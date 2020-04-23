В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения. ФОТОрепортаж
На внешнем рейде Одессы в акватории Черного моря прошли тренировки одного из подразделений специального назначения ВМС Украины. Военные моряки практиковались в поиске и обнаружении диверсионных средств противника возле объектов портовой инфраструктуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Учения были динамичными. Внезапная вводная: на объектах портовой инфраструктуры Одессы, в частности вблизи гидрологического сооружения, - вероятное проникновение диверсионных сил противника.
За считанные минуты флотских спецназовцев на быстроходных катерах транспортировали в заданный район. Береговые группы подразделения осуществили десантирование с борта лодок на ходу на скорости 15 узлов. Кроме того, несколько водолазных групп в полном водолазном снаряжении начали обследовать дно моря на наличие диверсионных средств противника.
Группы водолазов осуществляли поиск в море так называемым методом "гребенки", когда водолазы движутся в воде на расстоянии 4-5 метров друг от друга, в зависимости от видимости морской воды на глубине примерно 4 метра от грунта.
В общем водолазы в воде обследовали более 1 000 метров морского дна. А бойцы береговых групп после десантирования с лодок оттачивали свое мастерство по плаванию в легководолазных костюмах. У них была задача - преодолеть 5 км морского пути, с которой они справились.
Противодиверсионная оборона, охрана морских коммуникаций и защита подступов к торговым портам, военно-морским базам, важным объектам портовой инфраструктуры являются одной из важнейших задач Военно-Морских Сил Украины, поэтому такие тренировки проводят регулярно.
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до речі, тебе так легко по тематиці знайти - ігарюша у нас експерд))))
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах…
- Р. Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018» https://fiol.pub/books/575
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля