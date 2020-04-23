Погибшего на Донбассе лейтенанта 28-й ОМБ Андрея Шинкарука похоронили на Волыни. ФОТОрепортаж

23 апреля в городе Любомль Волынской области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Андреем Шинкаруком.

Об этом говорится в материале местного издания Кордон, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Шинкарук, 1991 года рождения, лейтенант, командир взвода 28-й отдельной механизированной бригады, погиб 20 апреля около 16.30 в районе города Марьинка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела наших позиций наемниками РФ.

Андрей Шинкарук родился 16.07.1991 года в Любомле. На фронт ушел в первую волну мобилизации, в течение 2014-2015 годов участвовал в АТО в составе 1-го отдельного мотопехотного батальона "Волынь". В 2019-м получил военное образование в НАСВ им. Петра Сагайдачного, специализация "Управление действиями подразделений механизированных войск". В июне 2019 был назначен на должность комвзвода 28-й бригады.

У него остались мать и четыре сестры. 22-24 апреля в Любомльском районе объявлен траур.

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