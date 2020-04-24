РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6783 посетителя онлайн
Новости Фото Расследование преступлений на Майдане
2 202 13

Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнены сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 на этой территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты, в том числе со свидетелем из числа бывших правоохранителей, в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.

В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнены сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 на этой территории. Также были выяснены обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская

Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 01
Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 02
Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 03
Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 04
Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 05
Проведен следственный эксперимент с экс-правоохранителем по делу расстрелов на Институтской, - Офис Генпрокурора 06

Автор: 

эксперимент (47) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2496)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
А чё столбы не срезали?
показать весь комментарий
24.04.2020 10:39 Ответить
+3
Очередное фуфло,от власти.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:45 Ответить
+1
Сейчас дебилы тут раскажут как Пашинський с Турчиновым и Сеней, руководили расстрелами...
показать весь комментарий
24.04.2020 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас дебилы тут раскажут как Пашинський с Турчиновым и Сеней, руководили расстрелами...
показать весь комментарий
24.04.2020 10:35 Ответить
Не, Сеня не руководил, он был приманкой, но очень уж вертлявый оказался.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:40 Ответить
А чё столбы не срезали?
показать весь комментарий
24.04.2020 10:39 Ответить
Для дебилов, что до сих пор верят этому фейку:
https://starcom68.livejournal.com/1447671.html
показать весь комментарий
24.04.2020 10:59 Ответить
Во уроды, так чё не срезали? Вот жЫж...
показать весь комментарий
24.04.2020 20:03 Ответить
хз, что наспиливали или нет. Есть и другие видео с площади независимости, напротив памятных досок с брусчаткой, где четко видны пустые квадраты клумб для деревьев.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:02 Ответить
Очередное фуфло,от власти.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:45 Ответить
- Что Вы делали 20 февраля 2014 года в 13 часов 37 минут?
- Сидел с часами в руках и смотрел на календарь.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:49 Ответить
Американцы ставили эксперимент. Группе туристов камеры на бейсболки установили (камера записывает что человек видит). После похода попросили описать что вы видели. Через год их ещё раз попросили рассказать об увиденном. Первые два рассказа были более - менее похожи. Третий содержал 70% фантазии. Со временем детали забываются, а мозг дорисовывает что могло быть так.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:56 Ответить
это рука,которая что -то, куда - то ,кому -то показывает ..експеримент - это действие ,которое нужно повторить експериментальным образом с применение предполагаемого вида оружия,калибра,дистанци и т,д...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:04 Ответить
что то они поторопились со следственным эксперементом, можно было приурочить к какой ни будь годовщине например 50ти летию тех событий.

Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7153
показать весь комментарий
24.04.2020 11:52 Ответить
А МАЙДАНОВЦЕВ ЧЕГО НЕ ПОЗВАЛИ !? СЦЫКУНЬЕ КОРРУПЦИОННОЕ !!!
показать весь комментарий
24.04.2020 15:06 Ответить
 
 