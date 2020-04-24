Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 24 апреля возник масштабный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 апреля в 00:40 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.
К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали его в 3:41 на площади 480 кв.м", - сказано в сообщении.
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщил Odessa.Online отец Максим, было три очага возгорания. Сначала под один из автомобилей что-то забросили, предположительно бутылку с горючей смесью (ее успел отбросить один из священнослужителей, у авто сгорело колесо), также подожгли микроавтобус и склад. Проживающие на территории монастыря слышали хлопки и видели убегающего человека. Как пишет издание, во время тушения пожара пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
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Боятся, шо придут санврачи дезинфекцию делать , И ОБНАРУЖАТ
А зачем монахам сено? Может по чисто рускай традиции ****...ся на сеновале
Источник: https://censor.net/p3191213
То есть , собралась толпа мужиков , ведущих ассоциальный образ жизни , со своими правилами и порядками , всякими способами выдуривающие деньги у нормальной части общества , ибо без денег , как ты не дуркуй . прожить НЕВОЗМОЖНО !
По-сути , все эти монастыри есть коммерческие организации с мутными источниками доходов , закрытые и противостоящие обществу .
Хочешь жить отдельно от общества ?
Ну и езжайте куда-нибудь в Олешковские пески или безлюдные степи Казахстана , и дуркуйте себе на здоровье !
Но там же паразитировать не на ком !
А вот Одесса , Киев - это да , это хорошо ...