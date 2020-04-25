Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета в хищении более 1 млн грн бюджетных средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.
24 апреля городскому голове, руководителю и сотруднику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета горсовета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении.
"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 млн грн.
"Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.
Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме", - сообщили правоохранители.
При этом в сообщении не называется город в Днепропетровской области, где выявлены хищения.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу написал, что мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован.
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все "разворовано". до Шаповала это был убитый умирающий городок.
городок всего 40тыс.
- Ненавижу коррупцию и негров.
- А негров то за что?
- А вот они и сеют коррупцию.
Ну и порохоботы конечно здесь, за корыто пасть порвут, обратно петеньку надо.
Прочитав новость сначала подумал, неужели наконец-то нашего за жопу взяли? А нет,не в этой стране.и это несмотря что никопольский мер со своей бандой украли у города 80 млн.на сдаче в металлолом всех городских теплотрасс в 120 км.,которые были оценены в 4 млн.и из которых город с трудом получил 2.
У нас в Полтаве несколько лимонов каждый год только за подметание улиц харьковская фирма получает - а мела, она или не мела только мыши знают!
Думаю "правоохоронці" більше витратили, щоб цю схему "викрити". А що - потім виявиться, що ніякого порушення не було, а гроші правоохоронці на розслідування уже витратили. Чим не "схема"
Напевно, цей мер відмовився Зелі жертвувати, от тепер і дістають
Янелох враг! А его свора шакалов продолжает уничтожать всё живое в Украине. Зебилы - гореть вам аду!
https://censor.net/news/3191502/mer_pokrova_shapoval_cheyi_gorod_lidiruet_v_reyitinge_prozrachnosti_vlasti_arestovan_gotovlyu_ofitsialnoe
, как без них раньше жыли незнаю , но внутринние электромережи ( стояки , трассы ) не трогают вобще , даже там где они изношены до предела , делают ессно частники , цены запредельные , и все из казны города
громоотвод как-то не очень , на новые из металла да
голосовал за филатова , хотя кому какая разница , за кого и кто голосовал