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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции. ФОТОрепортаж

Условия в общежитии не позволяют полностью изолировать его жителей.

Житель общежития в Вишневом Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, рассказал hromadske, как проходит жизнь в изоляции, передает Цензор.НЕТ.

"Как можно полностью изолироваться в общежитии? У нас в блоке - четыре комнаты. Это две раковины, один туалет и одна душевая кабина. В нашей комнате - четыре человека. В соседних двух комнатах - по одному человеку, еще в одной - три человека" , - сказал Александр Силенко.

Он добавил, что жильцы самостоятельно проводят дезинфекцию жилых помещений и коридора. В общежитии медиков или правоохранителей нет. В то же время, в течение двух дней возле общежития круглосуточно дежурит экстренная помощь.

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С едой и водой жителям помогают волонтеры. Вчера и сегодня они передали рис, гречку, хлеб, свежую курицу, масло, сахар, муку, яйца и молочные продукты, рассказал Александр.

"Слышал, что есть человек, которому можно сказать, какие лекарства нужны, дать средства и он купит это в аптеке", — добавил он.

В общежитии установили график пользования кухней. Каждая комната на крыле имеет час, чтобы приготовить поесть. Кухня открыта с 7:00 до 20:00.

"Вчера провели тестирование - сегодня сказали результат. Отрицательный, но на этаже есть и положительный. Никаких дополнительных рекомендаций не давали" , - рассказал Александр.

По его словам, о том, что общежитие изолируют, жителей не предупредили. "Просто вечером 20 люди зашли в общежитие, а утром 21 никого уже не выпустили. Без предупреждения", - сказал Александр.

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"Страшно, но деваться некуда. Если бы была возможность, то уже выехали бы. Те, кто мог, к этому времени уже выехали. Ходят слухи, что через 10 дней должны делать повторное тестирование на COVID-19. Говорят, если в семье не будет второго подтверждения коронавируса, то людей, которым нужно куда-то ехать, будут выпускать. Но пока неясно, насколько это правда", - сказал мужчина.

Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 01
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 02
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 03
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 04
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 05
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 06
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 07
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 08
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 09
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 10
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 11
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 12
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 13
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 14
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 15
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 16
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 17
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 18
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 19
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 20
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 21
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 22
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 23
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 24
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 25
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 26
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 27
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 28
Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции 29

Фото: Укринформ

Напомним, в Вишневом COVID-19 выявили у 78 из 224 жителей общежития.

Автор: 

Вишневое (39) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Если бы была возможность, то уже выехали бы



В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
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24.04.2020 10:55 Ответить
+6
Правильно, что не предупредили. Обнаружили очаг заражения - и изолировали. А если бы предупредили и пару дней ждали - что сделали бы жители общаги? Правильно - часть разбежалась бы кто куда, остальные поперли бы в магазин, гулять и тд. Это же общага - разумные люди там редкость.
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24.04.2020 11:17 Ответить
+3
на самом деле зараженных (имнно зараженных, а не болеющих) на Украине миллионов 8, подавляющее большинство из которых даже "ничего не поняли", так как симптомы развиваются лишь у горстки тяжелобольных хроников
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
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24.04.2020 11:00 Ответить
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Перечень всех исков о незаконности карантина, на сегодняшний день находящихся на рассмотрении в Окружном админсуде Киева (с датами слушаний). Актуальная (и, наконец-то, полностью достоверная) информация по состоянию на 23.04.2020. Спасибо Александру Дзюбе - он снова подтвердил свой статус "великий маг информ запросов".

Первые два иска - Гумиров и Клименко договорились действовать согласованно. С остальными истцами контакта не было.

640/8150/20 Истец Гумиров А. И. Признание части постановления Кабмина №211 (в редакции постановления №255) противоправным и недействующим, отмена карантина. Запрет полиции составлять протоколы за нарушение постановления №211. Судья Шулежко. Предварительное заседание - 12.05.2020 в 11:20.

640/7681/20 Истец предприниматель Чабан Д. С. (представитель - адвокат Станислав Клименко). Признание противоправными и недействующими подпункта 3 пункта 2 постановления Кабмина №211 (относительно запрета некоторых видов предпринимательской деятельности). Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 12:00.

640/7822/20 Истец адвокат Радзиевский Ю. Е. Признание противоправным и отмена части постановления Кабмина №211. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 10:00.

640/7984/20 Истец нардеп Алексей Гончаренко. Признание постановлений Кабмина №211 и №255 противоправными и недействующими в целом. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 09:30.

