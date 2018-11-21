Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак. ФОТО
Впервые в истории Украины сезон строительства и ремонта дорог закончен в конце октября-начале ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября сказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.
"Впервые в истории Украины строительный сезон закончен в конце октября-начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ", - сказал он.
Глава "Укравтодора" напомнил, что в 2018 году закрытие договора с подрядчиками впервые произошло после инспектирования качества работ.
По его словам, на сегодняшний день выделенные средства были использованы практически стопроцентно. Общий показатель выполнения ремонта дорог государственного значения больше 90%, дорог местного значения – больше 63%.
Он напомнил, что местные дороги переданы на баланс местных властей в рамках децентрализации.
"Впервые местные власти получили не только дороги, но и средства на ремонт и содержание этих дорог. В прошлом году – 11,5 млрд грн. В следующем году эта цифра возрастет до 14, 6 млрд грн… Особое внимание губернаторам нужно уделять качеству работ", - подчеркнул Новак.
Глава ведомства также сообщил, что лучше всего средства по ремонту и строительству дорог были освоены в Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях. Хуже всего ситуация обстоит в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Закарпатской и Одесской областях.
Новак также сообщил о планах по ремонту и содержанию дорог на 2019 год.
В частности планируется привлечение инвестиций и усиление контроля качества выполненных дорог по ремонту и строительству дорог. Также планируется второй этап децентрализации, в рамках которой дороги территориального значения также будут переданы на баланс областей.
Однако для реализации того плана необходимо внести изменения в закон про автодороги. Новак выразил надежду, что народные депутаты как можно быстрее примут этот проект закона.
Он напомнил, что в соответствии с проектом госбюджета на 2019 году финансирование дорожной отрасли планируется в размере 51,1 млрд гривен. Это составляет 75% поступление от акцизов, которые будут направлены в Дорожный фонд.
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а госзначения дороги качеством не блещут
дядя про это молчит но наверняка знает
хоть бы клоуны уже не смешили под занавес...))))
"По его словам, на сегодняшний день выделенные средства были использованы практически стопроцентно. Общий показатель выполнения ремонта дорог государственного значения больше 90%, дорог местного значения - больше 63%.
Источник:https://censor.net/n3098070"
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Зустрічаються троє німець, француз і українець.
Всі дуже багаті, у кожного віли, яхти, літаки т.т.і.
Діляться хто як розбагатів
Француз каже он бачете дорогу, ті, так,
Поклав асфальт товщиною на три сантиметри менше і от маєток побудував
Німець міст на 10 сантиметрів вужче і має статки
Українець каже, он бачете дорогу, ті кажуть ні
Українець, ото ж...
Значит одну полосу частично сняли и всё! Там по одной полосе в каждую сторону. Уровень качества старой дороги , если машина не развалится по дороге - повезло.
Так вот полосу сняли именно с приходом холодов! И всё))). Машины и так там лететь не могли по супер дороге - последний капитальный ремонт думаю был лет 20 назад или вообще с начала строительства этой дороги. Теперь машины ещё дополнительно едут на половину встречной полосы и одним колесом по снятой дороги. Великолепные нанотехнологии Киева.
Думаю специально не делали эту дорогу . Ждали зимы.
Тут 2 варианта. Класть полосу в холод частично на лёд. 2 Вариант. Ждать весны когда потеплеет. Тут уже месяца 4 осталось и будет теплее.
-Наскільки якість побудованих доріг відповідає європейським стандартам
-Який термін будуть стояти побудовані дороги до 1-го капітального ремонту
-Скільки км неякісно побудованих доріг відремонтовано підрядниками за власні кошти
-Скільки неустойки сплатили будівельники за неякісні будівництво і ремонт
-чому продовжують отримувати наступні замовлення організації, які в минулому "збудували" дороги, асфальт з яких зійшов з і сходженням весняного снігу
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