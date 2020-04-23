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В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения. ФОТОрепортаж

На внешнем рейде Одессы в акватории Черного моря прошли тренировки одного из подразделений специального назначения ВМС Украины. Военные моряки практиковались в поиске и обнаружении диверсионных средств противника возле объектов портовой инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 01

Учения были динамичными. Внезапная вводная: на объектах портовой инфраструктуры Одессы, в частности вблизи гидрологического сооружения, - вероятное проникновение диверсионных сил противника.

В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 02
В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 03

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В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 04

За считанные минуты флотских спецназовцев на быстроходных катерах транспортировали в заданный район. Береговые группы подразделения осуществили десантирование с борта лодок на ходу на скорости 15 узлов. Кроме того, несколько водолазных групп в полном водолазном снаряжении начали обследовать дно моря на наличие диверсионных средств противника.

Группы водолазов осуществляли поиск в море так называемым методом "гребенки", когда водолазы движутся в воде на расстоянии 4-5 метров друг от друга, в зависимости от видимости морской воды на глубине примерно 4 метра от грунта.

В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 05
В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 06

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В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 07
В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 08

В общем водолазы в воде обследовали более 1 000 метров морского дна. А бойцы береговых групп после десантирования с лодок оттачивали свое мастерство по плаванию в легководолазных костюмах. У них была задача - преодолеть 5 км морского пути, с которой они справились.

В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 09
В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения 10

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Противодиверсионная оборона, охрана морских коммуникаций и защита подступов к торговым портам, военно-морским базам, важным объектам портовой инфраструктуры являются одной из важнейших задач Военно-Морских Сил Украины, поэтому такие тренировки проводят регулярно.

Автор: 

ВМС (1480) оборона (5234) Одесса (7921) спецназ (619) военные учения (3462) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+4
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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23.04.2020 23:48 Ответить
+3
ігарюша, біда не у ВМС ЗСУ... біда в твоїй пустій голові
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24.04.2020 00:20 Ответить
+2
а ти ж стверджувало, що тепер навчання проводять більш продумано... знов 3п3д*в?
до речі, тебе так легко по тематиці знайти - ігарюша у нас експерд))))
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23.04.2020 23:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Стрибати в воду на швидкості це величезний ризик для здоров'я аквалангіста! Це вправа для висадки диверсантів біля ворожого узбережжя. Навіщо ці стрибки в воду на швидкості в порту для антидиверсійного підрозділу? За це потрібно зривати погони і віддавати під трибунал!
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23.04.2020 23:28 Ответить
а ти ж стверджувало, що тепер навчання проводять більш продумано... знов 3п3д*в?
до речі, тебе так легко по тематиці знайти - ігарюша у нас експерд))))
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23.04.2020 23:34 Ответить
З ВМСУ в нас поки що біда, морськими силами командує танкіст ось і результат!
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23.04.2020 23:40 Ответить
ігарюша, біда не у ВМС ЗСУ... біда в твоїй пустій голові
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24.04.2020 00:20 Ответить
Але добре що хоча б не гінеколог
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24.04.2020 01:40 Ответить
крівлянія у вашого х*йльонка в бункері почались...
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23.04.2020 23:36 Ответить
на русских в севасе тренируйтесь!!!
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23.04.2020 23:27 Ответить
обов'язково, тікі там одні ру3ьге))))
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23.04.2020 23:36 Ответить
...Майор вийшов з води, майже не хитаючись, але мав щось у руках. Щось маленьке та, мабуть, крихке - бо йшов повільно й обережно. Але далеко. Відніс невідомощо метрів на сто, надивився там виямок і поклав туди.
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах…
- Р. Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018» https://fiol.pub/books/575
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23.04.2020 23:46 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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23.04.2020 23:48 Ответить
А шо то таке у них над головою з червоним кінцем?
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24.04.2020 00:02 Ответить
Наскільки мені зрозуміло - захисний ковпак, щоб водою, при пірнанні, дихальну трубку не захлюпувало водою... А червоного кольору - тому що він вважається "сигнальним"...
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24.04.2020 06:34 Ответить
Тоді виникає запитання навіщо їм ця трубка коли у них є баллони з повітрям. В рятувальних жилетах на кораблях при совку був сухий елемент, а на самому жилеті стирчала така гумова трубка з лампочкою на кінці. Коли елемент потрапляв в солону морську воду він починав працювати і лампочка світилась. Це на випадок коли хтось впаде за борт вночі і щоб його було видно. Може і це для цього і пловець якось вмикає цей сигнальний вогонь вночі. ХЗ.
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24.04.2020 08:20 Ответить
Ти бачиш на фото у плавців з дихальними трубками і масками, на спині, балони з повітрям? Я - ні... Це прості "пірнальники", а не "пловці"... Вони користуються для дихання атмосферним повітрям...
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24.04.2020 08:27 Ответить
учения это всегда гуд!
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24.04.2020 00:03 Ответить
Чуваки,почему не в масках?
В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання - Цензор.НЕТ 5539
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24.04.2020 00:34 Ответить
Коли я бачу водолазів в такому спорядженні то регочу до упаду. Як водолаз котрий зі звичайним балоном зможе ретельно відслідковувати акваторію, йому том повітря на 30 хв. А тим більше якщо припустити диверсійну водолазну групу. Комікі
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24.04.2020 23:26 Ответить
Там до их десантирования обычно прорабатывают чем то взровоопасным - на каждом корабле есть противодиверсионная команда - в зависимости от ситуёвины - каждые 10-20 минут лимонку за борт. Да и есть приборы разные - рыбок слышно.
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26.04.2020 22:47 Ответить
Дай Вам хлопці боже здоров'я та наснаги, слава захисникам України.
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26.04.2020 10:17 Ответить
 
 