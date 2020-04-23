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Связали кассира и вынесли 200 тыс. грн: трое неизвестных в балаклавах ограбили обменник в Одессе. ФОТО

Нападение на круглосуточный обменный пункт "Финод" произошло сегодня ночью на улице Черняховского в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Как рассказали изданию в полиции, между 1:38 и 2:05 трое неизвестных в темной одежде и балаклавах ворвались в помещение и связали кассира - молодую женщину.

После этого они вскрыли кассовый аппарат и унесли 200 тысяч грн, 2245 долларов США и 414 евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Связали кассира и вынесли 200 тыс. грн: трое неизвестных в балаклавах ограбили обменник в Одессе 01

Связали кассира и вынесли 200 тыс. грн: трое неизвестных в балаклавах ограбили обменник в Одессе 02

ограбление (1369) Одесса (7921)


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Топ комментарии
+8
А вот оштрафовать их. Почему втроем, а не вдвоем и в балаклавах, а не в медицинских масках?
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23.04.2020 14:40 Ответить
+4
https://censor.net/news/3191027/ekonomika_ukrainy_rabotaet_v_blijayishee_vremya_budut_sozdany_dopolnitelnye_rabochie_mesta_shmygal--несколько рабочих мест с высоким окладом уже созданы предприимчивыми гражданами.)))
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23.04.2020 14:44 Ответить
+4
что же это творится что делает рюкзаков...этак скоро и на святое..разумковские ломбарды посягнут
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23.04.2020 14:46 Ответить
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Вот что значит - профессионалы! Все в масках, но эти - в балаклавах!
Вспоминается анекдот про бармена, которому легче проверяющему заплатить, чем себе руку сбивать.
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23.04.2020 14:40 Ответить
Не иначе Михо Джугашвили повторил подвиг Йоси Сралина в 1908 году,когда бомбанул банк в Баку
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23.04.2020 14:40 Ответить
А вот оштрафовать их. Почему втроем, а не вдвоем и в балаклавах, а не в медицинских масках?
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23.04.2020 14:40 Ответить
Кстати Йосиф Джугашвили бомбанул 2 банка на Кавказе,в Баку и Тифлисе.Сумма которую скомуниздил Йося составила 30 миллионов золотых рублей.Йося был крутой Меджвежатник и пополнил кассу партии чЛенина на бешеное бабло...
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23.04.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/news/3191027/ekonomika_ukrainy_rabotaet_v_blijayishee_vremya_budut_sozdany_dopolnitelnye_rabochie_mesta_shmygal--несколько рабочих мест с высоким окладом уже созданы предприимчивыми гражданами.)))
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23.04.2020 14:44 Ответить
что же это творится что делает рюкзаков...этак скоро и на святое..разумковские ломбарды посягнут
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23.04.2020 14:46 Ответить
Авакян сейчас занят защитой бедной и обиженной цыганвы, пардон ромов.
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23.04.2020 14:52 Ответить
вот и первые рабочие места от Шмигаля, высокооплачиваемые. Интересно, они ТОВ или ФОП?
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23.04.2020 14:50 Ответить
Никулин Вицин и Моргунов выгнали бочку самогона и решили пробу снять, треснуть по стопарику,выпили без закуси и мечтают...
Вот бы вместо почти самограя бочку нефти продать,говорит Никулин,неет говорит Вицин,лучше бочку спирта,таак чуваки говорит Моргунов,сегодня последний писк моды, бочка Кокаина из Венесуэлы.....,за то и выпьем по второй,Юра наливай...,за новый бизнес... тяпнем
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23.04.2020 14:53 Ответить
натянут
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23.04.2020 14:53 Ответить
Девка в доле.наводчица.по почерку видно-дилетанты.быстро найдут.девчонку прессанут и все.
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23.04.2020 15:00 Ответить
Круглосуточный обменник в тёмном переулке без кнопки тревоги.... Может так задумано было?
Может он застрахован?
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23.04.2020 15:02 Ответить
Черняховского - довольно широкая, ночью хорошо освещённая улица, в километре от Аркадии. Когда-то там была Приморская райадминистрация, сейчас какая-то прокуратура, и ещё что-то.
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23.04.2020 16:58 Ответить
У Ермаков спросите , есть ли алиби
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23.04.2020 15:23 Ответить
чим більше буде сплеск злочинності, тим більше повноважень отримає таваріщч авакофф і тим меньшою буде вірогідність його зняття з посади
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23.04.2020 15:24 Ответить
маладцы
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23.04.2020 17:22 Ответить
почему не в масках?
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23.04.2020 22:12 Ответить
 
 