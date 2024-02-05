Сутки на Харьковщине: под огнем Волчанск, Казачья Лопань и Купянск. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатнему, Великому Бурлуку, Каменке, Колодезному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крахмальному, Песчаному.

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По данным ОВА:

В 10:25 оккупанты нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.

В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

В 12:06 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Повреждено остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет.

В 14:00 враг нанес удары КАБами по с. Колодезное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерскую агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждение электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом.

В 23:15 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 23:27 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района.

За сутки на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 4,04 га территории, уничтожили 141 взрывоопасный предмет.











