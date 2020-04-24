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Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В селе Явора на Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с арсеналом оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает пресс служба Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Из схрона, оборудованного на участке бывшей производственной базы, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, одну Ф-1 и пять запалов УЗРГМ. Оружие и боеприпасы были замотаны в старые покрывала и спрятаны между кирпичными перекрытиями", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схрона.

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Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ 01
Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ 02
Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ 03
Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ 04

Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры.

СБУ (20038) тайник (131) Львовская область (2933)


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Накрылась кому-то рыбалочка
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24.04.2020 12:59 Ответить
КУме ...- а у вас "тріпер" - є...
Е - але трошки, і то для себе ....
( єто в краткой версии) - так и здесь, с схроном ))))
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24.04.2020 13:08 Ответить
А если оккупанты прийдут, чем людям защищаться?
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24.04.2020 13:16 Ответить
Та то ще дідивоювали.
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24.04.2020 15:30 Ответить
якийсь бандерівець приховав, повернувшись з АТО)
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24.04.2020 15:53 Ответить
Самі ховать самі знаходять самі себе піарять. А люди думають що це правда. Всі задоволені.
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24.04.2020 16:09 Ответить
 
 