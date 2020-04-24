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Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария. ДОКУМЕНТ

Вчера стало известно, что Соломенский райсуд Киева снял с розыска пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. В розыске он находился с 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

В распоряжение Цензор.НЕТ попал текст решения суда.

В решении суда излагается суть уголовного производства против Шария: 

"Органом досудебного следствия подсудимый ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) обвиняется в том, что он 13.07.2011, примерно в 02 час. 36 м, направляясь по ул. Петра Радченко в г.. Киеве на собственном автомобиле "Nissan Note", д.н.з. НОМЕР_1 остановил указанный автомобиль на проезжей части вблизи комплекса сооружений, расположенных по ул. Петра Радченко, 33 в г.. Киеве, при этом, храня в автомобиле заранее приобретенные в неустановленные досудебным следствием день, время и способом гладкоствольное огнестрельное оружие - охотничье двуствольное ружье модели "Т03-34ЕР", оснащенные снарядом в виде шара STAR и перчатки, вышел из салона автомобиля, в целях конспирации собственных противоправных действий надел указанные перчатки, после чего, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, взял указанное огнестрельное оружие заряженное указанными патронами и отойдя на расстояние примерно 1,5-2 метра от переднего бампера собственного автомобиля, совершил прицельный выстрел из указанного ружья в направлении лобового стекла собственного автомобиля, чем создал искусственные доказательства посягательства на его жизнь, здоровье и повреждения имущества.

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После этого ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) выбросил вышеуказанное огнестрельное оружие и перчатки в лесополосу, расположенную на обочине слева от проезжей части ул. Петра Радченко в Киеве.

Продолжая свои действия ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.), 13.07.2011 в 02 час. 37 м, находясь на проезжей части ул. Петра Радченко, неподалеку зданий, расположенных по ул. Петра Радченко, 33 в г.. Киеве, остановил автомобиль такси марки "ГАЗ Волга", который двигался по проезжей части ул. Петра Радченко в г.. Киеве под управлением ранее незнакомого ОСОБА_2 (Шарию. - Ред.) водителя такси, которого попросил предоставить ему мобильный телефон, объяснив что ему необходимо позвонить в органы милиции.

ОСОБА_2(Шарий. - Ред.) 13.07.2011 в 02 час. 37 мин. 55 сек. при разговоре по спецлинии "102" умышленно предоставил оператору спецлинии заведомо ложное сообщение о совершении в отношении него особо тяжкого преступления, зная об отсутствии события преступления, чем предоставил заведомо ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения.

В дальнейшем, ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) 13.07.2011 в помещении Соломенского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления по ст. 383 УК Украины, с целью доведения до конца своего преступного умысла, предоставил заведомо ложное заявление органу дознания, о совершении в отношении него особо тяжкого преступления.

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Таким образом, ОСОБА_2 (Шарий. - Ред.) обвиняется в совершении заведомо ложного сообщения органу дознания о совершении преступления, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины".

Также в решение суда указывается, что был принят во внимание факт предоставления Шарию Департаментом миграции Литовской Республики статуса политического беженца, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутсвии факта уклонения от суда со стороны Шария: "Факт предоставления ОСОБА_2 (Шарию. - Ред.) статуса политического беженца дополнительно подтверждает, что выезд ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) из Украины был вынужденым и не преследовал цель уклонения от суда, а наоборот был осуществлен с целью поиска политического убежища за рубежом в связи с предполагаемым предвзятым преследованиями в Украине. В связи с этим, суд соглашается с доводами защитника, что процессуальное поведение подсудимого ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) , который не появлялся в судебных заседаниях и выехал за пределы Украины в январе 2012 года, - только за фактически-формальным признакам походит на уклонение от явки в суда, а ... свидетельствует об отсутствии уклонения в юридически значимом (а не просто фактическом) понимании".

