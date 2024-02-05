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Законопроект Сената: Украина больше не сможет платить пенсии деньгами США. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В законопроекте Сената о помощи Украине прописано, что прямая бюджетная поддержка США не может быть использована для возмещения пенсий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в тексте документа.

"Деньги, выделенные на бюджетную поддержку, [...] не могут использоваться для возмещения пенсий", – говорится в тексте законопроекта.

Законопроєкт США про пенсії

Законопроект предусматривает $60,06 млрд на поддержку Украины, но на прямую бюджетную поддержку в нем заложено лишь $7,85 млрд.

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала законопроект и привела общее распределение помощи.

Оборонные расходы

На них планируется выделить 50,43 млрд долл., из которых:

  • 48.4 млрд дол. – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 включительно, а именно:
  • 19,85 млрд дол. – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;
  • 13,8 млрд дол. – на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;
  • 14,8 млрд долл. – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки.
  • 8 млн дол. для Генерального инспектора Министерства обороны по продолжению надзора с помощью Украины со стороны США.
  • 1,6 млрд дол. для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке;
  • 300 млн дол. на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
  • 100 млн дол. в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Экономическая, финансовая, ядерная и гражданская безопасность

На цели в законопроекте предусмотрено выделить 9,654 млрд дол. Они будут включать:

  • 7,85 млрд дол. прямую бюджетную поддержку Украины. При этом законопроект предусматривает запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США;
  • 1,58 млрд дол. на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;
  • 25 млн дол. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных в России;
  • 50 млн дол. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения России в Украину.
  • 149 млн дол. Национальная администрация по ядерной безопасности США.

Гуманитарная помощь

  • 2,3 млрд долл. Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь новоприбывшим беженцам, в том числе для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году тех же преимуществ, что получили украинцы по гуманитарному паролю в 2022 и 2023 финансовых годах ;
  • 9,2 млрд дол. в поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID путем предоставления чрезвычайной продовольственной помощи, жилья и базовых услуг населению, которое испытывает последствия сложных и длительных кризисов, в частности в Украине, Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Восточной Африке, Южной Азии и других регионах мира. В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.
  • 299 млн дол. Государственный департамент США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска; кроме того, на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом;
  • 25 млн дол. для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Байден призвал Конгресс его принять
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Топ комментарии
+48
скоріше під загрозою пенсії таким, як я, а не суддівські чи прокурорські...
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05.02.2024 10:28
+45
Тобто пенсії по 100 000 грн для суддів , прокурорів , мусорів , чиновників , вояк -генералів які розікрали армію , і іншої наволочі будуть платити урізаючи той мізер що платиться звичайним пенсіонерам ?
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05.02.2024 10:28
+43
ага, як в тому анекдоті: "Пап, ти тепер будеш менше пити?"...
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05.02.2024 10:27
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Страница 2 из 2
Помиляєтесь - маю дуже багато прикладів, коли пенсіонери вже майже 2 роки за кордоном країни, і непогано влаштувались. Це залежить не від віку, а від людини - хитрожопі що тут, що там виживають, дурні, як ми з вами... "листя облітає, а дуби залишаються..." (с)
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05.02.2024 11:08 Ответить
А в кого пенсія 2700грн.?
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05.02.2024 11:01 Ответить
Нє паложена
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05.02.2024 11:09 Ответить
положено-ну так єж,так вєдь нє положєно.
"Положено-ешь!"https://www.youtube.com/watch?v=dTW6Bnrlql8
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05.02.2024 12:03 Ответить
"А в кого пенсія 2700грн.?" Ни в чем себе не отказывайте.
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05.02.2024 11:36 Ответить
Україна більше не зможе платити пенсії грошима США

Гм...
Щось не згадується, коли це я отримував пенсію грошима США. Все якось гривнями та гривнями...
)))
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05.02.2024 11:06 Ответить
Останні два роки.
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05.02.2024 14:53 Ответить
Що ж необхідний перегляд бюджету не можуть зарплати і пенсії під час війни бути сто тисяч і більше ,а ще для прикладу в 2019 році на утримування АП було виділено 980 мільйонів гривень ,ну а 2024 році на утримування ОП виділено18,8 мільярда гривень тобто в 19 раз більше.
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05.02.2024 11:11 Ответить
А выплаты боевых?
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05.02.2024 12:55 Ответить
Не розхитуйте човен
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05.02.2024 13:17 Ответить
Ну что,дебилы уже скоро поймут ,что существование страны Украина и нации украинцы зависит только от американского конгресса и от американсконо правительства,или еще нужно подумать?А подумав придти к правильному выводу - писать нам законы должен конгресс,а руководить исполнительной властью должны из белого дома.
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05.02.2024 11:18 Ответить
Зовнішне управління? Так воно вже є, тільки мотузки тягнуться у протилежний від Вашингтону напрямок.
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05.02.2024 11:30 Ответить
Совершенно верно,времени осталось мало,нации пора задать вопросы и получить ответы - кому вы доверяете страну,майскому шашлычнику с подозрительно затуманенным сознанием или президенту США,кому вы доверяете формировпние и распределение бюджета,помощнику сивковича или минфину США,кто должен бороться с коррупцией ФБР США или эти ...понятно кто,от этого зависит сохранение страны.
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05.02.2024 11:41 Ответить
Покращєння рєволюція ужє сєгодня?
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05.02.2024 11:41 Ответить
Питання, як ми докотилися до того, що втратили, де факто, незалежність і стали в усьому залежні від Америки? Це яка підрасня до такого країну довела?
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05.02.2024 13:29 Ответить
Аби від Америки...
Наприклад, тою ж басалаєвою у такому разі б давно не смерділо.
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05.02.2024 13:31 Ответить
Мені цікаво, яка у мене буде пенсія років через 25.. б
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05.02.2024 11:21 Ответить
Все буде залежати від рівня інфляції.
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05.02.2024 11:55 Ответить
Думаю, що на той час пенсій не буде взагалі!
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05.02.2024 18:41 Ответить
Бачу по знайомих, люди продають все цінне на віоліті чи ще на якихось сайтах, щось роздають, продають житло і виїжджають не дочікуючи до пенсії. Раніше дивувався, а тепер, думаю, в їх діях таки є раціональне зерно.
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05.02.2024 11:45 Ответить
Цікаво, а вони впевнені, що країни, куди вони приїдуть, забезпечать гідну пенсію людям, які, поки були працеспроможними, не сплатили до їх бюджетів жодного євро податків?
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05.02.2024 11:51 Ответить
Оце дуже правильне питання. За кордоном пенсію платять гарну якщо ви робили відрахування, як не робили, то все одно платять за віком, при умові що ви громадянин цієї країни. Якось та
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05.02.2024 14:13 Ответить
Дивлячись за яким кордоном) В штатах ті хто не робить відрахувань отримує рівно 0 доларів.
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05.02.2024 14:55 Ответить
форсируют Тису на надувных матрасах?
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05.02.2024 11:57 Ответить
На них планується виділити 50,43 млрд дол., з яких:

