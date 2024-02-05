Залужный обнародовал фото с Шапталой: "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно"
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Ранее президент Зеленский впервые подтвердил намерения отправить Залужного в отставку.
Об этом он сообщил в Facebook, обнародовав фото с Сергеем Шапталой, передает Цензор.НЕТ.
"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно - превыше всего.
С Днем рождения, Друже! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - говорится в сообщении к фото.
Отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой по отставке главнокомандующего ВСУ.
В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.
Пожалуйста, подождите...
Знадуючи про дні народження - Щеневтік Залужного "привітав" на день народження сирського.
Ви ж, коли щось коментуєте, зважайте, що є люди, котрі розуміють не тільки матяччя і кацапську мову.
все іде по-плану...по-оманському плану....
на месте пилотов я бы полетел прямо в Гаагу, чтобы не взлетать дважды
а генерал має захищати? чим ваші обранці армію спорядили - тим генерали і воюють
спочатку питання до клоунів та 73%, а потім до генералів
І коли це нарешті станеться, вже не буде ніяких флешмобів та протестів - "нарід" звикне...
Тримайтеся, українці! Не дайте зеленому болоту себе засмоктати! Будь ласочка!!!
Хай краще: Ви були, є і будете поруч зі мною!
Вітання пану Генералу!
й хай здохнуть усі наші вороги - й кацапи, й зелений ********!!
За повідомленням смі, НШ теж звільняють.
В просьбе не отстранять Залужного
Потому что не США сделали комика президентом
А вот путину наш президент не может отказать
Наш президент путину и его КОНТОРЕ всем обязан
Если бы не КОНТОРА
Наш президент никогда бы не построил карьеры
Никогда бы не попал на Интер
Который был создан КОНТОРОЙ
Наш президент всем обязан КОНТОРЕ
Его славу и миллионы - сделала КОНТОРА
И она же его устранит - не раздумывая
Как только президент перестанет выполнять приказы Конторы
Приказала КОНТОРА- избавиться от Залужного
И наш президент приказ Конторы выполнит - даже не сомневайтесь!