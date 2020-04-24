Мины, снаряды, ВОГи, гранаты: под Волновахой обнаружен крупный схрон с боеприпасами и оружием. ФОТОрепортаж
На территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе Донецкой области полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
В ходе реализации полученной оперативной информации, на территории заброшенного детского центра в с. Ольгинка Волновахского района проведен обыск с привлечением эксперта-взрывотехника, кинолога со служебной собакой и 10-ти бойцов спецроты "Корд".
В одном из зданий обнаружен арсенал оружия, а именно 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 крупнокалиберных и 30-миллиметровых снарядов, 28 мин калибра 82 мм, более 14 тыс. патронов, 328 боеприпасов к подствольному гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф 1, 33 гранатомета РПГ, 94 единицы боеприпасов к РПГ, 2 автомата Калашникова и 1 снайперскую винтовку СВД.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры. В настоящее время проверяется причастность лиц к совершению преступления.
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125 мм танковые снаряды и 122 мм артиллерийские явно для установки фугасов (СВУ).
Полагаю, таких КГТ по всей Украине несколько десятков.
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https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Под Волновахой,в п/лагере,НПУнашла арсенал оружия и БК.Там-на роту, с миномет батареей.Системно пишу Зе:не играйте с шахтерами-голод и ненависть к ворью,прикрыт вышиванками рук-ва отрасли-игра с взведенной гранатой.В тылу ВСУ/НГУ.ПО..УЙ ДЫМ!
Новый гендир"Селидовугля''-старый рейдер
Зюзько,из КрЛуча,прописан и вел бизнес донедавно,в Луганске. Схема -та же :спи...дит сотни млн грн,добьет обьединние и-в ОРДЛО,как уже было с Коаснооиманской-СБУ,НАБУего ПОДОЗРЕВАЛИ, горняки не пускали на шахту!а тут-ху....сь-и,На Коне!КАК его проверяли и КТО?!Баканов утвердил,Зе?!
В ВС Украины, таких не было. И нет.