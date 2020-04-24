Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции. ФОТОрепортаж
Условия в общежитии не позволяют полностью изолировать его жителей.
Житель общежития в Вишневом Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, рассказал hromadske, как проходит жизнь в изоляции, передает Цензор.НЕТ.
"Как можно полностью изолироваться в общежитии? У нас в блоке - четыре комнаты. Это две раковины, один туалет и одна душевая кабина. В нашей комнате - четыре человека. В соседних двух комнатах - по одному человеку, еще в одной - три человека" , - сказал Александр Силенко.
Он добавил, что жильцы самостоятельно проводят дезинфекцию жилых помещений и коридора. В общежитии медиков или правоохранителей нет. В то же время, в течение двух дней возле общежития круглосуточно дежурит экстренная помощь.
С едой и водой жителям помогают волонтеры. Вчера и сегодня они передали рис, гречку, хлеб, свежую курицу, масло, сахар, муку, яйца и молочные продукты, рассказал Александр.
"Слышал, что есть человек, которому можно сказать, какие лекарства нужны, дать средства и он купит это в аптеке", — добавил он.
В общежитии установили график пользования кухней. Каждая комната на крыле имеет час, чтобы приготовить поесть. Кухня открыта с 7:00 до 20:00.
"Вчера провели тестирование - сегодня сказали результат. Отрицательный, но на этаже есть и положительный. Никаких дополнительных рекомендаций не давали" , - рассказал Александр.
По его словам, о том, что общежитие изолируют, жителей не предупредили. "Просто вечером 20 люди зашли в общежитие, а утром 21 никого уже не выпустили. Без предупреждения", - сказал Александр.
"Страшно, но деваться некуда. Если бы была возможность, то уже выехали бы. Те, кто мог, к этому времени уже выехали. Ходят слухи, что через 10 дней должны делать повторное тестирование на COVID-19. Говорят, если в семье не будет второго подтверждения коронавируса, то людей, которым нужно куда-то ехать, будут выпускать. Но пока неясно, насколько это правда", - сказал мужчина.
Фото: Укринформ
Напомним, в Вишневом COVID-19 выявили у 78 из 224 жителей общежития.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Первые два иска - Гумиров и Клименко договорились действовать согласованно. С остальными истцами контакта не было.
640/8150/20 Истец Гумиров А. И. Признание части постановления Кабмина №211 (в редакции постановления №255) противоправным и недействующим, отмена карантина. Запрет полиции составлять протоколы за нарушение постановления №211. Судья Шулежко. Предварительное заседание - 12.05.2020 в 11:20.
640/7681/20 Истец предприниматель Чабан Д. С. (представитель - адвокат Станислав Клименко). Признание противоправными и недействующими подпункта 3 пункта 2 постановления Кабмина №211 (относительно запрета некоторых видов предпринимательской деятельности). Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 12:00.
640/7822/20 Истец адвокат Радзиевский Ю. Е. Признание противоправным и отмена части постановления Кабмина №211. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 10:00.
640/7984/20 Истец нардеп Алексей Гончаренко. Признание постановлений Кабмина №211 и №255 противоправными и недействующими в целом. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 09:30.
640/8060/20 Истец Пейчева С. Д. Признание постановления Кабмина №211 противоправной и отмене её в целом. Судья Литвинова. Предварительное заседание - 04.05.2020 в 09:45.
640/8039/20 Истец Карачевцев Я. Н. в интересах своих несовершеннолетних детей. Признание противоправными действий Кабмина по введению карантина и отмена постановления №211 в целом. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.
640/8355/20 Истец Головко М. И. Признание части постановления Кабмина №211 противоправным и недействующими. Судья Чудак. Предварительное заседание - 22.06.2020 в 09:00.
640/7911/20 Истец Витак О. И. Признание части постановления Кабмина №211 (с поправками) противоправным и недействующим. Судья Клименчук. Предварительное заседание - 14.05.2020 в 14:00.
640/7823/20 Истец Яровий А. Р. Признание отдельных пунктов постановления Кабмина №211 недействующими и противоправными. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.
640/8344/20 Истец Ковальчук М. М. Полностью слово в слово (вплоть до запятых) скопировал мои исковые требования и подал от своего имени. Зачем? Не знаю. Судья Катющенко В. П. Предварительное заседание - 26.05.2020 в 16:00.
640/8189/20 Истец Слаблюк Н. С. Признание незаконными и недействующими отдельных положений постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, поскольку истец не оплатил судебный сбор. Ожидается оплата судебного сбора.
640/8130/20 Истец Рогозин С. Л. Признание противоправным и недействующим с момента принятия постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранения недостатков.
640/8122/20 Истец Сердюк С. П. Признание противоправными и отмена п. 1, 2 постановления Кабмина №211. Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 13:00.
В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
так Вам хорошо понятно, где причина, а где следствие?
здесь достаточно доказательств в виде исследований, которые показывают, что доля положительных тестов от общего количества всех протестированных составляет 10-20%
Я так и не увидел формулу расчета, давшую 8 млн.
простой пример - общежитие в Киевской област, протестировали всех и получили такую же долю ковид-позитивных
или круизный лайнер Diamond Princess: и снова 700 зараженных - 20% от всех людей на борту, коих было 3500
формула? население Украины 40 млн. * 20%= 8 млн. ковид-позитивных
Ваши рассуждения из той же оперы.
В разных странах разные условия, разные стартовые условия и скорость заражения. Брать данные исследования на базе маленького городка и растягивать ее весь мир - мягко сказать неадекватно.
Далее, 10% это от исследуемых в целевой группе, а это путешествующие и люди с проявившимся симптомами и их окружение.
Нигде в мире не делали сплошных тестирований на сплошной выборке хотя бы в сотню тысяч человек.
Поэтому, сравнивать заболеваемость в очаге, будь то общежитие, или круизный лайнер с ситуацией в крупном городе, а тем более огромной стране, абсолютно не правильно.
Исходя из этих умозаключений и до периода проведения достоверных поголовных исследований на массивах в миллион тестов и выше, ваши выводы о 8 млн. в Украине, является ложью.
Максимум - необоснованным предположением.
на сегодня примерно 200000/1000000000*100%=0,02%
и это без учета того, что в 200 тыс. записали множество умерших от инфаркта, инсульта и прочего
ты хоть голову включай иногда
Если я не ошибаюсь, это точно такая же общага, как на выставке восьмая и седьмая КГУ, девятиэтажки! И планировка такая же - в боксе две двухместных и две трёхместных!