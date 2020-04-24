Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В селе Явора на Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с арсеналом оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает пресс служба Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Из схрона, оборудованного на участке бывшей производственной базы, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, одну Ф-1 и пять запалов УЗРГМ. Оружие и боеприпасы были замотаны в старые покрывала и спрятаны между кирпичными перекрытиями", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схрона.

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Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры.