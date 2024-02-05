РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15556 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
18 950 52
Залужный (571) Шаптала Сергей (19)

Залужный обнародовал фото с Шапталой: "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно"

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Ранее президент Зеленский впервые подтвердил намерения отправить Залужного в отставку.

Об этом он сообщил в Facebook, обнародовав фото с Сергеем Шапталой, передает Цензор.НЕТ.

Сергій Шаптала та Валерій Залужний

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно - превыше всего.

С Днем рождения, Друже! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - говорится в сообщении к фото.

Валерій Залужний

Читайте также: "Президент имеет право уволить Залужного", – новая пропаганда офиса президента

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой по отставке главнокомандующего ВСУ.

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.

Смотрите также: Зеленский против Залужного: последствия | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+61
Щира вдячність та повага справжнім воїнам...
показать весь комментарий
05.02.2024 10:15
+49
показать весь комментарий
05.02.2024 10:16
+49
З Днем народження, Генерале!!! Многая літа !!!
показать весь комментарий
05.02.2024 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щира вдячність та повага справжнім воїнам...
показать весь комментарий
05.02.2024 10:15 Ответить
Це вже не сором, це трагедія для України, для її народу і навідь для тих 73%, які вибрали ідіота, який під час кровавої війни затіяв цю інтриоу проти Залужного. Мстивий, зависливий і злопам"ятний недоросток таким знають його ті, хто з ним навчався. Він сказав Порошенку, що він його вирок, ні, нажаль, Зеленський вирок для всієї України.
показать весь комментарий
05.02.2024 13:23 Ответить
слова справжньго украiнця
показать весь комментарий
05.02.2024 10:16 Ответить
Вот это человек глыба и слова сказаны искрене .Только под руководством армией таким человеком Украйну можно спасти.
показать весь комментарий
05.02.2024 16:23 Ответить
Так, а про що новина? Шо Залужний Шапталу з днем народження поздоровив?
показать весь комментарий
05.02.2024 10:16 Ответить
Саме так.
Знадуючи про дні народження - Щеневтік Залужного "привітав" на день народження сирського.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:22 Ответить
а від фрази "але точно вже ніколи не буде соромно" - зєрмачню поплющить
показать весь комментарий
05.02.2024 10:24 Ответить
І що життя не крутиться навколо зеленого лепрекона.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:24 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 10:16 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 10:18 Ответить
Все як в серіалах. Інтрига...
показать весь комментарий
05.02.2024 10:19 Ответить
"якщо не здатен сказати щось розумне - примазуйся, кради у розумніших"
показать весь комментарий
05.02.2024 10:21 Ответить
За три місяці дійшло - гальма, як в наркомана зі стажем.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:29 Ответить
... І мажорний акорд на піаніно!
показать весь комментарий
05.02.2024 10:45 Ответить
Сурова наркота - суміш грибів, маку, та коноплі - пам'ять вирубає постійно.
показать весь комментарий
05.02.2024 11:01 Ответить
На фото він обдолбаний - і медичної освіти не треба, щоб бачити
показать весь комментарий
05.02.2024 12:33 Ответить
Нещодавно в Італії здійняли шум і через це не був показаний той прокацапський фільм про Маріуполь. Подібне і в цьому інтерв'ю: Зелений не говорив ні слова про пат, це все перекрутила ця агенція РАЇ та ще й винесла це в заголовок. В Італії є багато прихильників кацапів. це факт. так само і давно факт, що Зеленому давати інтерв'ю без папірчика не потрібно. бо такого може нагородити, шо просто на голову не налізе. Проте конкретно в цьому випадку неправі "журналісти" цього видання - вони не те, що перекрутили чи вирвали щось там з контексту, вони (перекладач) тут вставили фразу, яку Зелений не говорив.
показать весь комментарий
05.02.2024 14:47 Ответить
звичайно, про потову ситуацію там не говорилося. Там говорилося про глухий кут.

Ви ж, коли щось коментуєте, зважайте, що є люди, котрі розуміють не тільки матяччя і кацапську мову.
показать весь комментарий
06.02.2024 21:58 Ответить
і про глухий кут там не говорилося. перекрутили та ще й додали свою інтерпретацію і винесли її у заголовок.. https://t.me/ToBeOr_Official/14295
показать весь комментарий
06.02.2024 22:04 Ответить
маю тільки ще зауважити, що журналісти використали фразеологізм, який означає глухий кут.
показать весь комментарий
06.02.2024 22:12 Ответить
журналісти мають викладати тільки об'єктивну інформацію, яку було сказано без жодних фразеологізмів, домислів і перекручень. питання до перекладача, що він там напереводив. в раз він при перевів сказане на свій смак, а не так як було сказано, то тут виникає слушне питання: свідомо він так "переклав" та ще й від себе додав чи по тупості. зважаючи, що такі поважні змі мають фахово добирати персонал, в тому числі і перекладачів, то тут я більше схильний до варіанту, що той "перекладач" свідомо так зманіпулював переклад сказаного та ще й від себе додав. іншими словами, від того видання смердить лаптями. так само як від спроби показати кацапський фільм про "звільнений" Маріуполь в одному з італійських міст теж і навіть дуже відверто смердить лаптями. як і від усопшого мафіозі Берлусконі..
показать весь комментарий
06.02.2024 23:07 Ответить
вчи італійську і тоді не будеш придумувати версії на ходу. там все чітко сказано.
показать весь комментарий
07.02.2024 00:16 Ответить
!!!
показать весь комментарий
05.02.2024 10:17 Ответить
ще один раз біомаса поставить на виборах "хрестик" не туди куди треба ...тo в Україні залишиться 20 млн. людей...а якщо і ще раз так зроблять...то можливо і 10 млн. населення буде забагато....

