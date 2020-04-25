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Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета в хищении более 1 млн грн бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.

24 апреля городскому голове, руководителю и сотруднику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета горсовета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении.

"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности", - сообщили в полиции.

Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция 01
Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция 02
Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция 03

Отмечается, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 млн грн.

"Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.

Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме", - сообщили правоохранители.

При этом в сообщении не называется город в Днепропетровской области, где выявлены хищения.

Смотрите также: На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров. ФОТОрепортаж

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу написал, что мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован.

воровство (662) Нацполиция (16562) местные бюджеты (38) Днепропетровская область (4079)


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Топ комментарии
+9
Твоих денег? Ты в Покрове живёшь?для начала надо бы съездить в город и посмотреть куда расходуется бюджет.в городке 40000 три парка европейского уровня,весь город и даже частный сектор в тротуарной плитке.реально с соседнего 120 тысячного Никополя едут на выходных погулять с детьми по Покровскому парку.проведи сейчас выборы в Покрове процентов 80 проголосуют за Шаповала.поэтому зелёные пи расы и сбивают его перед выборами.никопольчане завидовали соседям,хорошего мера выбрали.
Прочитав новость сначала подумал, неужели наконец-то нашего за жопу взяли? А нет,не в этой стране.и это несмотря что никопольский мер со своей бандой украли у города 80 млн.на сдаче в металлолом всех городских теплотрасс в 120 км.,которые были оценены в 4 млн.и из которых город с трудом получил 2.
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25.04.2020 13:49 Ответить
+7
У Филатова и мэра Покрова видать одна и та же отмывочная контора и контакты схемы в Киеве одни и те же. Вот один и рвет за другого, иначе поедут на Зону оба.

Ну и порохоботы конечно здесь, за корыто пасть порвут, обратно петеньку надо.
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25.04.2020 13:16 Ответить
+5
Зеле Боря поперёк горла . Хороший мер , что бы там не писали . Не верю .
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25.04.2020 13:15 Ответить
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И правильно. Теперь Аваков городом будет руководить. Или честнейших полицейских поставит!
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25.04.2020 13:09 Ответить
Вєнедіктова має спільний бізнес с Аваковим, Юлька злигалась з Міхо ,якого спонсорує Курченко, Ахметов дав їм свій канал плюс до Двічігівноплюсів Бені- Україну захвачують у змові Ахметов- Курчекно- Беня - подливіться на спісльні заяви братви Бєні- Ахмєтова
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25.04.2020 13:16 Ответить
Авакову дана відмашка рулити - уся влада для цього в його руках. А ЗЕлене грається в ктношку самовихваляючи сєбя НЕлоха.
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25.04.2020 13:17 Ответить
И в чем прикол??! В других местах "местная власть " что?Пахнет по-другому?? Разница только в концентрации запаха.Без реальных посадок ничего не изменится! а тут полное...
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25.04.2020 13:51 Ответить
Прикол в том что нормального мера за решетку,а в соседнем Никополе где все разворовано и на мере клейма негде ставить все шито крыто,потому как умеет быстро перекрашиваться и заносить на верх.
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25.04.2020 14:01 Ответить
http://pokrov-city.dp.ua/galereya/nggallery/page/1

все "разворовано". до Шаповала это был убитый умирающий городок.
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25.04.2020 14:38 Ответить
https://dp.informator.ua/2018/07/22/istoriya-odnogo-goroda-kak-depressivnyj-ordzhonikidze-prevratilsya-v-sovremennyj-pokrov/

городок всего 40тыс.
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25.04.2020 14:40 Ответить
Это классика.
- Ненавижу коррупцию и негров.
- А негров то за что?
- А вот они и сеют коррупцию.
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25.04.2020 13:12 Ответить
Ну это ты напрасно о неграх-то, они вот именно-то и не причём.
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25.04.2020 22:14 Ответить
Ух ти, яке диво!
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25.04.2020 13:13 Ответить
Теперь придут за Борей. Коломойша готовит ему кандалы))) Друзья однако, только почему ни слова про Корбана? Ну пускай сюрпризом будет...
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25.04.2020 13:13 Ответить
пусть сожрут друг друга
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25.04.2020 13:22 Ответить
За Мишей Лысенко тоже ведь приходили, а толку-то что?
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25.04.2020 22:16 Ответить
Зеле Боря поперёк горла . Хороший мер , что бы там не писали . Не верю .
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25.04.2020 13:15 Ответить
святой человек.
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25.04.2020 13:23 Ответить
святых не бывает, но хоть что-то делает
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25.04.2020 13:38 Ответить
лучше бы не делал. "Подрядчик использовал для работ бетон с классом прочности НИЖЕ указанного в проектной документации. Данный факт подтверждается протоколом испытания на прочность бетона и выводами экспертизы". Ты понимаешь, чем это грозит?
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25.04.2020 14:06 Ответить
У Филатова и мэра Покрова видать одна и та же отмывочная контора и контакты схемы в Киеве одни и те же. Вот один и рвет за другого, иначе поедут на Зону оба.

