Участникам захвата штаба ВМС Украины во время оккупации Крыма сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

Двум участникам НВФ "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Подозреваемые также участвовали в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащего Военно-морским силам Украины.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

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