаєте, аби лиш цей оманський осел програв?
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04.02.2024 19:10 Ответить
Зрозуміло шо гірше! Ті відкриті вороги! А це ****** чмо, шо зливає свою (ніби то) країну за бабло!
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04.02.2024 22:17 Ответить
"бо рано чи пізно кацапи таки зможуть вислідити і завдати удару" - нашо їм вбивати свого агента "Буратіно"? Він для ниx розвалює україну ізнутрі!
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04.02.2024 22:18 Ответить
З штанів Бубон вискакує, щоб перевершити Залужного. 😁

Може ЗЄ з шашкою та барабаном піти в атаку і геройськи загинути нарешті...
Вся Україна була б вдячна.
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04.02.2024 15:52 Ответить
Мульони,мулярди... воно тільки тирити може, та то не саме...
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04.02.2024 15:52 Ответить
І навіщо він там потрібен? Що від цього зміниться? Хлопцям треба снаряди і зброя чи пика Верховного якого можна і по телевізору побачити? А, як Порох слабо хоч один тягач привести ? Головне попіаритись
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04.02.2024 15:52 Ответить
Ета савсєм другоє, за тягач гроші платить потрібно, або свої, або тих хто тобі довіряє, а в етам у "боневтік" нізадача.
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04.02.2024 16:01 Ответить
..той, хто служив, той знає, який то для солдатської та й офіцерської служби гемор на рівному місці, коли приїздить "атас", особливо, коли приїздить "просто так" - ппздть на камеру...
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04.02.2024 15:52 Ответить
Гемор так, але він не просто так, а в розвідку сходив.
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04.02.2024 20:13 Ответить
Добре, що є кіностудія Довженка та багато натуральних ландшафтів.

ЗЄ може до кінця життя знімати проморолики про те, як він по лезу ножа на передовій ходить.
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04.02.2024 15:56 Ответить
Чекаємо відосиків, де бубон з аквалангом на коньячці стріляє по македонськи
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04.02.2024 16:09 Ответить
погана прикмета 😞
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04.02.2024 16:05 Ответить
І ніхто це гівно ракетою як завжди не вбив.
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04.02.2024 16:12 Ответить
Як воно заїбало.
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04.02.2024 16:23 Ответить
четырежды уклонист, сдавший Украину еще в Омане приехал в Роботино и ....картинка для отупевших зелеДрочеров, Украине ни чего не светит с этой Гнидой и его фсбэшной кодлой...
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04.02.2024 16:29 Ответить
Насчет ничего не светит, тут вы погорячились. Светит, и все явственнее светит. Сдача еще больших территорий, не исключена и гражданская война, когда у адекватных украинцев терпение закончится, а дегенераты станут отстаивать своего фельдмаршала с военным образованием из КВН. Оно безмозглое, обдолбанное, с явными признаками нестабильной психики, а за ниточки его дергает агент московии. Так что светит Украине только плохое, к сожалению.
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04.02.2024 19:25 Ответить
і нафіга воно там
талісман невдач і руйнувань
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04.02.2024 16:32 Ответить
Бідоносець
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05.02.2024 00:36 Ответить
Шоу продолжается.
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04.02.2024 16:34 Ответить
Навіть не шоу, а суцільна ганьба і руйнація...
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04.02.2024 16:51 Ответить
А він чого туди поперся,ще й його захищати,щоб не вбили !
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04.02.2024 16:36 Ответить
що ? зелене жабеня кацапи бережуть як зіницю ока, він наш вирок а не кацапам.
У чобітках пуховику, но точно збирався у місце куди кацапи могли іскандером влупити як по шикуванню 128, але хто ж буде свого кращого агента вбивати, ще не час, потім гарантую зезе скуштує новичка, і якщо він цього не розуміє то є повним імбецилом.
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04.02.2024 17:01 Ответить
лысого для поддержки на передовой оставил?
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04.02.2024 16:40 Ответить
А в Авдіївку Янетряпка засцяв поїхати?
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04.02.2024 16:53 Ответить
Не на часі...
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05.02.2024 06:44 Ответить
Раз сам поїхав молодець супер, в нас комбати рідко їздять далі РОПа, в армії Наполеона Бонапарта чи Тімура генерали особисто водили бійців в атаку. В нас мало справжніх бойових офіцерів мало професіоналів. Випадок із комбригам 128- ї бригади треба розслідувати хто назначив підара комбригом, хто відпустив, а у нас десятки сотні випадків коли по вині офіцерів гинуть бійці...
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04.02.2024 17:00 Ответить
подоляк зарахува цей прогин?
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04.02.2024 17:04 Ответить
Ясний перець! Он скока многа букав написало!
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04.02.2024 18:36 Ответить
Коли ви читаєте фантазії Зеленського/Єрмака про їх візити в зону бойових дій, ілюстровані відео з критично розгодованими охоронцями, які грають роль бійців на передовій, не смійтесь. Часи творчого злету Зеленського, як постановника шоу давно минули і не тягнуть навіть на скромні аплодисменти.(с)
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04.02.2024 17:00 Ответить
це шоу для зедебілів щоб відвернути увагу від сраки в Авдосі
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04.02.2024 17:03 Ответить
По переду шабаш в Мюнхені, де знову буде читати свої монологи.
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04.02.2024 17:17 Ответить