Также, суд отмечает, что фактически Госпогранслужба не вела розыск Шария: "Кроме того, судом исследовано письмо Государственной пограничной службы Украины 07.08.2019, полученный на запрос Киевской местной прокуратуры № 9 и поданный в судебном заседании прокурором. Из информации изложенной в указанном письме следует, что Государственная пограничная служба Украины относительно подсудимого ОСОБА_2 (Шария. - Ред.) , поручений уполномоченных государственных органов, постановлений суда о временном ограничении в праве выезда из Украины, розыске в пропускных пунктах не выполняет".

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По мнению суда, уголовное дело в отношении Шария "подлежит возвращению на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо детально проверить все доводы о предвзятом, необъективном расследования и возможной фальсификации результатов следствия по делу".

Таким образом суд постановил:

- Уголовное дело № 09-22986 по обвинению Шария в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины, вернуть прокурору города Киева для проведения дополнительного расследования.

- Меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении Шария на основании постановления Соломенского районного суда г.. Киева от 07.02.2012, - отменить.

- Розыск Шария, объявленный на основании постановления Соломенского районного суда г.. Киева от 07.02.2012, - отменить.

Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 01
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 02
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 03
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 04
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 05
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 06
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 07
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 08
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 09
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария 10

Автор: 

арест (10465) расследование (3049) розыск (843) суд (25140) юстиция (758) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+40
При зеленой мрази весь политический шлак и отброс начинается стекаться в Украину.
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24.04.2020 15:38 Ответить
+26
Еще паспорт Украинский ему дайте и на 1+1 показывайте его бред, уроды мля..
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24.04.2020 15:39 Ответить
+26
ЗЕбобики,сбылась ваша мечта.Теперь живьём своего кумира будете лицезреть и аплодировать))
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24.04.2020 15:39 Ответить
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Гы-гы
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24.04.2020 15:38 Ответить
При зеленой мрази весь политический шлак и отброс начинается стекаться в Украину.
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24.04.2020 15:38 Ответить
Сутулая бородатая собака - существо очень сцыкливое. Поэтому вряд ли.
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24.04.2020 15:49 Ответить
і що йому заважатиме повернутися, наприклад? У Шарія повно прихильників в Україні. А ті адепти зіцЗєлупи, які відвернулися від нього з відомих причин, сублімують свої вологі бажання в Шарія. А за олігархатом не заіржавіє - візьмуть Толю на утрмання. І буде в "парламенті" фракція Шарія.
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24.04.2020 16:56 Ответить
Овоч досі вже чемодани збирає...
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24.04.2020 15:38 Ответить
"Овоч досі вже чемодани збирає..."
Справа в тому, що Шльопер нафіг нікому не потрібен. А от у Шарія в Україні є перспективи, і популярність росте. Ті, хто обрав собі зіц-Зєлупу, оберуть собі Шарія наступного разу. Зєлупа та Шарій - це тотожність.
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24.04.2020 17:04 Ответить
Еще паспорт Украинский ему дайте и на 1+1 показывайте его бред, уроды мля..
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24.04.2020 15:39 Ответить
А куда его паспорт делся?
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24.04.2020 15:40 Ответить
Вот Вы шутите, а скоро он будет в студии 1+1.
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24.04.2020 15:42 Ответить
"скоро он будет в студии"

І до бабці не ходи, бо на подібне в Україні існує дуже великий попит.
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24.04.2020 16:57 Ответить
ЗЕбобики,сбылась ваша мечта.Теперь живьём своего кумира будете лицезреть и аплодировать))
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24.04.2020 15:39 Ответить
https://censor.net/news/3158292/vstupil_v_silu_zakon_zelenskogo_o_sudebnoyi_reforme
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24.04.2020 15:50 Ответить
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
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24.04.2020 16:09 Ответить
Зелёные имбецилы вы довольны?
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24.04.2020 15:40 Ответить
Будьте последовательны: если Саакашвили возвращается, назначаясь вице-премьером, то Шария нужно вернуть, посадив его на должность министра культуры или в нацсовет по телевидению. И вообще, давайте уже быстрее переходить к терминальной стадии.
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24.04.2020 15:40 Ответить
На кол его посадить первым делом!
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24.04.2020 15:56 Ответить
Фууу, все про этого педофила вызывает рвотный рефлекс... Не зря его уродов везде метелят
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24.04.2020 15:40 Ответить
Ахаха! Прямо таки везде? Одна коза уже платит за звиздёж. Жалуется только что платить нечем а для проститутки уже старая) Вам сколько лет Лера?
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24.04.2020 22:28 Ответить
а что будет с теми кто на Майдане был? Против чего боролись, на то и напоролись, все это в выразительной форме
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24.04.2020 15:42 Ответить
Для начала споймайте его.
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24.04.2020 15:43 Ответить
https://twitter.com/interfaxua
https://twitter.com/interfaxua

