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Новости Фото Оккупация Крыма Доказательства российской агрессии в Украине
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Корабль ВМФ РФ "Штиль" участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm. ФОТО

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в соответствующем материале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Штиль" блокировал украинские военные корабли в Донузлаве. После спецоперации в Крыму командир этого ракетного корабля Владимир Валерьевич Дербетов досрочно получил звание капитана 3 ранга и медаль Ушакова. Также у него есть медаль "Адмирал Горшков", звание "ветеран боевых действий" и благодарность от президента России Владимира Путина.

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 01

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 02

"Установлено участие в агрессии против Украины экипажа российского малого ракетного корабля (МРК) "Штиль". Этот корабль был привлечен к блокированию кораблей ВМС Украины в бухте Донузлав. В перечне лиц командного состава ВС РФ, которым Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении, на данное время нет командира МРК "Штиль". Также этот МРК не указан в перечне Военной прокуратуры среди кораблей, задействованных в агрессии против Украины. Мы призываем украинские правоохранительные органы проводить в отношении оккупантов все надлежащие процессуальные действия согласно украинскому и международному законодательствому и подавать их данные в Интерпол", - отмечают расследователи.

Как сообщается, в 2013 году командир МРК "Штиль" Владимир Валериевич Дербетов, уроженец калмыцкого города Лагань, имел звание капитан-лейтенанта. После участия в спецоперации по захвату Крыма он получил досрочно звание капитана 3-го ранга и медаль Ушакова. Награжден также медалью "Адмирал Горшков", имеет звание "ветеран боевых действий" и благодарность от президента РФ Владимира Путина.

В 2015-2017 годах командовал МРК "Зеленый Дол", под его командованием корабль выполнял боевые задачи в Сирии. После того, как этот МРК вошел в состав Балтийского флота, Дербетова назначили командиром ракетного корабля на воздушной подушке (РКВП) "Самум". По состоянию на май 2018 фиксируется в звании капитан 2-го ранга.

В 2016 году Дербетов, как командир МРК "Зеленый Дол", был внесен в базу данных Центра "Миротворец".

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 03

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Волонтеры промониторили и социальные сети команды российского военного корабля "Штиль". У двоих членов экипажа опубликованы фото с медалью "За возвращение Крыма".

Михеев Дмитрий Алексеевич, 19.12.1994 г. р., г. Зеленодольск, Татарстан, РФ.

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 04

Также Михеев загрузил на свою страницу несколько видео периода службы, которые могут быть использованы в суде и будут полезными для идентификации других моряков-участников агрессии (ссылки на видео: 1, 2; архив — на случай удаления фигурантом доказательств). На одном видео зафиксированы моряки МРК "Штиль", на другом — Михеева встречают с поезда после демобилизации. На стопкадре четко видим у фигуранта шеврон МРК "Штиль".

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 05
Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 06

Дорас Дмитрий, 14.04.1994 г. р., г. Краснодар, РФ. Найден в списке контактов Дмитрия Михеева.

Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 07
Корабль ВМФ РФ Штиль участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm 08

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"В феврале 2020 года МРК "Штиль" был исключен из состава ЧФ РФ. Но участие его экипажей в агрессии против Украины и Грузии нельзя забыть", - подводят итог расследователи.

корабль (2046) Крым (26425) россия (96157)


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Топ комментарии
+15
Треба нашим спец службам знищити цього російського окупанта на території росії, в його квартирі, в його ліжку... Після того, як цього азіата засвітили, він мені здається вже ходячий труп... Його українські патріоти достануть. А у багатьох українців є полеглі друзі, а цей покидьок ще живий.. Не справедливо це...
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23.04.2020 17:52 Ответить
+8
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году. Источник: https://censor.net/p3191111

На відміну від більшості я вважаю що не один Пукін відповідальний за окупацію України, а цілий кончений московитський/російський народ. Москові/росія то є кончена (реально кончена) країна якою я бажаю розвалитись на частини, згоріти, провалитись крізь землю, стати великим болотом чи пустелею. Може серед московитів/росіян і є біля 10 % адекватних цивілізованих людей, але скоріш за все вони будуть мати українські коріння, може ще белоруське
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23.04.2020 17:54 Ответить
+6
політичної волі на це немає.
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23.04.2020 17:55 Ответить
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Треба нашим спец службам знищити цього російського окупанта на території росії, в його квартирі, в його ліжку... Після того, як цього азіата засвітили, він мені здається вже ходячий труп... Його українські патріоти достануть. А у багатьох українців є полеглі друзі, а цей покидьок ще живий.. Не справедливо це...
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23.04.2020 17:52 Ответить
політичної волі на це немає.
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23.04.2020 17:55 Ответить
і взагалі зараз йде повний саботаж у верхах..https://youtu.be/_saapVT975U?t=1759 #Арестович #СергійІванов #Великдень2020
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23.04.2020 18:06 Ответить
Згоден, що потрбіно знищити, але нажаль так не буде.
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23.04.2020 20:38 Ответить
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году. Источник: https://censor.net/p3191111

На відміну від більшості я вважаю що не один Пукін відповідальний за окупацію України, а цілий кончений московитський/російський народ. Москові/росія то є кончена (реально кончена) країна якою я бажаю розвалитись на частини, згоріти, провалитись крізь землю, стати великим болотом чи пустелею. Може серед московитів/росіян і є біля 10 % адекватних цивілізованих людей, але скоріш за все вони будуть мати українські коріння, може ще белоруське
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23.04.2020 17:54 Ответить
дорасы они дорасы и есть..
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23.04.2020 18:01 Ответить
Корабль ВМФ РФ "Штиль" участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8658
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23.04.2020 18:06 Ответить
Москальські амазонки-членососки
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23.04.2020 18:40 Ответить
И каждой по резиновому х%ю по штату положено
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23.04.2020 22:34 Ответить
Це щоб розбавти голубізну серед кацапських військових морячків
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24.04.2020 12:16 Ответить
Волонтеры установили, а горе-президент имеет это в виду.
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23.04.2020 18:20 Ответить
А волонтеры могут установить по чьему приказу были сданы воинские части, кто дал команду не стрелять?
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23.04.2020 18:25 Ответить
Какие то у них рожи совсем не гуские
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23.04.2020 18:39 Ответить
Супер тайна, которую правда никто не скрывал.
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23.04.2020 18:41 Ответить
Так какого хрена наши бравые морячки его не потопили!?
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23.04.2020 18:51 Ответить
Чем? Ржавым гвоздем? Это только то ТВ могут триндеть про "славни подвыгы". Когда дело доходит до реального конфликта - лапки вверх и адью
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23.04.2020 22:39 Ответить
Топить корыта ************!
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23.04.2020 20:02 Ответить
славный калмыцкий маряк-ордынец !!!!
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23.04.2020 20:53 Ответить
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8173
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23.04.2020 21:30 Ответить
Фотку Мамчура приведи - бравого украинского джигита
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23.04.2020 22:40 Ответить
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6543
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23.04.2020 22:51 Ответить
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2998 Ну учавствовал боевой корабль. что дальше?

Это же не сухогруз. У него изначальное предназначение - учавствовать в боевых конфликтах. Цензор уже совсем рехнулся
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23.04.2020 22:38 Ответить
Представляю насколько душевно-травматичными были школьные годы у кацапа с фамилией «Дорас».
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24.04.2020 02:14 Ответить
 
 