Ну и порохоботы конечно здесь, за корыто пасть порвут, обратно петеньку надо.
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25.04.2020 13:16 Ответить
Знаешь ? Факты ! Твоё "видать" засунь себе ...
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25.04.2020 13:18 Ответить
Засунет Прокуратора виновному в разворовывании моих денег и денег других граждан Украины.
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25.04.2020 13:20 Ответить
Эта назгул-венедиктова по команде кого хочешь виновным назначит.
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25.04.2020 13:40 Ответить
Твоих денег? Ты в Покрове живёшь?для начала надо бы съездить в город и посмотреть куда расходуется бюджет.в городке 40000 три парка европейского уровня,весь город и даже частный сектор в тротуарной плитке.реально с соседнего 120 тысячного Никополя едут на выходных погулять с детьми по Покровскому парку.проведи сейчас выборы в Покрове процентов 80 проголосуют за Шаповала.поэтому зелёные пи расы и сбивают его перед выборами.никопольчане завидовали соседям,хорошего мера выбрали.
Прочитав новость сначала подумал, неужели наконец-то нашего за жопу взяли? А нет,не в этой стране.и это несмотря что никопольский мер со своей бандой украли у города 80 млн.на сдаче в металлолом всех городских теплотрасс в 120 км.,которые были оценены в 4 млн.и из которых город с трудом получил 2.
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25.04.2020 13:49 Ответить
Для того что бы строить хорошие парки не обязательно воровать на ремонте домов.
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25.04.2020 16:07 Ответить
Можно воровать миллиарды, торговать страной, быть конченным подонком и не иметь претензий от прокуратуры. Надо только быть зеофилом.
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25.04.2020 16:55 Ответить
Можно воровать миллиарды, торговать страной, быть конченным подонком и не иметь претензий от прокуратуры. Надо только быть прохоботом.
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25.04.2020 17:08 Ответить
Я горжусь , что я порохобот , а насколько ты гордишся что ты зеофил ?
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25.04.2020 17:59 Ответить
Твоя проблема в том, что только порохоботы открыто вылизывают зад ворам. Зеофилы существуют только в вашем мозгу который не способен понять что вылизывать и гордиться этим необязательно. Все остальные не зеофилы, они просто не любят воров и когда их грабят.
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26.04.2020 10:38 Ответить
точно! поэтому у нас во всех городках с населением 40 тыс. есть ухоженные европейские парки, потому что все не воруют,а Шаповал вор.
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26.04.2020 01:44 Ответить
Треба як Зеля - через Кіпр
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25.04.2020 13:20 Ответить
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25.04.2020 13:50 Ответить
Ага, это тварь из-за границы тоже с ними участвует в схемах,иначе откуда такие сведенья? Вы, зеленоотсосы, всех своей подлостью , брехней и продажностьтю уже задолдбали, утырки
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25.04.2020 13:50 Ответить
Блин, ну тупые в этом Покрове - решили приписать на крышах...
У нас в Полтаве несколько лимонов каждый год только за подметание улиц харьковская фирма получает - а мела, она или не мела только мыши знают!
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25.04.2020 13:17 Ответить
а почему харьковская?
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25.04.2020 13:25 Ответить
Лучший мер в Украине.для того что бы писать о тупости надо для начала побывать в этом городе
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25.04.2020 13:50 Ответить
А у тебя как с чуством юмора?
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25.04.2020 16:54 Ответить
х йово
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26.04.2020 01:06 Ответить
а мыши-то откуда могут знать?
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25.04.2020 22:19 Ответить
Може воно і шаманять із грішми, але де цього не має? Сума смішна, як на схему - 48 тис. дол.
Думаю "правоохоронці" більше витратили, щоб цю схему "викрити". А що - потім виявиться, що ніякого порушення не було, а гроші правоохоронці на розслідування уже витратили. Чим не "схема"
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25.04.2020 13:18 Ответить
Попались таки..что поделать.таков побочный эффект воровства.тюрьма.
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25.04.2020 13:23 Ответить
Хе-хе, так тюрем не вистачить.
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25.04.2020 13:27 Ответить
Кто попался!?Гепа,Труханов? Так нет же эти пдры неприкасаемые,а Покровский мэр лучший мер в Украине и это мнение горожан и соседнего Никополя которому с пером не повезло
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25.04.2020 13:53 Ответить
Где-то там, на далёкой Днепропетровщине, в степях и полях, на другом конце Земли... Я улыбаюсь с этого "информирования". Какой город, посёлок, село?
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25.04.2020 13:25 Ответить
Покров.
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25.04.2020 13:27 Ответить
