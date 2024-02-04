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обстрел (20434) Волчанск (38)

Рашисты обстреляли Волчанск, повреждены дома и ЦНАП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 4 февраля оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

Как отмечается, в результате обстрела в Волчанске повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания ЦНАПа. Также повреждены 4 частных дома.

Пострадавших нет.

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Наслідки обстрілу Вовчанська
ЦНАП у Вовчанську після обстрілу
Вовчанськ обстріл
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А ми в куй не дуем?
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04.02.2024 16:17 Ответить
Де супутник куя притули? я би не писав як би не знав.
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04.02.2024 16:20 Ответить
В практиці і в теорії Супутник найшов ціль. За 5 хвилин не має. В нас погоджують скоти. Добами. Це не війна. Скотини.
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04.02.2024 16:23 Ответить
 
 