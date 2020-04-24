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Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города. ФОТОрепортаж

На базе 169 учебного центра Сухопутных войск ВС Украины сдали экзамены участники Курса младших офицеров по специальности "Инструктор по огневой и тактической подготовке". Обучение впервые проведено именно по такой методике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВ ЗС Украины.

Отмечается, что во время выполнения упражнений царила атмосфера профессионализма и настроенности на результат. Было много выстрелов в высоком темпе, которые отличались точностью.

"Сегодня я присутствовал при сдаче зачетов первым потоком выпускников Курса инструкторов по огневой и тактической подготовке. Они учатся для тренировки своих подразделений и ведения прежде всего наступательных действий в условиях урбанизированной местности. Офицеры продемонстрировали мастерское владение современными эффективными приемами боя, которые дают возможность быстро, точно и надежно уничтожить противника", - отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский.

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"Это действенная программа. Те, кто прошел ее, могут на своих бригадных полигонах достаточно эффективно готовить личный состав для ведения боевых действий в городе и, конечно, сами пользоваться боевыми навыками, которые дали им инструкторы Учебного центра.

В течение двух лет, а особенно - последнего, мы видим постепенное постоянное движение вперед в плане подготовки инструкторов, обучающих личный состав, и совершенствование материальной базы. Все это позволяет эффективно готовить наших военнослужащих, - подытожил Сирский.

Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 01
Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 02
Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 03
Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 04
Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 05
Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 06

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Критерии оценки выпускников курса достаточно жесткие. В ходе выполнения упражнения, которое инструкторы называют "АК-1", необходимо выбить минимум 82 балла на оценку "удовлетворительно". На хороший результат - 87, а на "отлично" - 92.

"Наши руководители вводят новшества в процесс обучения и помогают нам улучшить навыки. Это практическая стрельба, ориентированная полностью на тактические особенности ведения боя. Работаем на трех учебных местах: тактическая скоростная стрельба на близкое расстояние, на 100 метров и до 300 метров. Учимся практически выполнять различные тактические задачи", - рассказывает участник курса Сергей Олейник.

Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 07

Выпускник курса Владимир Чернега отмечает, что у него значительно улучшились скорость и кучность стрельбы. Оружие стало "роднее".

"Кроме правил стрельбы мы изучали тактику в части действий подразделений в городе, в частности - в помещениях. Это зачистка межэтажных площадок, комнат, чердаков. Контроль и прохождение улиц, различных перекрестков. Повороты вправо, влево. И, конечно, тактическая стрельба на 25, 100 метров и по дальним целям", - поделился впечатлениями Чернега.

Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города 08

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Бой в условиях города - один из самых тяжелых. Особенно, если это наступление. Но действия пехотинцев во время зачетов не оставили сомнений: они способны сделать это, научить других и повести за собой.

военные учения (3462) подготовка (234) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+9
Нам своє робити!
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24.04.2020 11:21 Ответить
+6
Сподіваюсь коли визволятимуть Донецьк та Луганськ (також інші нас. пункти Лугандона) ці знання та треннінг допоможуть хлопакам
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24.04.2020 11:16 Ответить
+4
Правильно. Готуйтесь хлопці козлорилу погань утилізувати на бамбасі...
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24.04.2020 11:25 Ответить
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А смысл? При этой власти
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24.04.2020 11:11 Ответить
Скоро другая будет.
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24.04.2020 11:15 Ответить
Нам своє робити!
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24.04.2020 11:21 Ответить
Инструкторы, а не инструкторА
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24.04.2020 11:16 Ответить
Какая разница.как говорит советский народ Украины
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24.04.2020 11:20 Ответить
вірно - інструктори , а не "Инструкторы, а не инструкторА"
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24.04.2020 11:43 Ответить
прямо гордость берет за эту военную Хунту!.. пока мы коммент строчим, они тренируются..
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24.04.2020 11:16 Ответить
Сподіваюсь коли визволятимуть Донецьк та Луганськ (також інші нас. пункти Лугандона) ці знання та треннінг допоможуть хлопакам
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24.04.2020 11:16 Ответить
Лучше как в Грозном делали орки,дешевле будет, Донецк станет Юзовкой но за то зачищенный, а по другому лет через 49 может или не может решиться
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24.04.2020 11:19 Ответить
Бігати в масках/респіраторах - ще те задоволення.
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24.04.2020 11:25 Ответить
Дякую, пробував.
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24.04.2020 11:38 Ответить
Правильно. Готуйтесь хлопці козлорилу погань утилізувати на бамбасі...
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24.04.2020 11:25 Ответить
Дай Бог здоровья этим хлопцам и желательно,что бы их опыт пригодился при зачистке городов лугандона в ближайшее время.
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24.04.2020 11:45 Ответить
пот на учебке экономит кровь в бою - прописная истина
бой во многоэтажной застройке , в лабиринте улиц - труднейший , войны легкой не бывает
солдаты повышайте свое мастерство
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24.04.2020 13:15 Ответить
Удручает только 40 летние акмы шо Максим Перепелиця ещё снимали, ска ,особенно посмотрев с чем НАТОвские пацаны бегают .
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24.04.2020 16:53 Ответить
подвал - сначала граната, дверь - веревочкой из-за стены, открылась без взрыва - туда гранату. гранат много нужно будет
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24.04.2020 21:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:45 Ответить
Та це просто подарунок нам!
Тепер ми перейменовуємо Лисичанськ в Луганськ, а Мариуполь в Донецьк - отримуємо нові столиці старих областей і продовжуємо жити далі.
Тепер виходить, що Гіркін у 2014 захопив не 2 столиці 2 областей а якісь зачуханські села юзівку та ворошиловград
Профіт!
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25.04.2020 03:21 Ответить
Народ, а с чего вы взяли, что эти военные операции будут происходить в населенных пунктах ордло? Большие сомнения меня берут о местности их применения.
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26.04.2020 22:36 Ответить
 
 