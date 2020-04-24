Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием. ФОТОрепортаж

На территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе Донецкой области полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

В ходе реализации полученной оперативной информации, на территории заброшенного детского центра в с. Ольгинка Волновахского района проведен обыск с привлечением эксперта-взрывотехника, кинолога со служебной собакой и 10-ти бойцов спецроты "Корд".

В одном из зданий обнаружен арсенал оружия, а именно 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 крупнокалиберных и 30-миллиметровых снарядов, 28 мин калибра 82 мм, более 14 тыс. патронов, 328 боеприпасов к подствольному гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф 1, 33 гранатомета РПГ, 94 единицы боеприпасов к РПГ, 2 автомата Калашникова и 1 снайперскую винтовку СВД.

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Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры. В настоящее время проверяется причастность лиц к совершению преступления.