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Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Подбор команды

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цушко подал е-декларацию кандидата на должность замминистра финансов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

— Можно пускать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

По мотивам Дж. Оруэлла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фильм "Год президента Зеленского" на центральных телеканалах - это что?" - журналист Стек

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Реальные действия

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Дефицит бюджета"

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

...дорогі українці, це був нелегкий рік ...

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Управление по доверенности

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Істину кажу я Вам, браття і сестри: це чудо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Саакашвили может быть продавцом счастья, а действующий премьер - нет. Шмыгаль комплексует, не хватает опыта", - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Решатель ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили о своих действиях после возможного назначения

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Возвращение Михо

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Скоро открытие

Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Неподъемное бремя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на российскую нефть Urals стала минус два доллара

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Саакашвили Михеил (3307) фотожаба (14500) Цушко Василий (473) Ермак Андрей (1271)


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Топ комментарии
+59
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1963
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24.04.2020 22:46 Ответить
+49
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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24.04.2020 22:46 Ответить
+48
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2440
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24.04.2020 22:50 Ответить
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Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1963
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24.04.2020 22:46 Ответить
Це хоч і правда, але смішна
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24.04.2020 22:47 Ответить
Вот только непонятно причем здесь Оруэлл? По его "Скотному двору" власть после революции захватили Свыни. Про Оруэлла это у подсвинков по Фрейду
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24.04.2020 23:04 Ответить
Це мультфільм. За сюжетом віслюк Мангу не має жодного уявлення про роль президента в державі, відповідних манер та знань, однак має величезне бажання зробити свою країну великою, а народ щасливим. Мешканці називають віслюка «народним кандидатом» та сліпо вірять його обіцянкам. А сам персонаж в українській локалізації пакистанської кінокомедії часто використовує фразу чинного українського президента: «Дякую, дуже дякую!»
https://www.youtube.com/watch?v=rDtrj9xHnqo
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24.04.2020 23:47 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9545
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25.04.2020 08:38 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6995
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25.04.2020 08:51 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6948
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25.04.2020 08:52 Ответить
Повторюю для зебіла, мислителя класу медуз. Мультфільм "Король Віслюк" не має ніякого стосунку ні до Орвелла, ні до його повісті "Ферма тварин".
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25.04.2020 12:49 Ответить
А теперь подними свои залитые соей зенки вверх статьи и прочти - По мотивам Дж. Оруэлла
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25.04.2020 12:56 Ответить
Спробуй якийсь час не колотись і не нюхати, а як пройде ломка то прочитай Орвелла та подивись мультфільм, тоді і будеш пілікати про мотиви. Тільки ж не забуть з'ясувати, що таке ті мотиви.
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25.04.2020 13:42 Ответить
І що? Не має, то й не має, ти що, адвокат з захисту авторських прав?
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26.04.2020 10:31 Ответить
Приклеївся цей образ до Віслючка Оманського і буде за ним бігати все життя.
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24.04.2020 23:42 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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24.04.2020 22:46 Ответить
Кстати, где нацжены, скандирующие: "Где отрубленные руки?"
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24.04.2020 22:50 Ответить
Бочка с Предводителем .Зачет.
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24.04.2020 22:48 Ответить
мдаа.. ПроХфессионал это ярко и жизненно!
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8620
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24.04.2020 22:48 Ответить
Останній шанс зелебобів.
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24.04.2020 22:51 Ответить
На самовбиство кулею зі зміщеним центром ваги.
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25.04.2020 07:45 Ответить
у совку це називалося штовхач-рєшала

У мережі з'явилося відео з зустрічі Міхеіла Саакашвілі з фракцією "Слуга народу" у конгресно-виставковому центрі "Парковий".
Відео у Facebook стрімив нардеп Ігор Негулевський.
"Слуги" говорили з третім президентом Грузії російською.
"Возможно, вам лучше быть советником?" - звернувся до Саакашвілі нардеп Олександр Качура.
"Я йду в команду. Я би не сказав, що у віцепрем'єра немає функцій. Є великі функції з координації економічного блоку і конкретних виконавчих рішень. Одна справа з боку радити, я можу по телевізору радити. Інша справа, коли ти сидиш, там де ухвалюють рішення.
Якщо вашої допомоги не буде - нічого не буде", - відповів політик.
Поряд стояв голова фракції Давид Арахамія.
"Всі ми знаємо, які хабарі платяться у різних відомствах. Президент Зеленський про це говорив, він хороші інструкції спустив, але вони поки здійснені тільки на 10% реально", - заявив Саакашвілі.
Щодо митниці сказав: "Переходимо на комп'ютерні технології. Виключаємо людський фактор. Спрощуємо документи. Зараз 8-10 документів потрібно, зводимо до 3. Все. І тоді все запрацює. Тоді можна робота Софію туди призначити - і це буде працювати".
Про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
"Це номенклатура президента України. Це ваше рішення, ви його затверджували двічі. Як я можу переглядати рішення президента?
Я дуже переживаю за цю систему (МВС. - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua ). Ця реформа застрягла".
Про міжнародну політику і МВФ
"Я добре знаю теперішнє керівництво Америки, багато років дружив із ними. Я добре знаю Меркель. Я прямо піду до них і скажу: "Хлопці, або ви нам даєте (кредит МВФ. - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua ), або Україна пропадає. Треба дотискати".
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24.04.2020 22:56 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2440
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24.04.2020 22:50 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7989
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24.04.2020 22:50 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2716
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24.04.2020 22:50 Ответить
Ну нельзя же так, редакторы.......... Мы и так весь день угораем от новостей, а вы тут под занавес с таким.
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9151
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24.04.2020 22:51 Ответить
Дядя Миха ,скажите куда Вы нас в ЕС или в Таёжный Союз! ...Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3330
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25.04.2020 00:07 Ответить
Ой куда ты меня несёшь, шапка каракулева?
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25.04.2020 07:35 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3312
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24.04.2020 22:51 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7339
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24.04.2020 22:51 Ответить
Вітер змін...здув.
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6639
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24.04.2020 22:52 Ответить
Ще Богдана загубили!
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25.04.2020 12:44 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 294
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24.04.2020 22:52 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2568
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24.04.2020 22:54 Ответить
Возвращение Михо, управление страной по доверенности, неподъемное бремя Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6320

...
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24.04.2020 22:56 Ответить
дешевые жабы на самом деле - хлопцы лучше и смешнее постят.
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24.04.2020 22:57 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3643
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24.04.2020 23:00 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2887
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24.04.2020 23:07 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3027
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24.04.2020 23:09 Ответить
Эту карикатуру сейчас можно под каждой второй новостью размещать.
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25.04.2020 12:53 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXpLjan8Xs2kcA0A8NeyegxuQrngZ1P1AfBG--_-LknCNb07Y41CyKkgOilR1KiHMV5reN8qdOU_3exUn_kg_Ll_FJ611-VhR1ubCP0XPkArB9_Pw6HOFDRaFb3dikvv-E&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

1.

Саакашвили поклялся Зеленскому в верности и битых три часа убеждал "слуг" проголосовать за него в Раде.

Зе привлёк "бегающего по крышам" по двум основным причинам:

- МИД в его новом составе настолько слаб, что модераторами внешней политики продолжают оставаться Порошенко и его партия. Мальчик очень болезненно воспринимает эту ситуацию, а потому Саакашвили, по задумке Зермака, должен перехватить инициативу на этом направлении, благодаря (якобы) его связям на Западе;

- С учётом того, что Зе и Ко побили между собой горшки, а основным бенефициаром Зермака в Украине стал Ринат Леонидович, Сааки должен выступить тараном в необъявленной войне против ИВК. Хотя ИВК может также использовать его против Зе - этот снаряд может летать в любом направлении.)

И, наконец, не проведя за год ни единой реформы, Зермак надеется заменить их тем, кого по абсолютно непонятной причине позиционируют в качестве "реформатора".

Не знаю, почему Михо никуда не назначили раньше - он прекрасно вписывается в команду, где Броуновское движение и видосики являются её ключевой стратегией. Вращающаяся граната с выдернутой чекой - тот заключительный мазок, которого не хватало брутальному натюрморту под названием "Наша маленькая стая уходит в небо."

искусствоведов группа тихо

восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно

Кстати, Грузия уже заявила, что отозвёт своего посла, если это назначение состоится. Стратеги... (фейспалм).

2.

МОЗ анонсировал пять этапов выхода Украины из карантина.

Я даже знаю эти этапы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. А всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - еще один месяц в подарок. Короче, денег нет, работы нет, но вы держитесь!

3.

Уголовное преследование Порошенко политически мотивированное, а глава СБУ блокирует ключевую экспертизу по "Приватбанку", - Рябошапка.

Все становятся очень умными после того, как теряют должность, но у Зеленского действительно дар наживать врагов и терять союзников. ИВК "кидков" не прощает и мстит через подконтрольных депутатов. У Порошенко с Зе свои счёты. Юля точит косу. "Голос" осип. Фракция СН трещит по швам. Ермак вляпался со своим братом и Минскими соглашениями. Рябошапка с Данилюком, Гончарукоми и "соросятами" уже лепят антизеленскую партию. Ахметов слиняет сразу после краха ИВК. Поддержка в обществе тает на глазах. Эх, Володя, шёл бы ты, пока рояль пылью не покрылся...

4.

Россияне вынесли из банков рекордный объем валютных вкладов, а нефтяные компании РФ начали сжигать свою нефть.

Причина проста. Остановив месторождения в рамках сделки ОПЕК+, можно их навсегда потерять, поскольку изношенное советское оборудование заново просто не запустится.

Сколько же было разговоров об Энергетической Сверхдержаве! Х**лы замёрзнут, потому что платить за газ нечем, а белорусам за нефть. В Европу краник перекроем, на коленях приползут, будут умолять, а мы их скрепами, скрепами... Совсем же недавно, помните? Короче, принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал 20 лет - снял Россию с нефтяной иглы. А в той игле была жизнь Кащеева.

5.

НБУ снизил учётную ставку с 10 до 8%.

На фоне того, что падение промпроизводства длится уже 9-й месяц подряд (в марте оно составило 7,7%), это подаётся как большой успех и путь к увеличению кредитования экономики. На самом деле, к кредитованию реального сектора решение НБУ отношения не имеет. Это чисто техническая операция для обеспечения скрытой эмиссии гривны. Старина Гройсман на этом фоне смотрится Адамом Смитом и Дэвидом Рикардо в одном флаконе.

6.

Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар.

Бог вышел из карантина и всерьез взялся за онуфриевцев. Предупреждал же: "Если не послушаете Меня (не скапливать людей в церкви во время эпидемии), всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь". Порожняк не гонит, обещал - сделал.

Кстати, в Кремле заявили, что хотят завезти гуманитарный груз в Киево-Печерскую Лавру. А нельзя ли её содержимое во главе с Пашей-Мерседесом в качестве гуманитарного груза отправить взад, в Кремль? Дёшево и скрепно.

7.

В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом, встречал Зеленский.

Такое впечатление, что телеперсонаж, который работает у нас президентом, не знает, чем себя занять в течение дня. Этот человек НИ РАЗУ не посетил наших раненых в госпиталях, но нет, оказывается, бОльших проблем в стране, чем встречать самолетики и пилить видосики.

8.
КВН продолжается, ещё не финал - снова застыл в ожидании чуда зрительный зал... Чуда не будет. Будем мы с вами, которым придётся подметать сцену и дезинфицировать кресла после того, как цирк уедет. Не впервой. А пока, главное - здоровье. И помните: после пандемии останутся только тупые. Потому что умные знают, что коронавирус - это все фигня, и они не заболеют.

Будем жить!
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24.04.2020 23:09 Ответить
он прекрасно вписывается в команду, где Броуновское движение и видосики являются её ключевой стратегией. Вращающаяся граната с выдернутой чекой - тот заключительный мазок, которого не хватало брутальному натюрморту под названием "Наша маленькая стая уходит в небо."
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24.04.2020 23:52 Ответить
Рябошапка с Данилюком, Гончарукоми и "соросятами" уже лепят антизеленскую партию.
+ ці двоє:
Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
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25.04.2020 00:00 Ответить
"Когда аист несёт ребёнка в Украину, он не смотрит ему в глаза"(с)
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24.04.2020 23:10 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7834