Ждем серию из Авдеевки!
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04.02.2024 17:34 Ответить
а де його коронна фраза - янелох, я тобі кажу - сдай оружие ??
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04.02.2024 17:39 Ответить
(камуфляж) Подгузник многоразовый , надеюсь вооружен и опасен.
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04.02.2024 17:42 Ответить
Честно даже не реагирую все эти понты с выездами пиара уже не влияют как и его вечернии выступления нет дел для страны
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04.02.2024 17:49 Ответить
Невже ще хтось їх дивиться?
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05.02.2024 00:39 Ответить
Ну, тепер військові з передової точно висловили Херпіду свою думку щодо звільнення головнокомандувача!
Ну, не могли ж вони промовчати, правда?
Чи могли? Знов і вкотре?
Чи це питання хвилює лише цивільних?
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04.02.2024 17:56 Ответить
Жаба у жабутенах. Та ще й зелена! Та й на фронті.Так це ж флеш-рояль для зебілів.
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04.02.2024 18:09 Ответить
не щиро!
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04.02.2024 18:08 Ответить
Там де зеленський ворог перестає стріляти. Очевидно путін дав гарантії. Ворогу вигідно, щоб україна не очистилась від зеленої гидоти
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04.02.2024 18:17 Ответить
Як написали вище, х.ло береже його як зіницю ока, воно ж наш вирок, а не кацапів
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04.02.2024 18:42 Ответить
Не мое, встретил в интернете, но сказано точно: "путин в 2019 году получил плацдарм для вторжения в виде Зеленского".
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04.02.2024 19:29 Ответить
Супер…
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04.02.2024 18:32 Ответить
Поганий знак для захисників Роботиного. Як цей пі"ар побував в Авдіївці, так росіяни і зайшли у місто. Наблюдається якась закономірність.
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04.02.2024 18:48 Ответить
Яке ж воно уйоб..і.щне і закомплексоване, що не виносе людей вище свого зроста, а Залужний на голову вищій, а Сирський такий самий як і він, і в москві вчівся, це совпадєніє?
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04.02.2024 19:11 Ответить
і "сонце" зійшло попіаритись похайпожерити
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04.02.2024 19:16 Ответить
Как мама Рима на войну отпустила ? Тёплую шапку хоть одел ?
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04.02.2024 19:22 Ответить
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04.02.2024 23:29 Ответить
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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04.02.2024 19:35 Ответить
І все це дякуючи найвеличнішому!
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05.02.2024 00:42 Ответить
Пріехав здавати?
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04.02.2024 19:37 Ответить
може був а може і не в Роботиному був.
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04.02.2024 20:10 Ответить
Хлопці, якщо що, то ці фотки - це замість бк і підмоги.
Він і в Авдіївку в 110 їздив.
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04.02.2024 20:41 Ответить
Скільки ще тонн суперміцного бетону, влиється в узурпацію влади однією родиною...
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04.02.2024 20:44 Ответить
І тим не менше це вчинок, Путін то не сильно їздить в Авдос своїх підтримувати. Зе відбитий на всю голову, але в цьому випадку в позитивному сенсі.
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04.02.2024 20:45 Ответить
Так ху-ло розуміє, що його загибель може призвести до поразки москалів, а наше, якщо загине то це теж може призвести до поразки москалів.
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04.02.2024 21:09 Ответить
Влучно)
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05.02.2024 06:54 Ответить
Путін забезпечує своїх зброєю, а не медальками, навіщо йому туди пертися
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05.02.2024 00:44 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

