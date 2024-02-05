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Обезврежена агентурная сеть ФСБ РФ: среди задержанных - инженер оборонного завода и чиновница горсовета на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что фигуранты также пытались выявить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Вместе с этим приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак РФ.

Также смотрите: "Сдавал" украинцев на российских блокпостах во время оккупации части Николаевщины: СБУ разоблачила вражеского приспешника. ФОТО

Участники агентурной сети

Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору вражеской группы – кадровому сотруднику ФСБ. Его данные уже известны сотрудникам СБУ.

Так, среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее, в области находились еще два вражеских агента – экс-председатель местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесщины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Также смотрите: Задержана информатор РФ, которая собирала разведданные о дислокации ВСУ в районе Бахмута и переписывалась с главой "Народного совета ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, они попали в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

Для коммуникации с агентами их российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удалялась прочитанная переписка.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Смотрите также: Экс-правохранитель с Харьковщины, который передавал ФСБ РФ данные о местоположениях ВСУ, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО

Что угрожает

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ
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Топ комментарии
+22
На бамбасі там все керівництво агенти фсб. Їх ***** купив ще задовго до Майдану.
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05.02.2024 10:19
+19
на гіляку запроданців !!!
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05.02.2024 10:17
+14
СБУ-черговий респект...
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05.02.2024 10:20
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на гіляку запроданців !!!
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05.02.2024 10:17 Ответить
На бамбасі там все керівництво агенти фсб. Їх ***** купив ще задовго до Майдану.
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05.02.2024 10:19 Ответить
СБУ-черговий респект...
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05.02.2024 10:20 Ответить
Це все добре, але якщо русня рулить вищими ешелонами влади, всі ці заходи - як компреси на виразки при сифілісі.
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05.02.2024 10:21 Ответить
Не потрібно довічне існування кацапських покидьків в Україні за рахунок бюджету. 5 років з повною конфіскацією всього у всієї родини і позбавлення громадянства. Після 5 років відбуття покарання депортація в ********* з довічною забороною вїзду в Україну. Саме життя в *********і і є довічним покаранням.
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05.02.2024 10:27 Ответить
я б зразу депортував, міняв на нашіх
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05.02.2024 10:33 Ответить
Проблема в тому що міняти їх кацапи не будуть. Їм це гівно потрібне тут в якості "тягаря для бюджету".
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05.02.2024 10:36 Ответить
на донбасі 40% рускіх. більшість з них за свою расію.
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05.02.2024 10:30 Ответить
Не думаю. У них, на відміну від кацапів з **********, є з чим порівнювати.
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05.02.2024 10:39 Ответить
Пудову гирю на шию і гнати це бидло завали після обстрілу розгрібати голими руками...
Досконубл*ть!!!
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05.02.2024 10:47 Ответить
Необхідно змінити законодавство під час війни за співпрацю з ворогом необхідно повернути смертну кару інакше нічого не змінится.
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05.02.2024 11:03 Ответить
что за агентурная сеть, которая использует whatapp! это какой то позор!
нет, чтобы как в старые добрые времена:
- славянский шкаф, радистка Кэт, пастор Шлаг на лыжах ...
ну никакой романтики
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05.02.2024 11:12 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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05.02.2024 11:22 Ответить
Ого ! На першому фото яка дибела тітка.
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05.02.2024 11:32 Ответить
Продажна козлота немає права на життя - повісити всіх 😡
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05.02.2024 12:45 Ответить
Можна і простіше-ліквідувати при "спробі до втечі".
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05.02.2024 17:27 Ответить
Що з тьотками буває через відсутність сексуального життя. Але як на зону попаде, якійсь ковирялці в очі попаде і життя наладиться і дурне в голову не лізтиме.
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05.02.2024 13:47 Ответить
 
 