все іде по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
05.02.2024 10:17 Ответить
Нету у нас уже запаса прочности на "еще один раз"
показать весь комментарий
05.02.2024 10:37 Ответить
З Днем народження, Генерале!!! Многая літа !!!
показать весь комментарий
05.02.2024 10:25 Ответить
Воїни, що вимкнули війну у Києві. Мовчки.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:27 Ответить
👍✌
показать весь комментарий
05.02.2024 10:30 Ответить
Вова, у тебя Беркута нет...Помни об этом.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:31 Ответить
именно поэтому стоят самолёты в Борисполе в готовности лететь на Мачулищи
на месте пилотов я бы полетел прямо в Гаагу, чтобы не взлетать дважды
показать весь комментарий
05.02.2024 10:41 Ответить
Безстрашний Зе туди не доїхав?
показать весь комментарий
05.02.2024 10:38 Ответить
піариться хєрпіду, краде їрмак, на зустрічі їздить їрмак!

а генерал має захищати? чим ваші обранці армію спорядили - тим генерали і воюють
спочатку питання до клоунів та 73%, а потім до генералів
показать весь комментарий
05.02.2024 10:39 Ответить
Згадується поведінка Шаптали на програмі Шустера напередодні вторгнення і якось цей образ сильно тьмяніє.
показать весь комментарий
05.02.2024 10:45 Ответить
Нагадайте буль ласка - шо там було?
показать весь комментарий
05.02.2024 11:19 Ответить
достатньо того, що він був у шустера. той збирає до себе кого попало (хотів написати - різне лайно, але я є вихований і політкоректний).тому шустера не дивлюся в принципі. як і скабєєвих з цим як його - салавйовим.
показать весь комментарий
07.02.2024 01:29 Ответить
На жаль, зараз з кожною статтею до голови пересічного українця просувається думка: все одно Залужного звільнять, Залужний вже хрома качка, Залужний все!
І коли це нарешті станеться, вже не буде ніяких флешмобів та протестів - "нарід" звикне...
Тримайтеся, українці! Не дайте зеленому болоту себе засмоктати! Будь ласочка!!!
показать весь комментарий
05.02.2024 11:16 Ответить
Ви були...
Хай краще: Ви були, є і будете поруч зі мною!
Вітання пану Генералу!
показать весь комментарий
05.02.2024 11:18 Ответить
Люди. На відміну від плюгавих мерзотників, що приплили до крісел у владі.
показать весь комментарий
05.02.2024 11:22 Ответить
З Днем Народження,Велика Людина,Захисник України !🇺🇦
показать весь комментарий
05.02.2024 11:29 Ответить
З нами Бог і отаман Залужний!
показать весь комментарий
05.02.2024 11:45 Ответить
двгих років життя справжнім воїнам!!

й хай здохнуть усі наші вороги - й кацапи, й зелений ********!!
показать весь комментарий
05.02.2024 11:57 Ответить
А який подарунок готує для НШ говнокомандуючий.?
За повідомленням смі, НШ теж звільняють.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:19 Ответить
Наш президент может отказать США
В просьбе не отстранять Залужного
Потому что не США сделали комика президентом
А вот путину наш президент не может отказать
Наш президент путину и его КОНТОРЕ всем обязан
Если бы не КОНТОРА
Наш президент никогда бы не построил карьеры
Никогда бы не попал на Интер
Который был создан КОНТОРОЙ
Наш президент всем обязан КОНТОРЕ
Его славу и миллионы - сделала КОНТОРА
И она же его устранит - не раздумывая
Как только президент перестанет выполнять приказы Конторы
Приказала КОНТОРА- избавиться от Залужного
И наш президент приказ Конторы выполнит - даже не сомневайтесь!
показать весь комментарий
05.02.2024 12:47 Ответить
Все идет через агента Ермака. Он шея ,а зе голова.
показать весь комментарий
05.02.2024 16:35 Ответить
Маю честь привітати порядну людину. Воїна. Захисника. Многії літа, пане генерале!
показать весь комментарий
05.02.2024 13:50 Ответить
Слава авторам #7271, непогано повеселились
показать весь комментарий
06.02.2024 01:32 Ответить
 
 