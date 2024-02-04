Кинологи ГСЧС прошли 3-недельный курс обучения во Франции. ФОТОрепортаж

Во Франции завершился 3-недельный учебный курс кинологов ГСЧС Украины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в финальный день интенсивных учений прошла почетная церемония вручения сертификатов.

Также сотрудники ГСЧС получили 5 бельгийских овчарок породы малинуа, специализированный автомобиль с прицепом и средства малой механизации.

"Такая целевая гуманитарная помощь позволяет кинологическому отделению автономно проводить поисково-спасательные работы", - подчеркнули в ГСЧС.

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