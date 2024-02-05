Обезврежена агентурная сеть ФСБ РФ: среди задержанных - инженер оборонного завода и чиновница горсовета на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что фигуранты также пытались выявить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Вместе с этим приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак РФ.

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Участники агентурной сети

Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору вражеской группы – кадровому сотруднику ФСБ. Его данные уже известны сотрудникам СБУ.

Так, среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее, в области находились еще два вражеских агента – экс-председатель местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесщины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, они попали в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

Для коммуникации с агентами их российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удалялась прочитанная переписка.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

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Что угрожает

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.





