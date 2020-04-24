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Новости Фото Оккупация Крыма
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Участникам захвата штаба ВМС Украины во время оккупации Крыма сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

Двум участникам НВФ "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Подозреваемые также участвовали в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащего Военно-морским силам Украины.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

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Участникам захвата штаба ВМС Украины во время оккупации Крыма сообщено о подозрении, - прокуратура 01

Автор: 

Крым (26425) оккупация (10196) прокуратура (5034)


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Топ комментарии
+15
Если ублюдки в розыске зачем рыло замазывть?
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24.04.2020 15:29 Ответить
+14
Поражает молниеносная скорость принятия таких решений.
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24.04.2020 15:27 Ответить
+6
если они в розыске - зачем физиономии замыливать? как их искать то?
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24.04.2020 15:38 Ответить
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Поражает молниеносная скорость принятия таких решений.
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24.04.2020 15:27 Ответить
При Порошенко такого не было
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24.04.2020 15:53 Ответить
Почему по ним не открыли огонь?
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24.04.2020 15:27 Ответить
потому что по пол миллиона долларов все решило
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24.04.2020 15:35 Ответить
так с 14 по 19 годы был тамжынашелюдизм в самой отвратительной форме.
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24.04.2020 15:38 Ответить
как чем. бухал и мыролюбствовал.
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24.04.2020 15:39 Ответить
Подонки, коллаборанты, предатели!
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24.04.2020 15:27 Ответить
Если ублюдки в розыске зачем рыло замазывть?
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24.04.2020 15:29 Ответить
наконец-то. Чем все 5 лет занимался кум Сывочлого?
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24.04.2020 15:32 Ответить
Сразу же в международный розыск.И не 3-8 а пожизненно а лучше к стенке !
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24.04.2020 15:38 Ответить
если они в розыске - зачем физиономии замыливать? как их искать то?
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24.04.2020 15:38 Ответить
Может это для того, чтобы патриоты не шлепнули их раньше официальных киллеров ...
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24.04.2020 20:43 Ответить
Странно. Неужели Гаранд порошенковский так и не сообщил о подозрении?
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24.04.2020 15:46 Ответить
С каких єто ****** данное чмо напялило краповый берет? О козел на него сдавал урод?
Гидота прокацаплена. Тьху...
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24.04.2020 15:49 Ответить
За него папа сдал...
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24.04.2020 16:12 Ответить
То не крап, то простой ввшный кацапский.
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24.04.2020 16:57 Ответить
это участники НВФ "Потерянное поколение свидетелей колбасы по 2.20"
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24.04.2020 15:57 Ответить
ну такая всё это туфта....заочно...осуждены... да кого из них это все колышит? вы их задержите попробуйте. к чему эта вся волна пустая....а вдруг задержите может случайно если будут пересекать границу в чём я сомневаюсь...что им тут делать к тому же уже знают что их задержат...а если бы лохи и попались то их поменяют на на гопников пенсионеров с донбасяо...вот и вся история ...((
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24.04.2020 16:00 Ответить
Учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3808
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24.04.2020 16:00 Ответить
"местная" самооборона Крыма все больше ****...глазая что-то... рюзьге?
рюзьге из сраней-рязаней, бурятий и прочих ****** раши-паРаши?
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26.04.2020 16:34 Ответить
твари кацапо-ордынския
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26.04.2020 16:35 Ответить
шесть лет скурпулезного досудебного расследования.....пытаюсь себе представить эту ежедневную каторжную работу...
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24.04.2020 16:33 Ответить
вконтакте просматривать? доказательства ведь только там ищут.
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24.04.2020 17:34 Ответить
Коли ***** підозри відправлятимемо?!
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25.04.2020 18:13 Ответить
Кто сообщил, как сообщил? Устно или по радио. Хочется ликовать, но что-то мешает.
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26.04.2020 20:29 Ответить
 
 