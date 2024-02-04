Рашисты обстреляли Волчанск, повреждены дома и ЦНАП. ФОТОрепортаж

Днем 4 февраля оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

Как отмечается, в результате обстрела в Волчанске повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания ЦНАПа. Также повреждены 4 частных дома.

Пострадавших нет.

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