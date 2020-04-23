Корабль ВМФ РФ "Штиль" участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm. ФОТО

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в соответствующем материале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Штиль" блокировал украинские военные корабли в Донузлаве. После спецоперации в Крыму командир этого ракетного корабля Владимир Валерьевич Дербетов досрочно получил звание капитана 3 ранга и медаль Ушакова. Также у него есть медаль "Адмирал Горшков", звание "ветеран боевых действий" и благодарность от президента России Владимира Путина.

"Установлено участие в агрессии против Украины экипажа российского малого ракетного корабля (МРК) "Штиль". Этот корабль был привлечен к блокированию кораблей ВМС Украины в бухте Донузлав. В перечне лиц командного состава ВС РФ, которым Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении, на данное время нет командира МРК "Штиль". Также этот МРК не указан в перечне Военной прокуратуры среди кораблей, задействованных в агрессии против Украины. Мы призываем украинские правоохранительные органы проводить в отношении оккупантов все надлежащие процессуальные действия согласно украинскому и международному законодательствому и подавать их данные в Интерпол", - отмечают расследователи.

Как сообщается, в 2013 году командир МРК "Штиль" Владимир Валериевич Дербетов, уроженец калмыцкого города Лагань, имел звание капитан-лейтенанта. После участия в спецоперации по захвату Крыма он получил досрочно звание капитана 3-го ранга и медаль Ушакова. Награжден также медалью "Адмирал Горшков", имеет звание "ветеран боевых действий" и благодарность от президента РФ Владимира Путина.

В 2015-2017 годах командовал МРК "Зеленый Дол", под его командованием корабль выполнял боевые задачи в Сирии. После того, как этот МРК вошел в состав Балтийского флота, Дербетова назначили командиром ракетного корабля на воздушной подушке (РКВП) "Самум". По состоянию на май 2018 фиксируется в звании капитан 2-го ранга.

В 2016 году Дербетов, как командир МРК "Зеленый Дол", был внесен в базу данных Центра "Миротворец".

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Волонтеры промониторили и социальные сети команды российского военного корабля "Штиль". У двоих членов экипажа опубликованы фото с медалью "За возвращение Крыма".

Михеев Дмитрий Алексеевич, 19.12.1994 г. р., г. Зеленодольск, Татарстан, РФ.

Также Михеев загрузил на свою страницу несколько видео периода службы, которые могут быть использованы в суде и будут полезными для идентификации других моряков-участников агрессии (ссылки на видео: 1, 2; архив — на случай удаления фигурантом доказательств). На одном видео зафиксированы моряки МРК "Штиль", на другом — Михеева встречают с поезда после демобилизации. На стопкадре четко видим у фигуранта шеврон МРК "Штиль".





Дорас Дмитрий, 14.04.1994 г. р., г. Краснодар, РФ. Найден в списке контактов Дмитрия Михеева.





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"В феврале 2020 года МРК "Штиль" был исключен из состава ЧФ РФ. Но участие его экипажей в агрессии против Украины и Грузии нельзя забыть", - подводят итог расследователи.