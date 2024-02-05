Последствия удара РФ по собору в центре Херсона. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 4 февраля обстреляли собор в центре Херсона.

Последствия удара обнародовала пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По собору россияне ударили 4 февраля после обеда. Здание повреждено, а именно: фасад, окна и входные двери.

Пострадавших среди гражданских лиц нет.

Также читайте: Во время атаки россиян дрон повредил в Киеве Патриарший собор УГКЦ