Интерфакс-Украина

@interfaxua

·https://twitter.com/interfaxua/status/1253611192947552256 3 ч

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 4711
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24.04.2020 15:43 Ответить
..кстати Россия тоже
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24.04.2020 15:47 Ответить
Жлобы потому что.
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24.04.2020 15:50 Ответить
Когд янелох оманский его уже на пост министра посадит и медальку даст?
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24.04.2020 15:43 Ответить
Бггг, и будет оно первым министром в Украине, которого кастрируют за то что педофил)
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24.04.2020 15:48 Ответить
Не за 5, за 8... Москалику, учи матчасть, шарій ще від яника втік. До речі, а чому ж він тоді яника і регіаналів не поливає брудом у своїх відео? Це ж вони зробили з нього "жертву рєдима"...
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24.04.2020 15:48 Ответить
Если б Янык ещё и наш суд забрал с собой в Ростов, ух и досталось бы тогда ему от Шария!
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24.04.2020 15:53 Ответить
Опять зе-вато-шаро рыготина блеет про реформтрованный суд хотя реформа коснулась только высшей инстанции. В спам козляра питушариевская
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24.04.2020 15:55 Ответить
и ачередная пабеда зеленых вместе с партновым - сделали это вместе
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24.04.2020 15:44 Ответить
Готовят на презика после Зерезидента...
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24.04.2020 15:46 Ответить
нужно его только в очередном сериале снять.. и наше быдло его точно выберет ...
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24.04.2020 15:49 Ответить
Та шо ви так гальмуєте! Віддайте вже йому під керівництво всі державні ЗМІ! Піпл схаває, бо то ж не барига якийсь теє зробе, а найвеличніший та його команда! Ці ж "новьіє ліца" хєрні не роблять! Так?
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24.04.2020 15:46 Ответить
наверное многие не знают, что шарий давний друг бабушки бени ..
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24.04.2020 15:47 Ответить
Друг -громко сказано .Если Шарий четыре раза атсасал у Каламойского ,то это не значит что они друзья .Это значит что они сексуальные партнёры .
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24.04.2020 15:50 Ответить
Цього достатньо, бо всі слуги підібрані за характером Яременка.
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24.04.2020 15:55 Ответить
А мне за пощечину мусору дали условно а тут пох
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24.04.2020 15:51 Ответить
Лише майдан.
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24.04.2020 15:52 Ответить
кацап, а расскажи, почему вы так дрочите на печеньки?) расейские невкусные, шоле?
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24.04.2020 16:10 Ответить
Тобто Шарій є другом слуг народу. Ще трохи і йому знайдуть посаду!
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24.04.2020 15:54 Ответить
Реванш рашистов в полной красе. Чего собственно и следовало ожидать от 3******.
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24.04.2020 15:54 Ответить
А кто бы сомневался, Порошенко за 5 лет укрепил в судах коррупцию и сейчас они спокойненько работают на коррупционеров и сепаров.
И попробуй их убери, они все сейчас пожизненно назначены и любое решение в конечном итоге принимает суд.
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24.04.2020 15:54 Ответить
Всю эту шарийскую и портновскую падаль будем отлавливать
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24.04.2020 15:58 Ответить
Не сразу, после того, как тебя заботливо шарийка отыимеет для назидания.
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24.04.2020 16:12 Ответить
Так ловите, а то только пишете *будем* - кто именно? пэпе мало было 5-ти лет?
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24.04.2020 16:18 Ответить
Дивись щоб тебе не відлавлювали,а то ти ба який відловлювач.
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24.04.2020 20:22 Ответить
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 109
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24.04.2020 15:58 Ответить
А чему удивляться суды уже давно работают на коррупционеров и сепаров, Петя же "реформировал" суды, вот и результаты.
Вспомните рассмотрение пару лет назад дела о поджоге 2 го мая в Одессе, трухановский суд внаглую оправдал сепаров и рашистов, а вышестоящие суды приговор утвердили. Все схвачено.
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24.04.2020 16:00 Ответить
На шария хотел класть с прибором, но смешно наблюдать за тем как тут отмазывают подозреваемых в подрыве Шеремета и одновременно обвиняют шария в том, что он стрелял из своего ружья по своему же пустому автомобилю
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24.04.2020 16:03 Ответить
Лише президент, який звільнить ВСІХ суддів без винятку може розраховувати на успіх. Нашу судову ситему реформувати неможливо.
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24.04.2020 16:11 Ответить
Тут недачече какой-то лизун шоколадного очка, верещал -"учитесь у Пэти как нужно реформировать суды!!" В теме, когда те просиди СБУ скрыть какое то дело против какого то прокацапского тела былых времен, точно не помню.
И ему такие же лизуны наставили кучу лайков. Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 8973
Учитесь у Пэти как нужно рехфармировать суды, верно лизуны???
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24.04.2020 16:20 Ответить
жаль,що його у Литві не завалили. бо українці не здатні на це. вони його у раду обрали та ще й грошенята його партії платять -ну йолопи, що скажешь.

