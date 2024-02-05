Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрел Торецкого, один человек погиб. ФОТО

За прошедшие сутки враг нанес 5 ударов по гражданскому населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Среди ночи россияне ударили ракетой по Покровску - повредили 4 инфраструктурных объекта. В Авдеевке ранены 2 человека. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка.

Также в течение суток россияне обстреляли окраины Константиновской громады, Раздолевку, Федоровку и Васюковку Соледарской громады Переездное и Верхнекаменное Звановской громады.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела Торецка. Армия РФ нанесла удары по Часовому Яру и Северскому.

Филашкин отметил, что в течение суток из линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 15 детей.

Также читайте: Ночью российская армия снова целила по Никопольщине Днепропетровской области.



