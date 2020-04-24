Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнены сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 на этой территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты, в том числе со свидетелем из числа бывших правоохранителей, в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.
В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнены сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 на этой территории. Также были выяснены обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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