640/8060/20 Истец Пейчева С. Д. Признание постановления Кабмина №211 противоправной и отмене её в целом. Судья Литвинова. Предварительное заседание - 04.05.2020 в 09:45.

640/8039/20 Истец Карачевцев Я. Н. в интересах своих несовершеннолетних детей. Признание противоправными действий Кабмина по введению карантина и отмена постановления №211 в целом. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.

640/8355/20 Истец Головко М. И. Признание части постановления Кабмина №211 противоправным и недействующими. Судья Чудак. Предварительное заседание - 22.06.2020 в 09:00.

640/7911/20 Истец Витак О. И. Признание части постановления Кабмина №211 (с поправками) противоправным и недействующим. Судья Клименчук. Предварительное заседание - 14.05.2020 в 14:00.

640/7823/20 Истец Яровий А. Р. Признание отдельных пунктов постановления Кабмина №211 недействующими и противоправными. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.

640/8344/20 Истец Ковальчук М. М. Полностью слово в слово (вплоть до запятых) скопировал мои исковые требования и подал от своего имени. Зачем? Не знаю. Судья Катющенко В. П. Предварительное заседание - 26.05.2020 в 16:00.

640/8189/20 Истец Слаблюк Н. С. Признание незаконными и недействующими отдельных положений постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, поскольку истец не оплатил судебный сбор. Ожидается оплата судебного сбора.

640/8130/20 Истец Рогозин С. Л. Признание противоправным и недействующим с момента принятия постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранения недостатков.

640/8122/20 Истец Сердюк С. П. Признание противоправными и отмена п. 1, 2 постановления Кабмина №211. Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 13:00.
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24.04.2020 10:53 Ответить
Знову кацапи заразу поширюють
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24.04.2020 11:18 Ответить
методичку смени уже, тормознутый
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24.04.2020 11:20 Ответить
Если бы была возможность, то уже выехали бы



В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
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24.04.2020 10:55 Ответить
Держи талончик на 11.80, ущербное. Ненависть кацапа к свободам - естественное состояние его холопской души.
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24.04.2020 10:58 Ответить
кацапи ******* звинувачувати інших в своїх недоліках
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24.04.2020 11:19 Ответить
на самом деле зараженных (имнно зараженных, а не болеющих) на Украине миллионов 8, подавляющее большинство из которых даже "ничего не поняли", так как симптомы развиваются лишь у горстки тяжелобольных хроников
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
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24.04.2020 11:00 Ответить
як же рашистські тролі хочуть дестабілізації України: і не важливо хто президент.
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24.04.2020 11:20 Ответить
аргументы будут? а не тупое беканье?
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24.04.2020 11:29 Ответить
На самом деле вы лжёте. А зачем?
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24.04.2020 11:46 Ответить
докажите, что я лжу
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24.04.2020 12:17 Ответить
Смешно. Идиотические бредни развенчивают идиоты. Мне это зачем.
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24.04.2020 12:38 Ответить
значит, Вы - пустослов, всего доброго
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24.04.2020 12:39 Ответить
Мужчина, вы знакомы с понятием причина-следствие? Хотя о чем это я, у подобных троллей минимальный запас слов, не то, что собственных мыслей.
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24.04.2020 14:15 Ответить
Вы изначально обвинили меня во лжи, тогда будьте добры предоставить доказательства того, что я лгу, иначе Вы - пустослов и клеветник
так Вам хорошо понятно, где причина, а где следствие?
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24.04.2020 15:07 Ответить
Сразу же, как увижу методологию расчета, а также источник исходных данных, на основании которых предъявлен лживый вывод о 8 млн.?
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24.04.2020 17:21 Ответить
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/

здесь достаточно доказательств в виде исследований, которые показывают, что доля положительных тестов от общего количества всех протестированных составляет 10-20%
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24.04.2020 20:21 Ответить
Где протестировано, в каких условиях и от чего 10-20%
Я так и не увидел формулу расчета, давшую 8 млн.
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25.04.2020 01:27 Ответить
где протестировано? в мире в целом, в отдельных странах и городах в частности, неважно
простой пример - общежитие в Киевской област, протестировали всех и получили такую же долю ковид-позитивных
или круизный лайнер Diamond Princess: и снова 700 зараженных - 20% от всех людей на борту, коих было 3500

