Обезврежена агентурная сеть ФСБ РФ: среди задержанных - инженер оборонного завода и чиновница горсовета на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что фигуранты также пытались выявить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.
Вместе с этим приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак РФ.
Участники агентурной сети
Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору вражеской группы – кадровому сотруднику ФСБ. Его данные уже известны сотрудникам СБУ.
Так, среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее, в области находились еще два вражеских агента – экс-председатель местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.
Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.
Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесщины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.
По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, они попали в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.
Для коммуникации с агентами их российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удалялась прочитанная переписка.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.
Что угрожает
На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
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Досконубл*ть!!!
нет, чтобы как в старые добрые времена:
- славянский шкаф, радистка Кэт, пастор Шлаг на лыжах ...
ну никакой романтики
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...