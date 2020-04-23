Связали кассира и вынесли 200 тыс. грн: трое неизвестных в балаклавах ограбили обменник в Одессе. ФОТО

Нападение на круглосуточный обменный пункт "Финод" произошло сегодня ночью на улице Черняховского в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Как рассказали изданию в полиции, между 1:38 и 2:05 трое неизвестных в темной одежде и балаклавах ворвались в помещение и связали кассира - молодую женщину.

После этого они вскрыли кассовый аппарат и унесли 200 тысяч грн, 2245 долларов США и 414 евро.

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