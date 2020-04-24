Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города. ФОТОрепортаж

На базе 169 учебного центра Сухопутных войск ВС Украины сдали экзамены участники Курса младших офицеров по специальности "Инструктор по огневой и тактической подготовке". Обучение впервые проведено именно по такой методике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВ ЗС Украины.

Отмечается, что во время выполнения упражнений царила атмосфера профессионализма и настроенности на результат. Было много выстрелов в высоком темпе, которые отличались точностью.

"Сегодня я присутствовал при сдаче зачетов первым потоком выпускников Курса инструкторов по огневой и тактической подготовке. Они учатся для тренировки своих подразделений и ведения прежде всего наступательных действий в условиях урбанизированной местности. Офицеры продемонстрировали мастерское владение современными эффективными приемами боя, которые дают возможность быстро, точно и надежно уничтожить противника", - отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский.

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"Это действенная программа. Те, кто прошел ее, могут на своих бригадных полигонах достаточно эффективно готовить личный состав для ведения боевых действий в городе и, конечно, сами пользоваться боевыми навыками, которые дали им инструкторы Учебного центра.

В течение двух лет, а особенно - последнего, мы видим постепенное постоянное движение вперед в плане подготовки инструкторов, обучающих личный состав, и совершенствование материальной базы. Все это позволяет эффективно готовить наших военнослужащих, - подытожил Сирский.













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Критерии оценки выпускников курса достаточно жесткие. В ходе выполнения упражнения, которое инструкторы называют "АК-1", необходимо выбить минимум 82 балла на оценку "удовлетворительно". На хороший результат - 87, а на "отлично" - 92.

"Наши руководители вводят новшества в процесс обучения и помогают нам улучшить навыки. Это практическая стрельба, ориентированная полностью на тактические особенности ведения боя. Работаем на трех учебных местах: тактическая скоростная стрельба на близкое расстояние, на 100 метров и до 300 метров. Учимся практически выполнять различные тактические задачи", - рассказывает участник курса Сергей Олейник.

Выпускник курса Владимир Чернега отмечает, что у него значительно улучшились скорость и кучность стрельбы. Оружие стало "роднее".

"Кроме правил стрельбы мы изучали тактику в части действий подразделений в городе, в частности - в помещениях. Это зачистка межэтажных площадок, комнат, чердаков. Контроль и прохождение улиц, различных перекрестков. Повороты вправо, влево. И, конечно, тактическая стрельба на 25, 100 метров и по дальним целям", - поделился впечатлениями Чернега.

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Бой в условиях города - один из самых тяжелых. Особенно, если это наступление. Но действия пехотинцев во время зачетов не оставили сомнений: они способны сделать это, научить других и повести за собой.