формула? население Украины 40 млн. * 20%= 8 млн. ковид-позитивных
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25.04.2020 08:27 Ответить
У Дубилета была хорошая формула переписи населения - взять рассветные данные Держстата и умножить на 0,888. И немного денежки на процесс распилить.
Ваши рассуждения из той же оперы.
В разных странах разные условия, разные стартовые условия и скорость заражения. Брать данные исследования на базе маленького городка и растягивать ее весь мир - мягко сказать неадекватно.
Далее, 10% это от исследуемых в целевой группе, а это путешествующие и люди с проявившимся симптомами и их окружение.
Нигде в мире не делали сплошных тестирований на сплошной выборке хотя бы в сотню тысяч человек.
Поэтому, сравнивать заболеваемость в очаге, будь то общежитие, или круизный лайнер с ситуацией в крупном городе, а тем более огромной стране, абсолютно не правильно.
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25.04.2020 16:30 Ответить
Ещё, если бы в мире было уже 20% инфицированных, то при самых низких уровнях смертности аналога - сезонного гриппа в 0,1-0,2% было бы уже 1,5-2 млн. умерших. На интервале в 3 месяца скрыть такие цифры не возможно. Тем более, не в Африке, а Европе и Сев. Америке.
Исходя из этих умозаключений и до периода проведения достоверных поголовных исследований на массивах в миллион тестов и выше, ваши выводы о 8 млн. в Украине, является ложью.
Максимум - необоснованным предположением.
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25.04.2020 16:37 Ответить
совершенно верно, она еще меньше)
на сегодня примерно 200000/1000000000*100%=0,02%

и это без учета того, что в 200 тыс. записали множество умерших от инфаркта, инсульта и прочего
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25.04.2020 16:41 Ответить
если протестировать всех жителей любого многоэтажного дома, получите сотню ковид-позитивных, 99.5 из которых будут без симптомов
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25.04.2020 16:42 Ответить
Ну зачем бредить?
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25.04.2020 17:50 Ответить
ну ты же комментируешь новость с абсолютно таким же примером: 320 жителей в общежитии, из которых у 78 ковид-позитивный результат теста, это тоже бред?
ты хоть голову включай иногда
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25.04.2020 17:57 Ответить
Ясно. Доходит туго. Я не преподаватель математики. Тупым ученикам помогать не обязан. Если разница между локальным очагом заражения и любой многоэтажкой не понятна, я помочь не могу.
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25.04.2020 18:12 Ответить
тебе просто непонятно, как работают тесты и на что они на самом деле положительно реагируют
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25.04.2020 18:38 Ответить
Опаньки, это ж в пяти минутах от меня. Вот уж и правда, удивительное рядом.
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24.04.2020 10:55 Ответить
удивительно, что все об этом несколько дней знают, а вы только отсюда узнали
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24.04.2020 11:03 Ответить
не його зміна була
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24.04.2020 11:16 Ответить
Я просто в последнее время малость перестал интересоваться новостями, одна какая-то чернуха
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24.04.2020 12:20 Ответить
Вот и замуровали, демоны-земоны.
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24.04.2020 10:59 Ответить
Бах - и всё! - сиди себе за свой счёт под арестом пока кто-то раздуплится. Такая вот власть. Тупая обосранная зелёная власть. 73%, вы сделали это вместе, не забывайте.
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24.04.2020 11:01 Ответить
А ты где был в это время? Пустил всё на самотёк. ПочЪему не бросился своей кучерявой грудью на ЗЕлёную амбразуру?
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24.04.2020 11:17 Ответить
Вспомнился испанский фильм "Репортаж" и его американский ремейк "Карантин"
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24.04.2020 11:02 Ответить
Правильно, что не предупредили. Обнаружили очаг заражения - и изолировали. А если бы предупредили и пару дней ждали - что сделали бы жители общаги? Правильно - часть разбежалась бы кто куда, остальные поперли бы в магазин, гулять и тд. Это же общага - разумные люди там редкость.
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24.04.2020 11:17 Ответить
Ха!
Если я не ошибаюсь, это точно такая же общага, как на выставке восьмая и седьмая КГУ, девятиэтажки! И планировка такая же - в боксе две двухместных и две трёхместных!
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24.04.2020 11:22 Ответить
Интересно,после месяца карантина их никто не предупредил.А общага как семья если больной один то больны и все.
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24.04.2020 11:37 Ответить
если выявили заразных, то пусть сидят. Или всем хочется что бы они всей общагой в ближайший магазин сходили?В лучшем случае.
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24.04.2020 11:44 Ответить
 
 