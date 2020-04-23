Связали кассира и вынесли 200 тыс. грн: трое неизвестных в балаклавах ограбили обменник в Одессе. ФОТО
Нападение на круглосуточный обменный пункт "Финод" произошло сегодня ночью на улице Черняховского в Одессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
Как рассказали изданию в полиции, между 1:38 и 2:05 трое неизвестных в темной одежде и балаклавах ворвались в помещение и связали кассира - молодую женщину.
После этого они вскрыли кассовый аппарат и унесли 200 тысяч грн, 2245 долларов США и 414 евро.
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+8 Фродо Бэггинс
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+4 нетоварищ
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+4 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий23.04.2020 14:46 Ответить Ссылка
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Вспоминается анекдот про бармена, которому легче проверяющему заплатить, чем себе руку сбивать.
Вот бы вместо почти самограя бочку нефти продать,говорит Никулин,неет говорит Вицин,лучше бочку спирта,таак чуваки говорит Моргунов,сегодня последний писк моды, бочка Кокаина из Венесуэлы.....,за то и выпьем по второй,Юра наливай...,за новый бизнес... тяпнем
Может он застрахован?