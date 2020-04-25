Нотариус Дышлева и госрегистратор Махортов задержаны в Одессе за махинации с реестрами. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В пятницу вечером была задержана одесский нотариус Татьяна Дышлева и госрегистратор Игорь Махортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Альтернативу".

"О Дышлевой впервые заговорили, когда она фактически самовольно изменила ректора Одесского медицинского университета и вместо человека, которого назначило Министерство здравоохранения – она внесла в реестр человека Валерия Запорожана.

Она замешана в ряде громких скандалов, в том числе в работе с "чёрными" регистраторами, но главное – она давний "помощник" самых разных рейдерских групп", - отмечает издание.

Также сообщается о задержании одесского госрегистратора Игоря Махортова, о ""подвигах" которого наслышаны многие предприниматели, у которых отжали много ценного".

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По последней информации, Дышлеву суд отправил под круглосуточный домашний арест, а Игоря Махортова – в СИЗО с альтернативой залога в 5 млн.

Информацию о задержании Дышлевой и Махортова также подтвердили в киберполиции.

"Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили государственного регистратора и частного нотариуса, которые за денежное вознаграждение, вносили в реестр недвижимого имущества недостоверную информацию о владельцах и осуществляли перерегистрацию этого имущества на других субъектов хозяйствования.

Установлено, что чиновники вели противоправную деятельность в течение трех лет и имеют отношение к 18 подобным уголовным правонарушениям", - говорится в сообщении.