.
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24.04.2020 16:27 Ответить
Врагам свободу, патриотам тюрьмы.
Что при порошенко, что при зеленском.
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24.04.2020 16:28 Ответить
Ну и как поживает Соломенский районный суд - зелёнкой хоть облили ?
Или ограду дёгтем и перьями ?
Как фамилия судьи ?
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24.04.2020 16:30 Ответить
Твари! А торнадовцев ни кто дорасследовать не собираеся...
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24.04.2020 16:34 Ответить
понять, простить и наградить
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24.04.2020 16:42 Ответить
Таким образом суд постановил:
- Уголовное дело № 09-22986 по обвинению Шария в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины, вернуть прокурору города Киева для проведения дополнительного расследования. Источник: https://censor.net/p3191331
Маю надію цю сепарську курву посадять заради майбутнього України
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24.04.2020 19:49 Ответить
Це все що в тебе є.
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24.04.2020 22:24 Ответить
В мене є стверджння що шарій це завербований фсб болванчик - малорос і цього достатньо
Хто малорос - той і за шарія.
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24.04.2020 23:20 Ответить
"В мене є ствердження" - це ти на якій мові пишешь "патріот"? Твоя вчителька української має повіситись від сорому на власних панчохах)
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26.04.2020 12:40 Ответить
Треба бути дуже дебільною особою щоб стверджувати що Шарій це нормальна людина і що він українець Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 934
Лахта - шарій з фсб, це знають вже і діти в Україні Суши весла дебіл.
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26.04.2020 14:28 Ответить
Коротко:
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 7488
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24.04.2020 22:23 Ответить
Клоуне, от вже маєш нового готового "зеленого" міністра - і кідар, і малорос, і "любитель русского мира".
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25.04.2020 09:07 Ответить
Тобі лікуватися треба у спеціалізованій лікарні.
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25.04.2020 10:46 Ответить
За педофилию его не преследуют разве? Он совсем недавно нашел свою сестру где то, приехал познакомиться. У сестры есть несовершеннолетняя дочь, которую Шарий пытался совратить.
Фото ее в трусиках,колготках сестра нашла в телефоне Шария и выгнала его подсрачниками.
Написала заявление о моральном уроде в полицию.
Вот таков наш Шарий. Привет его фанату Усику и другим его поклонникам.
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25.05.2020 17:40 Ответить
 
 