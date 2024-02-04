1 704 3
Кинологи ГСЧС прошли 3-недельный курс обучения во Франции. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Во Франции завершился 3-недельный учебный курс кинологов ГСЧС Украины.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в финальный день интенсивных учений прошла почетная церемония вручения сертификатов.
Также сотрудники ГСЧС получили 5 бельгийских овчарок породы малинуа, специализированный автомобиль с прицепом и средства малой механизации.
"Такая целевая гуманитарная помощь позволяет кинологическому отделению автономно проводить поисково-спасательные работы", - подчеркнули в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
показать весь комментарий04.02.2024 19:01 Ответить Мне нравится 1
віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий04.02.2024 19:47 Ответить Мне нравится 1
Jimmy Hill
показать весь комментарий05.02.2024 00:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...