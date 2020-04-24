Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 апреля возник масштабный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 апреля в 00:40 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали его в 3:41 на площади 480 кв.м", - сказано в сообщении.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.

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К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщил Odessa.Online отец Максим, было три очага возгорания. Сначала под один из автомобилей что-то забросили, предположительно бутылку с горючей смесью (ее успел отбросить один из священнослужителей, у авто сгорело колесо), также подожгли микроавтобус и склад. Проживающие на территории монастыря слышали хлопки и видели убегающего человека. Как пишет издание, во время тушения пожара пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.









Фото: пресс-служба ГСЧС