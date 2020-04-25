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Нотариус Дышлева и госрегистратор Махортов задержаны в Одессе за махинации с реестрами. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В пятницу вечером была задержана одесский нотариус Татьяна Дышлева и госрегистратор Игорь Махортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Альтернативу"

"О Дышлевой впервые заговорили, когда она фактически самовольно изменила ректора Одесского медицинского университета и вместо человека, которого назначило Министерство здравоохранения – она внесла в реестр человека Валерия Запорожана.

Она замешана в ряде громких скандалов, в том числе в работе с "чёрными" регистраторами, но главное – она давний "помощник" самых разных рейдерских групп", - отмечает издание.

Также сообщается о задержании одесского госрегистратора Игоря Махортова, о ""подвигах" которого наслышаны многие предприниматели, у которых отжали много ценного".

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По последней информации, Дышлеву суд отправил под круглосуточный домашний арест, а Игоря Махортова – в СИЗО с альтернативой залога в 5 млн.

Информацию о задержании Дышлевой и Махортова также подтвердили в киберполиции.

"Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили государственного регистратора и частного нотариуса, которые за денежное вознаграждение, вносили в реестр недвижимого имущества недостоверную информацию о владельцах и осуществляли перерегистрацию этого имущества на других субъектов хозяйствования.

Установлено, что чиновники вели противоправную деятельность в течение трех лет и имеют отношение к 18 подобным уголовным правонарушениям", - говорится в сообщении.

Нотариус Дышлева и госрегистратор Махортов задержаны в Одессе за махинации с реестрами 01
Нотариус Дышлева и госрегистратор Махортов задержаны в Одессе за махинации с реестрами 02

задержание (6690) нотариус (53) Одесса (7921) рейдерство (918)


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Так в Одесі не один нотаріус і не один держреєстратор співпрацюють з бандитами, правоохоронцями-перевертнями, суддями-злочинцями, чиновниками-мафіозі, таких злочинних нотаріусів та держреєстраторів добрий десяток а може й не один десяток! Без суддів та правоохоронців ці люди не могли існувати, вони входять в організовані злочинні групи! Де затримання одеських суддів, прокурорів, ментів, СБУшників, які допомагали цим кримінальним нотаріусам та держреєстраторам віджимати майно? Чи може хтось думає що вони самі займались кримінальними оборудками, без співучасників в прокуратурі, ментовці, СБУ, суді та серед чиновництва?
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25.04.2020 11:52 Ответить
обоим - пожизненный эцит без гвоздей,до выкупа..(с)
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25.04.2020 11:55 Ответить
Бла -бла.Одесса неисправимаТам засилье беззакония.
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25.04.2020 12:02 Ответить
Ты даже такие трудные слова выучил?
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25.04.2020 12:11 Ответить
И все-таки мягкое украинское законодательство.Пани будет сидеть дома, смотреть телевизор, шариться в интернете, вкусно жрать и спать в комфортной постели.Если посмотреть, то в подобных случаях нотариус фактически создает фундамент незаконных сделок, если бы не было нотариального удостоверения сделки, регистратору значительно сложнее вносить "липу" в реестр. Недобросовестный регистратор до последнего будет искать "нужного"нотариуса и лишь за отсутствием такового займется подделкой докйментов. Мера пресечения должна быть одинаковой т.к. оба являются исполнителями преступления (заказчик- выгодополучатель) а значить отвественность поровну.Посидела бы она в СИЗО глядишь больше о справедливости в жизни подумала
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25.04.2020 12:05 Ответить
Они же бл*ди законодательство для себя уже давно переделали! А сейчас еще и президентские аппартаменты в тюрмах для себя узаканивают - их там возмущенные пенсионеры и демонстранты не достанут. Моя тюрьма - моя крепость!
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25.04.2020 12:10 Ответить
Не могу понять? У предпринимателей отжали, власть не наказывает. А суды Линча?
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25.04.2020 13:23 Ответить
Відправити цю сволоту у СІЗО,щоб не могла сховати докази!!! Ось де справедливість, коли дитячий хірург сидить у СІЗО безо всяких доказів провини, а тварюка, яка ошукала багатьох людей і вона відправлена під домашній арешт. Це таке кривосуддя по українськи.
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25.04.2020 21:16 Ответить
 
 