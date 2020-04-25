РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9707 посетителей онлайн
Новости Фото
6 044 12

ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове совместно с оперативниками военной контрразведки Службы безопасности Украины раскрыли схему присвоения военного имущества военнослужащими двух воинских частей во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов (Ми-8 и Ми-24), которые находятся на балансе Вооруженных Сил Украины, совместно с гражданским лицами наладили механизм фиктивного списания, а также сбыта коммерческим структурам дорогостоящих авиационных деталей и другого военного имущества", - говорится в сообщении.

За время своей деятельности злоумышленники незаконно присвоили военное имущество на сумму более 30 тыс. долларов.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Проводятся обыски на складах воинских частей, служебных кабинетах и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъяты денежные средства, а также украденные ранее авиационные запчасти.

Смотрите также: Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 01
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 02
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 03
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 04
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 05
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 06
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 07
ГБР и контрразведка СБУ разоблачили незаконный сбыт авиадеталей к вертолетам Ми-8 и Ми-24 на Львовщине 08

Решается вопрос о сообщении о подозрении. Фигурантам дела инкриминируется ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины военнослужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

авиация (2852) СБУ (20042) ГБР (3049) Львовская область (2935)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
И в Одессе и во Львове и в Харькове живут украинцы. Но среди них встречаются хохлы.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:29 Ответить
+4
По дороге кРадуцкого. ЗЕ!
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині - Цензор.НЕТ 3534
показать весь комментарий
25.04.2020 11:29 Ответить
+3
Зачем такая армия, если у нее украсть нечего!
(сарказм, пля...)
надеюсь, хоть кого то --- посадят.....
показать весь комментарий
25.04.2020 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем такая армия, если у нее украсть нечего!
(сарказм, пля...)
надеюсь, хоть кого то --- посадят.....
показать весь комментарий
25.04.2020 11:15 Ответить
У нас уже Апачи есть наверное - зачем нам запчасти к хламу? Не, Луценко?
показать весь комментарий
25.04.2020 11:16 Ответить
Я понимаю, если бы это сделали где-нибудь в Одессе или в Харькове, тут одно сепарье. А так и рагулье активно подключается к уничтожению своей страны. Печально.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:24 Ответить
И в Одессе и во Львове и в Харькове живут украинцы. Но среди них встречаются хохлы.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:29 Ответить
А вот если бы всех , кто воровал... взять, и расстрелять перед строем??
хотя о чем я ... это --- не наш метод, Шурик!
показать весь комментарий
25.04.2020 11:24 Ответить
и толку? єто поменяет всю вороватую систему?
показать весь комментарий
25.04.2020 11:51 Ответить
ну вот.... только размечтался...
показать весь комментарий
25.04.2020 11:58 Ответить
По дороге кРадуцкого. ЗЕ!
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині - Цензор.НЕТ 3534
показать весь комментарий
25.04.2020 11:29 Ответить
коли тисячі квадратних кілометрів окуповані ворогом,триває агресія,є щоденні втрати,то що в такому випадку роблять по законам військового часу з крадіями військового майна?
показать весь комментарий
25.04.2020 11:40 Ответить
 
 