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Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов. Во время санкционированных обысков в квартирах злоумышленников правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества, а также прекурсоры и специальное оборудование для их изготовления. Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

К столичной полиции от киевлян поступило несколько жалоб о том, что жители многоквартирных домов на улице Драгоманова и на проспекте Маяковского занимаются распространением наркотических веществ. Полицейские проверили информацию и провели неотложные следственные действия в указанных помещениях.

Заместитель начальника отдела расследования особо тяжких преступлений столичной полиции Максим Городсков рассказал, что на момент обыска в помещениях находились хозяева, 1975 и 1984 рождения, а также четверо мужчин и одна женщина, которые признались, что употребляли здесь наркотики.

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Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве 01

"В квартире мы изъяли каннабис, амфетамин, психотропные вещества, а также прекурсоры и оборудования, используемое для изготовления наркотиков, а также большое количество медицинских шприцев. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и частью первой статьи 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщил он.

Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве 02
Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве 03
Следователи разоблачили двух мужчин в содержании наркопритонов в Киеве 04
Фото: сайт Нацполиции

Киев (25673) наркотики (2156) Нацполиция (16560) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (136)


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Бульбулятор, туалетний папір, шприци і ленін.
Перевірте їх на зв'язки з Басуриним та ордло ))
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24.04.2020 14:25 Ответить
Теперь мы все получили подтверждение, что Ленин тоже наркоман.
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24.04.2020 14:45 Ответить
Это т.н. наркопритоны их содержали.
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24.04.2020 14:52 Ответить
Ну не позорьтесь ! Когда рядом ходят коровы они не замечают, а словили два комара и доят.
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24.04.2020 14:53 Ответить
Обычные" винтовые" хаты. Следователи разоблачили!!! Эту хрень каждый день опера пачками оформляют,а следователь занимается бумажками.p.s " Новость ни о чем"
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24.04.2020 15:02 Ответить
а где зеля харчуется?
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24.04.2020 21:10 Ответить
 
 