Де снаряди?Де міни?Де гроші,проплачені за сотні тисяч снарядів/мін,ще у 2022-2023рр?!
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04.02.2024 21:40 Ответить
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04.02.2024 22:24 Ответить
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04.02.2024 22:25 Ответить
Це замість того, щоби займатись запевненням західних партнерів, що ведеться боротьба з корупцією та кацапськими кротами, для чого розігнати дєрьмаків з татаровими, щоби таки США затвердили допомогу Україні.
Ото попіаримся в окопчику, для чого відволичемо купу військових, для забезпечення безпеки - зате відосікі класні… цирк…

А давайте його у космос ще запустим…

і хай не повертається…
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04.02.2024 23:34 Ответить
По-перше з чого ви взяли, що наш клон був у Роботино? Як людина яка з жовтня там виходи 4 через 2, то скажу немає в Роботино таких ******** підвалів, та і звичайних майже не залишилося всі підари **********. До Роботино їхати, що з Оріхово, що з Малої Токмачки їхати годину, й то лише бехою, мотолигою чи емкою дорога туди така що й гусенична техніка загрузає серйозно. Ніхто б того зеленого клоуна туди б не ризикнув везти. Скоріше воно десь в Оріхово в підвалі знімає свій відосік.
Хто ці покемони з яким нарік ручкається я в душі незнаю. Чого воно нагороджує 65 тоже незрозуміло. 65 бригада себе зарекомендувала, як на мене найгірше. Постійно сйобували з позицій в Роботино, як тільки підарів метрів за 100 чули. Я б зрозумів якби воно нагороджувало 118, 47 бригади чи бригаду НГУ.
А Роботино підари заберуть це об'єктивний факт. В нас немає нічого щоб утримувати ці позиції, питання лише часу...
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05.02.2024 02:07 Ответить
65 нас змінила нас (128 ОГШБр) на новий рік в Соледарі, в 2022. Їх розбили за тиждень. Хлопці ніби непогані, але необстріляні і дуже злякані були.
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05.02.2024 10:59 Ответить
От нехай тепер скажуть- ухилянт скільки то там разів... херой. 73 в екстазі...
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05.02.2024 06:49 Ответить
ТАК ХОТЬ ПАРУ РОССИЯН УБИЛ !?)
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05.02.2024 10:03 Ответить
Знову привіз ****** на груди а не **********? Де 26 тис. дронів, брехун ти *******???
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05.02.2024 10:56 Ответить
Це вони в каналізацію залізли, судячи з арxітектури?
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05.02.2024 12:22 Ответить
Ну все, тепер на тому напрямку оркам хана!
Блін невже цей непотріб буде "керувати" країною до кінця війні?!
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05.02.2024 17:10 Ответить
************!!! Той зелений підар куди не піткнеться - всюди біда((( наюха воно полізло туди???
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05.02.2024 20:35 Ответить
ото вишак і крутяк в одному! напевно москалі відсахнулись від страху аж на кілометр!
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05.02.2024 21:57 Ответить
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