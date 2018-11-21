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Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак. ФОТО

Впервые в истории Украины сезон строительства и ремонта дорог закончен в конце октября-начале ноября.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября сказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак 01

"Впервые в истории Украины строительный сезон закончен в конце октября-начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ", - сказал он.

Глава "Укравтодора" напомнил, что в 2018 году закрытие договора с подрядчиками впервые произошло после инспектирования качества работ.

По его словам, на сегодняшний день выделенные средства были использованы практически стопроцентно. Общий показатель выполнения ремонта дорог государственного значения больше 90%, дорог местного значения – больше 63%.

Он напомнил, что местные дороги переданы на баланс местных властей в рамках децентрализации.

Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак 02

"Впервые местные власти получили не только дороги, но и средства на ремонт и содержание этих дорог. В прошлом году – 11,5 млрд грн. В следующем году эта цифра возрастет до 14, 6 млрд грн… Особое внимание губернаторам нужно уделять качеству работ", - подчеркнул Новак.

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Глава ведомства также сообщил, что лучше всего средства по ремонту и строительству дорог были освоены в Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях. Хуже всего ситуация обстоит в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Закарпатской и Одесской областях.

Новак также сообщил о планах по ремонту и содержанию дорог на 2019 год.

В частности планируется привлечение инвестиций и усиление контроля качества выполненных дорог по ремонту и строительству дорог. Также планируется второй этап децентрализации, в рамках которой дороги территориального значения также будут переданы на баланс областей.

Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак 03

Однако для реализации того плана необходимо внести изменения в закон про автодороги. Новак выразил надежду, что народные депутаты как можно быстрее примут этот проект закона.

Он напомнил, что в соответствии с проектом госбюджета на 2019 году финансирование дорожной отрасли планируется в размере 51,1 млрд гривен. Это составляет 75% поступление от акцизов, которые будут направлены в Дорожный фонд.

дороги (2512) Кабмин (14027) строительство (1997) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+3
Нашу одну региональную дорогу, которую Громада хотела забрать на баланс (т.к. облавтодор категорически не хотел ремонтировать), Днепроблавтодор отдавал только без финансирования, что противоречит принятому ВР закону. Ситуация сдвинулась с места только когда директору Днепроблавтодора надели наручники. Уже часть этой несчастной дороги покрыли новым асфальтом.
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21.11.2018 12:38
+2
а ну а местные дороги есть а денег нет
а госзначения дороги качеством не блещут
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21.11.2018 12:25
+2
интересно сколько наворовано
дядя про это молчит но наверняка знает
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21.11.2018 12:26
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Правила форума Совет форумчан
а ну а местные дороги есть а денег нет
а госзначения дороги качеством не блещут
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21.11.2018 12:25 Ответить
интересно сколько наворовано
дядя про это молчит но наверняка знает
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21.11.2018 12:26 Ответить
очередной бравурный доклад о мегаперемоге на дорогах Украины...)))
хоть бы клоуны уже не смешили под занавес...))))
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21.11.2018 12:33 Ответить
Не гони. Нормально большинство главных дорог поделали. Хоть можно ездить.
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21.11.2018 13:40 Ответить
Интересно это:
"По его словам, на сегодняшний день выделенные средства были использованы практически стопроцентно. Общий показатель выполнения ремонта дорог государственного значения больше 90%, дорог местного значения - больше 63%.
Источник:https://censor.net/n3098070"
...
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21.11.2018 12:34 Ответить
Это дороги на Козин и конченую заспу?
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21.11.2018 12:35 Ответить
Нашу одну региональную дорогу, которую Громада хотела забрать на баланс (т.к. облавтодор категорически не хотел ремонтировать), Днепроблавтодор отдавал только без финансирования, что противоречит принятому ВР закону. Ситуация сдвинулась с места только когда директору Днепроблавтодора надели наручники. Уже часть этой несчастной дороги покрыли новым асфальтом.
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21.11.2018 12:38 Ответить
сезон закончился....деньги тоже...А дороги то где??
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21.11.2018 12:44 Ответить
Старий анекдот.
Зустрічаються троє німець, француз і українець.
Всі дуже багаті, у кожного віли, яхти, літаки т.т.і.
Діляться хто як розбагатів
Француз каже он бачете дорогу, ті, так,
Поклав асфальт товщиною на три сантиметри менше і от маєток побудував
Німець міст на 10 сантиметрів вужче і має статки
Українець каже, он бачете дорогу, ті кажуть ні
Українець, ото ж...
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21.11.2018 12:44 Ответить
Я вам сфоткаю дорогу с Левобережной в сторону Березняков в Киеве.

Значит одну полосу частично сняли и всё! Там по одной полосе в каждую сторону. Уровень качества старой дороги , если машина не развалится по дороге - повезло.

Так вот полосу сняли именно с приходом холодов! И всё))). Машины и так там лететь не могли по супер дороге - последний капитальный ремонт думаю был лет 20 назад или вообще с начала строительства этой дороги. Теперь машины ещё дополнительно едут на половину встречной полосы и одним колесом по снятой дороги. Великолепные нанотехнологии Киева.
Думаю специально не делали эту дорогу . Ждали зимы.

Тут 2 варианта. Класть полосу в холод частично на лёд. 2 Вариант. Ждать весны когда потеплеет. Тут уже месяца 4 осталось и будет теплее.
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21.11.2018 12:52 Ответить
Слід доповідь було доповнити наступними розділами:
-Наскільки якість побудованих доріг відповідає європейським стандартам
-Який термін будуть стояти побудовані дороги до 1-го капітального ремонту
-Скільки км неякісно побудованих доріг відремонтовано підрядниками за власні кошти
-Скільки неустойки сплатили будівельники за неякісні будівництво і ремонт
-чому продовжують отримувати наступні замовлення організації, які в минулому "збудували" дороги, асфальт з яких зійшов з і сходженням весняного снігу
-
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21.11.2018 12:59 Ответить
Впервые в истории Украины отопительный сезон начался в середине ноября. И до сих пор есть дома, в которых не подключено отопление и горячая вода. И это у нас в Харькове, крупном городе, не говоря уже о небольших городах.
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21.11.2018 13:21 Ответить
Это он про кончазаспскую народную республику?
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21.11.2018 13:44 Ответить
 
 