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В РФ пропавший вертолет МЧС Ми-8 нашли на дне озера, экипаж погиб, - росСМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пропавший 4 февраля в России вертолет МЧС РФ Ми-8 обнаружили в Онежском озере в Карелии. Экипаж из трех человек перестал выходить на связь, когда совершал тренировочный полет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС, МЧС РФ и росСМИ SHOT.

Как отмечается, в Карелии спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное и обнаружили обломки вертолета в 11 км от берега на глубине до 50 метров.

В МЧС подчеркнули, что экипаж вертолета был опытным.

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"Вертолетом руководил опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей", - говорится в сообщении.

В РФ создали оперативный штаб и комиссию по расследованию авиапроисшествия, к работам привлекли более 140 специалистов и 33 единиц техники, а также водолазов.

"Обнаружено место падения вертолета Ми-8 в Онежском озере в 11 км от берега, обломки находятся на глубине 40-50 метров", - говорится в сообщении российского ТАСС.

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Как сообщает российское СМИ SHOT, сейчас на месте падения Ми-8 начали работу водолазы. К поискам подключили телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на 300 метров.

"Командир воздушного судна Евсеев В.М. – родом из Саранска, там у него была своя школа пилотов для детей и подростков", – отмечает СМИ.

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Російській МНС Мі-8 у Карелії
Російській МНС Мі-8 у Карелії
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Топ комментарии
+30
Ну соми були раді -- насмокталися
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05.02.2024 09:52
+25
Не знаю як соми, а я ***** заради новини.
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05.02.2024 09:55
+21
гарно,но замало
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05.02.2024 09:53
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Ну соми були раді -- насмокталися
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05.02.2024 09:52 Ответить
Не знаю як соми, а я ***** заради новини.
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05.02.2024 09:55 Ответить
гарно,но замало
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05.02.2024 09:53 Ответить
Шо у них усе у воду тягне.
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05.02.2024 09:54 Ответить
спрага мучить опiсля бодуна))
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05.02.2024 10:00 Ответить
И сия пучина поглотила ее В них самий страшний у світі підводний флот - і фрегати там є, і катери, і самольоти, і гвинтокрили...
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05.02.2024 11:03 Ответить
Браконьєрничали - лід не витримав.
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05.02.2024 12:01 Ответить
тренувались пірнати ? А 50 вивчає де краби зимують ці гурмани за раками полізли ! куди дивиться рибохорона ?
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05.02.2024 09:55 Ответить
цей вертоліт не впав, я перетворився на субмарину ...
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05.02.2024 09:56 Ответить
Точніше на якорь ))
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05.02.2024 10:00 Ответить
Тобто як?
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05.02.2024 10:01 Ответить
Мовчки, но со свiстом.
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05.02.2024 10:05 Ответить
А, поняв
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05.02.2024 10:09 Ответить
Лежить на дні і не рухається ))
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05.02.2024 10:31 Ответить
сподіваюсь ,фінни стягнуть з них компенсацію за шкоду довкіллю на тимчасово окупованих теріторіях ))
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05.02.2024 09:56 Ответить
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05.02.2024 09:56 Ответить
Да и йух с ним, нах...
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05.02.2024 09:57 Ответить
Однажди отець Онуфрій обходя окрєсності Онєжского озера, обнаружил обнаженную Ольгу уламки гелікопера на глибині 50 сажень. Встомивши туя до води і зрозумівши , що з температурою щось не теее.
Промовив "Нах той вертольот, та три мужика" і поплентався на Ошуки Олги . Хоч і кацап, але нормальної орієнтації.
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05.02.2024 09:58 Ответить
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05.02.2024 10:02 Ответить
Однажди отець Онуфрій обходя окрєсності Онєжского озера, обнаружил обгорєвший остов с останками... Остєрвенело отгонял Онуфрій окаянную охоту осквернить останкі...
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05.02.2024 10:35 Ответить
...однако осквернил-обоссал
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05.02.2024 12:12 Ответить
Однако оскверніл ....обоссавши...
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05.02.2024 14:50 Ответить
Земля дном.
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05.02.2024 10:02 Ответить
Якщо раків з них зняли, то можна ще разок закинути, щоб колеги вдосталь мали до пива на поминках...
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05.02.2024 10:06 Ответить
Всім доброго здоров'я і гарного настрою.
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05.02.2024 10:11 Ответить
Не на Онежському озері, а в Онежському озері. Або на дна Онежського озера.
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05.02.2024 10:13 Ответить
Він був "тижалея воздуха и вади"
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05.02.2024 10:21 Ответить
Тяжелее воздуха.(М.Задорнов).
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05.02.2024 10:23 Ответить
Она утонула
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05.02.2024 10:26 Ответить
Добре але мало хотілось що б таке траплялось з десятками рашиськими літаками і гелікоптерами.
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05.02.2024 10:29 Ответить
Хотєлі павтаріть, і павтарілі.
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05.02.2024 10:30 Ответить
Ета спєціальний падводний вєртальот, ви просто нєпонєлі!
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05.02.2024 10:33 Ответить
Экипаж красиво эмигрировал в Финляндию. Реально красиво. И концы в воду (в буквальном и переносном смысле).
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05.02.2024 10:35 Ответить
Молодці кацапи. Вдало повторили маневр А-50 над Азовським морем.
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05.02.2024 10:36 Ответить
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05.02.2024 10:47 Ответить
Наливай козаче, бо у нас ще є...
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05.02.2024 10:52 Ответить
не погиб , он еще булькает
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05.02.2024 10:50 Ответить
підводний гелікоптер, десь так
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05.02.2024 10:50 Ответить
ну могут же.... не останавливайтесь...
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05.02.2024 10:50 Ответить
Є, є ще "харошіє русскіє"! Кожний двохсотий!!!
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05.02.2024 11:07 Ответить
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05.02.2024 11:10 Ответить
Отецъ Онуфрій, обходя Онежское озеро, обнаружив остаткі околєвших освободітєлєй, офігєвая, отвєтствовал: "Отріцательноє освобождєниіє Оукраіни однако, огосподі, Омінь !"
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05.02.2024 11:14 Ответить
рибов злітав погодувати. що такого?
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05.02.2024 11:18 Ответить
Це нова московитська вундервафля - вертоліт -субмарина .
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05.02.2024 11:24 Ответить
А ось i я...
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05.02.2024 13:01 Ответить
наконец-то... а то от самозванцев отбоя нет.
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05.02.2024 13:42 Ответить
Напевно *сказ про отца Онуфрия*відомий тільки народженим при совці.
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05.02.2024 13:04 Ответить
Здохли і йух ними.
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05.02.2024 13:33 Ответить
Слава cвiдомим фахiвцям сервiсного обслуговування кацапгвинтокрилiв.
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05.02.2024 13:44 Ответить
"Охуітельно однако отгреблі орковоские обізяни"... отметіл отец Онуфрій обходя окрестности Онежского озера.
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05.02.2024 14:47 Ответить
Екіпаж змінив профіль - від пілотів до підводників 🙌
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05.02.2024 14:57 Ответить
Bravo, prijatno! I glavnoje - djoshevo dlja Ukraini!
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05.02.2024 15:24 Ответить
 
 