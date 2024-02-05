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Последствия удара РФ по собору в центре Херсона. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты 4 февраля обстреляли собор в центре Херсона.

Последствия удара обнародовала пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По собору россияне ударили 4 февраля после обеда. Здание повреждено, а именно: фасад, окна и входные двери.

Пострадавших среди гражданских лиц нет.

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Обстріл собору в Херсоні
Обстріл собору в Херсоні
Обстріл собору в Херсоні
Обстріл собору в Херсоні
Обстріл собору в Херсоні
Обстріл собору в Херсоні
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церква ПЦУ чи фсб?
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05.02.2024 11:56 Ответить
Ватиканаская.
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05.02.2024 13:32 Ответить
Навіть не буду питати за якого патріарха вони там молються фсбшним богам.
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05.02.2024 11:57 Ответить
Пара щербин на бетоні - то варто уваги всієї країни.
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05.02.2024 12:22 Ответить
Обращаю внимание - кто-то хочет с*издить арматуру.
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05.02.2024 13:31 Ответить
 
 