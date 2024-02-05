Последствия удара РФ по собору в центре Херсона. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты 4 февраля обстреляли собор в центре Херсона.
Последствия удара обнародовала пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
По собору россияне ударили 4 февраля после обеда. Здание повреждено, а именно: фасад, окна и входные двери.
Пострадавших среди гражданских лиц нет.
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polini orop
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Wlad West
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