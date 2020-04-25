ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине. ФОТОрепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове совместно с оперативниками военной контрразведки Службы безопасности Украины раскрыли схему присвоения военного имущества военнослужащими двух воинских частей во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов (Ми-8 и Ми-24), которые находятся на балансе Вооруженных Сил Украины, совместно с гражданским лицами наладили механизм фиктивного списания, а также сбыта коммерческим структурам дорогостоящих авиационных деталей и другого военного имущества", - говорится в сообщении.
За время своей деятельности злоумышленники незаконно присвоили военное имущество на сумму более 30 тыс. долларов.
На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Проводятся обыски на складах воинских частей, служебных кабинетах и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъяты денежные средства, а также украденные ранее авиационные запчасти.
Решается вопрос о сообщении о подозрении. Фигурантам дела инкриминируется ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины военнослужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
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надеюсь, хоть кого то --- посадят.....
хотя о чем я ... это --- не наш метод, Шурик!