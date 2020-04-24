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Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием. ФОТОрепортаж

На территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе Донецкой области полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

В ходе реализации полученной оперативной информации, на территории заброшенного детского центра в с. Ольгинка Волновахского района проведен обыск с привлечением эксперта-взрывотехника, кинолога со служебной собакой и 10-ти бойцов спецроты "Корд".

В одном из зданий обнаружен арсенал оружия, а именно 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 крупнокалиберных и 30-миллиметровых снарядов, 28 мин калибра 82 мм, более 14 тыс. патронов, 328 боеприпасов к подствольному гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф 1, 33 гранатомета РПГ, 94 единицы боеприпасов к РПГ, 2 автомата Калашникова и 1 снайперскую винтовку СВД.

Смотрите также: Схрон с тротилом, РПГ и гранатами найден на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием 01
Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием 02
Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием 03
Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием 04

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры. В настоящее время проверяется причастность лиц к совершению преступления.

Донецкая область (9984) тайник (131) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+5
Мабуть це в дитячому таборі «Доломітник» Докучаєвького флюсо-доломітного комбінату. Треба терміново викликати на допит господарів підприємства.
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24.04.2020 16:44 Ответить
+4
Нихреновый арсенальчик. Удивило большое количество РГО/РГН.
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24.04.2020 16:10 Ответить
+4
срусский мирок не иначе.
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24.04.2020 17:09 Ответить
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Нихреновый арсенальчик. Удивило большое количество РГО/РГН.
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24.04.2020 16:10 Ответить
Классический КГТ.
125 мм танковые снаряды и 122 мм артиллерийские явно для установки фугасов (СВУ).
Полагаю, таких КГТ по всей Украине несколько десятков.
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24.04.2020 16:34 Ответить
Мабуть це в дитячому таборі «Доломітник» Докучаєвького флюсо-доломітного комбінату. Треба терміново викликати на допит господарів підприємства.
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24.04.2020 16:44 Ответить
срусский мирок не иначе.
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24.04.2020 17:09 Ответить
И помогали им коварные Герои, не иначе.
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24.04.2020 18:08 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Под Волновахой,в п/лагере,НПУнашла арсенал оружия и БК.Там-на роту, с миномет батареей.Системно пишу Зе:не играйте с шахтерами-голод и ненависть к ворью,прикрыт вышиванками рук-ва отрасли-игра с взведенной гранатой.В тылу ВСУ/НГУ.ПО..УЙ ДЫМ!
Новый гендир"Селидовугля''-старый рейдер

Зюзько,из КрЛуча,прописан и вел бизнес донедавно,в Луганске. Схема -та же :спи...дит сотни млн грн,добьет обьединние и-в ОРДЛО,как уже было с Коаснооиманской-СБУ,НАБУего ПОДОЗРЕВАЛИ, горняки не пускали на шахту!а тут-ху....сь-и,На Коне!КАК его проверяли и КТО?!Баканов утвердил,Зе?!
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24.04.2020 17:34 Ответить
А СВДшка то парашинская.
В ВС Украины, таких не было. И нет.
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24.04.2020 18:38 Ответить
ну там одразу можна сказати чия це зброя чи ні?
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24.04.2020 19:55 Ответить
У росийские мрази хватило совести оружие прятать в детском лагере. Что еще ожидать от страны-убийцы.
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25.04.2020 08:50 Ответить
Я не дуже спеціаліст в цьому питанні, тому наперед вибачаюсь. Як мінімум, щотижня, знаходять подібні склади. Скажіть, а не можна посидіти і почекати того, хто за тим всім прийде?
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26.04.2020 16:45 Ответить
 
 