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24.04.2020 23:11 Ответить
бред Саакашвили -личный враг путлера
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25.04.2020 11:36 Ответить
и почему тогда он еще жив?
я думаю х.ло куражится...глядя на этого болтуна-летуна...
и да - хутин - х.ло ла-ла-ла-ла (тут без вариантов!)
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25.04.2020 11:42 Ответить
ну так и илларионов жив и пионтковский с каспаровым и прочие критики путлера.какой ты кровожадный
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25.04.2020 21:10 Ответить
А Порошенко до сих пор почему жив что он друг путина ...
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27.04.2020 16:40 Ответить
Чувак дал Путину законные основания для вторжения и через 8 дней принял все требования - он точно враг, а не вскрывшаяся в 2008 консерва?
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25.04.2020 12:57 Ответить
не все так просто как ты описал путину не нужны никакие основания он провокатор причина операции грузинских войск систематическое уничтожение русскими из градов грузинских сел в осетии Саакашвили понадеялся на запад который путлер купил с потрохами запад отреагировал слабо спас Грузию Джордж Буш он остановил расейскую агрессию.
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25.04.2020 21:09 Ответить
кто дал основания для вторжения иди прочитай что на самом деле случилось почти месяц шли обстрелы грузинских сел со стороны т.н ю осетинских боевиков и грузинская сторона открыла огонь по боевикам 7 августа а россия вторглась 8 числа.

когда идет война с россии кто дал повод порошенко или украина ответ на вопрос ..
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27.04.2020 16:49 Ответить
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25.04.2020 00:29 Ответить
в слабоумном мармеладном дурдоме опять урок малевания.
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25.04.2020 00:28 Ответить
ЗЕ-ЦИРК 🦸‍♂️🐸🧟‍♂️🐍🧙‍♀️🦖
Ми сьогодні в цирк підемо!
БлаЗЕнь Вава на арені!
Плюс - в сезоні нова тема:
Карлсон в ковпаку зеленім!
Цирк від захвату ридає:
Акробатка на канатах -
Попід куполом літає
Конотопська відьма Ната!
Блазня пре уже без міри,
Зупинить би остолопа!
Зве по черзі двох факірів -
То Цушка, то губошльопа !
Все не скінчаться приколи
У зеленім лядськім цирку...
Жаль, нема вже Мотороли -
Ким заткнуть в антракті дірку?


24.04.2020


(за мотивами творів Агнії Барто 1957 Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2565
та Михайла Юдовського 2009)
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25.04.2020 00:56 Ответить
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25.04.2020 09:13 Ответить
МИШИКО🦸‍♂️🐸🦸‍♂️
(слуганародний пэсня)
Бубачька мэссию искаль,
Но иво найти нэлэгко...
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?


Помню как водиль ти козу,
Да ораль: - "Баригу снэсу!"
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.


И сказат хачу я тибэ:
Болше никаких " БЭ-БЭ-БЭ!"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"


Ноччю мине Путинь звониль
И слэгка пиридупрэдиль:
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"

 Я реформ могилу искаль,
Что савсем мне делаль низналь!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
23.04.2020
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25.04.2020 00:59 Ответить
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25.04.2020 09:15 Ответить
З віслюком в Омані сама залікова. І після неї теж пішли толкові. У Зебобіків пукани порвало.

Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9254
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25.04.2020 06:35 Ответить
Ну вьезд Сааки на оманском вислюке в правительство "святых и честных новых лиц" - понятнноо.
Но кто мальчик их ( Зе + СА) встречающий на коленях?!!!!
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25.04.2020 09:00 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4411
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25.04.2020 12:26 Ответить
Афоня руб гоні !

Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3025
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27.04.2020 12:38 Ответить
ЗАКРИТТЯ ПРОДУКТОВИХ РИНКІВ В УКРАЇНИ ЦЕ ВЖЕ ПЕРЕХІД ЧЕРВОНОЇ ЛІНІЇ І КРАЙ
Кончена Зе влада ПОВИННА ПІТИ ГЕТЬ, звісно законно і добровільно
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27.04.2020 12:44 Ответить
Зеленський доручив займатися МВФ! От тільки штани підтяну - у у у у!!!Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2512
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27.04.2020 22:53 Ответить
Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7001
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28.04.2020 09:16 Ответить
 
 