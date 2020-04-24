Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария. ДОКУМЕНТ

Вчера стало известно, что Соломенский райсуд Киева снял с розыска пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. В розыске он находился с 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

В распоряжение Цензор.НЕТ попал текст решения суда.

В решении суда излагается суть уголовного производства против Шария:

"Органом досудебного следствия подсудимый ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) обвиняется в том, что он 13.07.2011, примерно в 02 час. 36 м, направляясь по ул. Петра Радченко в г.. Киеве на собственном автомобиле "Nissan Note", д.н.з. НОМЕР_1 остановил указанный автомобиль на проезжей части вблизи комплекса сооружений, расположенных по ул. Петра Радченко, 33 в г.. Киеве, при этом, храня в автомобиле заранее приобретенные в неустановленные досудебным следствием день, время и способом гладкоствольное огнестрельное оружие - охотничье двуствольное ружье модели "Т03-34ЕР", оснащенные снарядом в виде шара STAR и перчатки, вышел из салона автомобиля, в целях конспирации собственных противоправных действий надел указанные перчатки, после чего, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, взял указанное огнестрельное оружие заряженное указанными патронами и отойдя на расстояние примерно 1,5-2 метра от переднего бампера собственного автомобиля, совершил прицельный выстрел из указанного ружья в направлении лобового стекла собственного автомобиля, чем создал искусственные доказательства посягательства на его жизнь, здоровье и повреждения имущества.

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После этого ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) выбросил вышеуказанное огнестрельное оружие и перчатки в лесополосу, расположенную на обочине слева от проезжей части ул. Петра Радченко в Киеве.

Продолжая свои действия ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.), 13.07.2011 в 02 час. 37 м, находясь на проезжей части ул. Петра Радченко, неподалеку зданий, расположенных по ул. Петра Радченко, 33 в г.. Киеве, остановил автомобиль такси марки "ГАЗ Волга", который двигался по проезжей части ул. Петра Радченко в г.. Киеве под управлением ранее незнакомого ОСОБА_2 (Шарию. - Ред.) водителя такси, которого попросил предоставить ему мобильный телефон, объяснив что ему необходимо позвонить в органы милиции.

ОСОБА_2(Шарий. - Ред.) 13.07.2011 в 02 час. 37 мин. 55 сек. при разговоре по спецлинии "102" умышленно предоставил оператору спецлинии заведомо ложное сообщение о совершении в отношении него особо тяжкого преступления, зная об отсутствии события преступления, чем предоставил заведомо ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения.

В дальнейшем, ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) 13.07.2011 в помещении Соломенского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления по ст. 383 УК Украины, с целью доведения до конца своего преступного умысла, предоставил заведомо ложное заявление органу дознания, о совершении в отношении него особо тяжкого преступления.

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Таким образом, ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) обвиняется в совершении заведомо ложного сообщения органу дознания о совершении преступления, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины".

Также в решение суда указывается, что был принят во внимание факт предоставления Шарию Департаментом миграции Литовской Республики статуса политического беженца, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутсвии факта уклонения от суда со стороны Шария: "Факт предоставления ОСОБА_2 (Шарию. - Ред.) статуса политического беженца дополнительно подтверждает, что выезд ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) из Украины был вынужденым и не преследовал цель уклонения от суда, а наоборот был осуществлен с целью поиска политического убежища за рубежом в связи с предполагаемым предвзятым преследованиями в Украине. В связи с этим, суд соглашается с доводами защитника, что процессуальное поведение подсудимого ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) , который не появлялся в судебных заседаниях и выехал за пределы Украины в январе 2012 года, - только за фактически-формальным признакам походит на уклонение от явки в суда, а ... свидетельствует об отсутствии уклонения в юридически значимом (а не просто фактическом) понимании".

Также, суд отмечает, что фактически Госпогранслужба не вела розыск Шария: "Кроме того, судом исследовано письмо Государственной пограничной службы Украины 07.08.2019, полученный на запрос Киевской местной прокуратуры № 9 и поданный в судебном заседании прокурором. Из информации изложенной в указанном письме следует, что Государственная пограничная служба Украины относительно подсудимого ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) , поручений уполномоченных государственных органов, постановлений суда о временном ограничении в праве выезда из Украины, розыске в пропускных пунктах не выполняет".

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По мнению суда, уголовное дело в отношении Шария "подлежит возвращению на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо детально проверить все доводы о предвзятом, необъективном расследования и возможной фальсификации результатов следствия по делу".

Таким образом суд постановил:

- Уголовное дело № 09-22986 по обвинению Шария в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины, вернуть прокурору города Киева для проведения дополнительного расследования.

- Меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении Шария на основании постановления Соломенского районного суда г.. Киева от 07.02.2012, - отменить.

- Розыск Шария, объявленный на основании постановления Соломенского районного суда г.. Киева от 07.02.2012, - отменить.



















