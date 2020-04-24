Нас никто не предупредил. Страшно, но деваться некуда, - житель общежития в Вишневом, где обнаружили коронавирус, рассказал о жизни в изоляции. ФОТОрепортаж

Условия в общежитии не позволяют полностью изолировать его жителей.

Житель общежития в Вишневом Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, рассказал hromadske, как проходит жизнь в изоляции, передает Цензор.НЕТ.

"Как можно полностью изолироваться в общежитии? У нас в блоке - четыре комнаты. Это две раковины, один туалет и одна душевая кабина. В нашей комнате - четыре человека. В соседних двух комнатах - по одному человеку, еще в одной - три человека" , - сказал Александр Силенко.

Он добавил, что жильцы самостоятельно проводят дезинфекцию жилых помещений и коридора. В общежитии медиков или правоохранителей нет. В то же время, в течение двух дней возле общежития круглосуточно дежурит экстренная помощь.

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С едой и водой жителям помогают волонтеры. Вчера и сегодня они передали рис, гречку, хлеб, свежую курицу, масло, сахар, муку, яйца и молочные продукты, рассказал Александр.

"Слышал, что есть человек, которому можно сказать, какие лекарства нужны, дать средства и он купит это в аптеке", — добавил он.

В общежитии установили график пользования кухней. Каждая комната на крыле имеет час, чтобы приготовить поесть. Кухня открыта с 7:00 до 20:00.

"Вчера провели тестирование - сегодня сказали результат. Отрицательный, но на этаже есть и положительный. Никаких дополнительных рекомендаций не давали" , - рассказал Александр.

По его словам, о том, что общежитие изолируют, жителей не предупредили. "Просто вечером 20 люди зашли в общежитие, а утром 21 никого уже не выпустили. Без предупреждения", - сказал Александр.

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"Страшно, но деваться некуда. Если бы была возможность, то уже выехали бы. Те, кто мог, к этому времени уже выехали. Ходят слухи, что через 10 дней должны делать повторное тестирование на COVID-19. Говорят, если в семье не будет второго подтверждения коронавируса, то людей, которым нужно куда-то ехать, будут выпускать. Но пока неясно, насколько это правда", - сказал мужчина.



























































Фото: Укринформ

Напомним, в Вишневом COVID-19 выявили у 78 из 224 жителей общежития.