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Кинологи ГСЧС прошли 3-недельный курс обучения во Франции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во Франции завершился 3-недельный учебный курс кинологов ГСЧС Украины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в финальный день интенсивных учений прошла почетная церемония вручения сертификатов.

Кінологи ДСНС у Франції

Кінологи ДСНС у Франції

Также сотрудники ГСЧС получили 5 бельгийских овчарок породы малинуа, специализированный автомобиль с прицепом и средства малой механизации.

"Такая целевая гуманитарная помощь позволяет кинологическому отделению автономно проводить поисково-спасательные работы", - подчеркнули в ГСЧС.

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Кінологи ДСНС у Франції
Кінологи ДСНС у Франції
Кінологи ДСНС у Франції

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Кінологи ДСНС у Франції
Кінологи ДСНС у Франції
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Кінологи пройшли курс, а от собачкам не вдалося побачити Париж.
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04.02.2024 19:01 Ответить
...і собачок парижанок...
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04.02.2024 19:47 Ответить
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05.02.2024 00:22 Ответить
 
 