48.4 млрд дол. - Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:19,85 млрд дол. - на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;13,8 млрд дол. - на переозброєння України через закупівлю зброї та *********** у оборонно-промислової бази США;

У пані Маркарової все нормально з математикою? Тут процитувати личко треба: У мене було 2 заступника 4 з яких)))
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05.02.2024 12:02 Ответить
ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 66 ЛЕТ, А В 65 НА ПЕНСИЮ !!! ТО НАХЙ ТА ПЕНСИЯ !!! НАМ НЕ ТАК ДЕНЬГИ НУЖНЫ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАДЗОР ЗА УКРАИНСКИМИ ГОССЛУЖАЩИМИ !!!
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05.02.2024 12:17 Ответить
ЗАГУГЛИТЕ СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ И НЕ МОРОЧТЕ МНЕ ЯЙЦА С ВАШЕЙ МАМОЙ !!!
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05.02.2024 12:49 Ответить
Та фсоьо норамальна На пенсії суддям, в середньому по 140 тисяч гривень, дотацій США вистачить! Тому нема чого ZEйобікам бєспакоітца! Свої в шоколаді...
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05.02.2024 12:18 Ответить
Так шо ви будите меньше красти? Ні ви будите меньше жити.
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05.02.2024 12:29 Ответить
А взагалі то - в законопроекті Сенату нічого такого щоб волати - каравул , немає .
Пенсії будуть фінансуватися з інших програм , а гроші з допомоги США йтимуть вже на фінансування тих програм . відбудеться лише - рокірування коштів .
Головне питання - бить ілі нє бить цій допомозі взагалі . !!? От - в чом вопрос . !
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05.02.2024 12:38 Ответить
Треба бомбити верховну зраду на прийняття закону про обмеження верхньої планки пенсій наприклад до 10 000- 20 000 грн. судей та інших паразитів-хабарників треба позбавити божевільних доходів з бюджету, а звільнені кошти - на ЗСУ.
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05.02.2024 12:41 Ответить
"19,85 млрд дол. - на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;"
в законі сказано що 13.4млрд на PDA - нічого не змінилось
це менше ніж в 2022 та 2023 роках

"13,8 млрд дол. - на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США"
це USAI программа, тобто поставка років через 5, або більше
також з попередніх коштів 6млрд взагалі немає контрактів
тому добре, але коли це буде невідомо

в законі тепер додали Тайвань
було
to respond to the situations in Israel and Ukraine
стало
to respond to the situations in Israel, Ukraine, and Taiwan

сам закон має назву "Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024"
тобто немає в назві згадки про Україну

також в тексті, Україна на другомі місці in Israel, Ukraine, and Taiwan

це до того, що кажуть що закон для України
не тільки, і не в першу чергу

По факту можна очікувати 13.4млрд по PDA в 2024 - якщо приймуть
чого може вистачити для оборони, якщо всі передадуть
а не як в 2023 з 14.5млрд передали десь 10млрд
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05.02.2024 13:00 Ответить
а 14.8 ярда за навчання,чи чогось навчать,але витрати і інструктори тягнуть який % від допомоги.
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05.02.2024 13:22 Ответить
в першу чергу потрібна зброя
а на зброю витрачають менше всього
наприклад за 2роки, надали PDA на 20млрд з 25.5млрд,
з яких тяжка техніка склала десь 4млрд
все інше це снаряди, та інші розхідники
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05.02.2024 13:27 Ответить
Шоб не платить бешеные пенсии судьям, предлагаю ввести суд Линча.
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05.02.2024 13:02 Ответить
Америка тебя бросит, сынок. Всегда.
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05.02.2024 13:08 Ответить
Мінус пенсії - це мінус 20% податків в бюджет
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05.02.2024 13:34 Ответить
Вітаю всіх з ввімкненням "друкарського верстату" - на інше зелені мародери не здатні
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05.02.2024 14:53 Ответить
так то вони там і залишаться
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05.02.2024 16:32 Ответить
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