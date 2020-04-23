В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения. ФОТОрепортаж

На внешнем рейде Одессы в акватории Черного моря прошли тренировки одного из подразделений специального назначения ВМС Украины. Военные моряки практиковались в поиске и обнаружении диверсионных средств противника возле объектов портовой инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Учения были динамичными. Внезапная вводная: на объектах портовой инфраструктуры Одессы, в частности вблизи гидрологического сооружения, - вероятное проникновение диверсионных сил противника.





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За считанные минуты флотских спецназовцев на быстроходных катерах транспортировали в заданный район. Береговые группы подразделения осуществили десантирование с борта лодок на ходу на скорости 15 узлов. Кроме того, несколько водолазных групп в полном водолазном снаряжении начали обследовать дно моря на наличие диверсионных средств противника.

Группы водолазов осуществляли поиск в море так называемым методом "гребенки", когда водолазы движутся в воде на расстоянии 4-5 метров друг от друга, в зависимости от видимости морской воды на глубине примерно 4 метра от грунта.





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В общем водолазы в воде обследовали более 1 000 метров морского дна. А бойцы береговых групп после десантирования с лодок оттачивали свое мастерство по плаванию в легководолазных костюмах. У них была задача - преодолеть 5 км морского пути, с которой они справились.





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Противодиверсионная оборона, охрана морских коммуникаций и защита подступов к торговым портам, военно-морским базам, важным объектам портовой инфраструктуры являются одной из важнейших задач Военно-Морских Сил Украины, поэтому такие тренировки проводят регулярно.