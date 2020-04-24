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Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 апреля возник масштабный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 апреля в 00:40 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали его в 3:41 на площади 480 кв.м", - сказано в сообщении.

Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 01

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В женском монастыре УПЦ (МП) на Сумщине, где находится усыпальница гетмана Скоропадского, произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 02

Как сообщил Odessa.Online отец Максим, было три очага возгорания. Сначала под один из автомобилей что-то забросили, предположительно бутылку с горючей смесью (ее успел отбросить один из священнослужителей, у авто сгорело колесо), также подожгли микроавтобус и склад. Проживающие на территории монастыря слышали хлопки и видели убегающего человека. Как пишет издание, во время тушения пожара пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным  и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 03
Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 04
Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 05
Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

монастырь (79) Одесса (7921) пожар (5969)


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Топ комментарии
+22
Наконец то "благодатный огонь" добрался до РПЦ
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24.04.2020 09:53 Ответить
+18
вот замечаю, что апрель какой-то насыщенный событиями месяц.. у ФСБшных попов земля горит под ногами..
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24.04.2020 09:49 Ответить
+18
Та не. Никаких "событий". Сами же и подожгли. Вначале людей в церкви позвали, спровоцировали очередную вспышку ковида, а когда в обществе началось возмущение, решили сделать из себя "мучеников". Всё по плану *******. Завтра на расее в "60 минут" расскажут, как "националисты-фошизды-бандеровцы "притесняют православную церковь".
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24.04.2020 10:02 Ответить
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вот замечаю, что апрель какой-то насыщенный событиями месяц.. у ФСБшных попов земля горит под ногами..
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24.04.2020 09:49 Ответить
Та не. Никаких "событий". Сами же и подожгли. Вначале людей в церкви позвали, спровоцировали очередную вспышку ковида, а когда в обществе началось возмущение, решили сделать из себя "мучеников". Всё по плану *******. Завтра на расее в "60 минут" расскажут, как "националисты-фошизды-бандеровцы "притесняют православную церковь".
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24.04.2020 10:02 Ответить
Документы про сепаратизм жгут
Боятся, шо придут санврачи дезинфекцию делать , И ОБНАРУЖАТ
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24.04.2020 09:50 Ответить
Наконец то "благодатный огонь" добрался до РПЦ
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24.04.2020 09:53 Ответить
Это поджоги.
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24.04.2020 13:18 Ответить
этому оццу просто удалось увидеть исчо раз, вживую "опалимую купину" отсюда и пожар )) как грится в пословице "бог шельмов пометил"
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24.04.2020 09:56 Ответить
Щось часто почали горіть саме храми і монастирі МП... Мені здається, що кацапня готується до "ісхода", і цими пожежами маскує крадіжки ікон та іншого цінного церковного майна... Бо якби було не так, то горіли б, церкви різних конфесій, більш-менш, порівну...
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24.04.2020 09:56 Ответить
да их прям мор взял... и корона их валит и горят)
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24.04.2020 10:02 Ответить
Палять компромат, замітають сліди.
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24.04.2020 13:09 Ответить
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.
А зачем монахам сено? Может по чисто рускай традиции ****...ся на сеновале
Источник: https://censor.net/p3191213
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24.04.2020 09:57 Ответить
Та не. Отправляют "гостинцы" Говорящей лошади.
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24.04.2020 10:21 Ответить
Самогонный аппарат взорвался.
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24.04.2020 10:00 Ответить
Вай-вай, скільки продукту пропало.
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24.04.2020 10:02 Ответить
Просто он замироточил где-то на стыке патрубков..
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24.04.2020 11:06 Ответить
рпцшные попы по пьяни с женщинами с пониженной социальной ответственностью курили в сауне?
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24.04.2020 10:05 Ответить
Що не горит та згниє- разом з московськими попами...
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24.04.2020 10:08 Ответить
Чего нас вообще должны волновать дела московских попов, которые окопались в Украине?
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24.04.2020 10:17 Ответить
Еще один клоповник сгорел.Может все-таки бог есть?
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24.04.2020 10:23 Ответить
21 век и какие-то там монастыри . В голове не укладывается .
То есть , собралась толпа мужиков , ведущих ассоциальный образ жизни , со своими правилами и порядками , всякими способами выдуривающие деньги у нормальной части общества , ибо без денег , как ты не дуркуй . прожить НЕВОЗМОЖНО !
По-сути , все эти монастыри есть коммерческие организации с мутными источниками доходов , закрытые и противостоящие обществу .

Хочешь жить отдельно от общества ?
Ну и езжайте куда-нибудь в Олешковские пески или безлюдные степи Казахстана , и дуркуйте себе на здоровье !
Но там же паразитировать не на ком !
А вот Одесса , Киев - это да , это хорошо ...
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24.04.2020 10:31 Ответить
Это проделки *********,ща начнут трубить скабеевы и соловьевы ПРО" нациков ,жгущих православных"
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24.04.2020 10:36 Ответить
На Свято-Успенском монастыре пожар. На свято успели почти все.
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24.04.2020 11:04 Ответить
кацапским сектам нет места на территории Украины
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24.04.2020 11:52 Ответить
Шо ти Серьожа , уже мелеш, зовсім крища їде, а в Шмигаля є "опит" чи навіть у зеленського, дебіл???!!!
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24.04.2020 12:47 Ответить
 
 