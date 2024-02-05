Законопроект Сената: Украина больше не сможет платить пенсии деньгами США. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В законопроекте Сената о помощи Украине прописано, что прямая бюджетная поддержка США не может быть использована для возмещения пенсий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в тексте документа.
"Деньги, выделенные на бюджетную поддержку, [...] не могут использоваться для возмещения пенсий", – говорится в тексте законопроекта.
Законопроект предусматривает $60,06 млрд на поддержку Украины, но на прямую бюджетную поддержку в нем заложено лишь $7,85 млрд.
Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала законопроект и привела общее распределение помощи.
Оборонные расходы
На них планируется выделить 50,43 млрд долл., из которых:
- 48.4 млрд дол. – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 включительно, а именно:
- 19,85 млрд дол. – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;
- 13,8 млрд дол. – на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;
- 14,8 млрд долл. – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки.
- 8 млн дол. для Генерального инспектора Министерства обороны по продолжению надзора с помощью Украины со стороны США.
- 1,6 млрд дол. для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке;
- 300 млн дол. на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
- 100 млн дол. в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
Экономическая, финансовая, ядерная и гражданская безопасность
На цели в законопроекте предусмотрено выделить 9,654 млрд дол. Они будут включать:
- 7,85 млрд дол. прямую бюджетную поддержку Украины. При этом законопроект предусматривает запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США;
- 1,58 млрд дол. на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;
- 25 млн дол. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных в России;
- 50 млн дол. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения России в Украину.
- 149 млн дол. Национальная администрация по ядерной безопасности США.
Гуманитарная помощь
- 2,3 млрд долл. Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь новоприбывшим беженцам, в том числе для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году тех же преимуществ, что получили украинцы по гуманитарному паролю в 2022 и 2023 финансовых годах ;
- 9,2 млрд дол. в поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID путем предоставления чрезвычайной продовольственной помощи, жилья и базовых услуг населению, которое испытывает последствия сложных и длительных кризисов, в частности в Украине, Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Восточной Африке, Южной Азии и других регионах мира. В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.
- 299 млн дол. Государственный департамент США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска; кроме того, на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом;
- 25 млн дол. для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.
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Гм...
Щось не згадується, коли це я отримував пенсію грошима США. Все якось гривнями та гривнями...
)))
Покращєннярєволюція ужє сєгодня?
Наприклад, тою ж басалаєвою у такому разі б давно не смерділо.
48.4 млрд дол. - Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:19,85 млрд дол. - на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;13,8 млрд дол. - на переозброєння України через закупівлю зброї та *********** у оборонно-промислової бази США;
У пані Маркарової все нормально з математикою? Тут процитувати личко треба: У мене було 2 заступника 4 з яких)))
Пенсії будуть фінансуватися з інших програм , а гроші з допомоги США йтимуть вже на фінансування тих програм . відбудеться лише - рокірування коштів .
Головне питання - бить ілі нє бить цій допомозі взагалі . !!? От - в чом вопрос . !
в законі сказано що 13.4млрд на PDA - нічого не змінилось
це менше ніж в 2022 та 2023 роках
"13,8 млрд дол. - на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США"
це USAI программа, тобто поставка років через 5, або більше
також з попередніх коштів 6млрд взагалі немає контрактів
тому добре, але коли це буде невідомо
в законі тепер додали Тайвань
було
to respond to the situations in Israel and Ukraine
стало
to respond to the situations in Israel, Ukraine, and Taiwan
сам закон має назву "Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024"
тобто немає в назві згадки про Україну
також в тексті, Україна на другомі місці in Israel, Ukraine, and Taiwan
це до того, що кажуть що закон для України
не тільки, і не в першу чергу
По факту можна очікувати 13.4млрд по PDA в 2024 - якщо приймуть
чого може вистачити для оборони, якщо всі передадуть
а не як в 2023 з 14.5млрд передали десь 10млрд
а на зброю витрачають менше всього
наприклад за 2роки, надали PDA на 20млрд з 25.5млрд,
з яких тяжка техніка склала десь 4млрд
все інше це снаряди, та інші розхідники