Схеми? Фігня усе. От поповнення партійної каси Служок від фіктивних фірм-одноденок та підставних осіб - то насправді СХЕМИ. Там платежі не по 1,3 млн.
Напевно, цей мер відмовився Зелі жертвувати, от тепер і дістають
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25.04.2020 13:25 Ответить
Зелёная падаль ненавидит всё что достигнуто во времена децентрализации! Украсть 140 млрд грн за пол года из бюджета - это нормально, да, аваковские свиньи! А привести город в порядок и сделать его пригодным для проживания - нельзя.
Янелох враг! А его свора шакалов продолжает уничтожать всё живое в Украине. Зебилы - гореть вам аду!
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25.04.2020 13:26 Ответить
Стрёмные у порохоботов достижения
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25.04.2020 13:47 Ответить
Стремные ************* твари у кремля, типа зянита, брешут и брешут, глисты поганые все время. Вали на фиг в чебурнет, памперс *****.
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25.04.2020 13:53 Ответить
чё ты так распетушился? Горлышко на бутылке великовато?
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25.04.2020 14:55 Ответить
И при этом не забывают просить деньги из общегосударственного бюджета. Нахальство - второе счастье.
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25.04.2020 13:28 Ответить
Ну правильно, обокрасть все страну, как твой зеленожопый осел мэры не могут, на потоках как ермаки и ослы не сидят, а наоборот у них деньги на развитие территорий, заработанные городом, все позабирали, начиная с прошлого лета, а городу жить на что-то надо! Так вот, продолжай , падаль зеленогнойная, сосать у осла, не отвлекайся на мэров и Украину, тебя это , кремлевский утырок, не касается.
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25.04.2020 13:56 Ответить
"Подрядчик использовал для работ бетон с классом прочности НИЖЕ указанного в проектной документации. Данный факт подтверждается протоколом испытания на прочность бетона и выводами экспертизы". Ты в доле?
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25.04.2020 14:09 Ответить
То что у кроликов с мозгами туго- это все знают со второго класса. Ты откуда знаешь про бетон, принимал участие в его использовании или находишься в группе прокуроров ? Или тебе написали на заборе дерьмом об этом? Или на канале г+г сказали? У нас уже есть один правдун-борцун- показывал в интернете бумажки, которые бабка дома может наваять сама. Ну от так насосал, ой наваял бумажек на 23 квартиры и 17 машин. А ты даром со... ой, осуждаешь?
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26.04.2020 15:45 Ответить
Но бариги Порошенко или Зеленский
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25.04.2020 13:28 Ответить
противно читать, когда пишут 1,3 млн на днепропетровщине и не называют конкретный нес. пункт, должносных лиц, это наверное чтоб люди не знали своих героев.
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25.04.2020 13:29 Ответить
Раніше писали
https://censor.net/news/3191502/mer_pokrova_shapoval_cheyi_gorod_lidiruet_v_reyitinge_prozrachnosti_vlasti_arestovan_gotovlyu_ofitsialnoe
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25.04.2020 13:32 Ответить
Тю так это классика ,приписка жила,живет будет жить!!!!
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25.04.2020 13:38 Ответить
Ну и чему тут удивляться если петиков на местах большинство... Их надо трусить так чтоб порохоботы выли на болотах громче собаки Баскервилей!!!
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25.04.2020 13:46 Ответить
Гора родит мышь.Хороший адвокат раскатает полицию на молекулы.Откаты -стандартное обвинение,как и подкинутые наркотики.При работе со строителями от города всегда есть технадзор ,который проверяет качество и объем выполненных работ.Без его подписи мэр не имеет право подписывать перечисление денег за выполненные работы.Стрелочники всегда -прораб и технадзор.Куча экспертов могут дать диаметральные экспертизы.
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25.04.2020 13:56 Ответить
У аваковских псов вместо головы ЖОПА. Вы правы, тех надзор с микрометрами бегает чтобы не дай Бог... А эти шакалы Акт прочли... и приписки увидели и откаты... За баблом твари пришли - а им не дали, вот и всё. Янелох разворовывает бюджет вагонными нормами... а им тоже нада. Знакомая картина - когда эти ублюдки денех просют и угрожают.
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25.04.2020 14:13 Ответить
Такі крадіжки в будівництві за державні кошти повсюди. Десять посередників на два рукожопих майстра. А потім за взятку (не бачу інших факторів) всю цю катастрофу приймає державна комісія. Якщо спіймали тільки одного, значить не заніс куди потрібно або комусь не вгодний.
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25.04.2020 14:32 Ответить
в Днепре сейчас новая фишка по ремонтам - в центре на многих домах ставят громоотводы
, как без них раньше жыли незнаю , но внутринние электромережи ( стояки , трассы ) не трогают вобще , даже там где они изношены до предела , делают ессно частники , цены запредельные , и все из казны города
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25.04.2020 15:28 Ответить
Для начала узнай чем отличаеться шифер от металла - тогда узнаеш " КАК МЫ ЖЫЛИ "". Офигеть какая всестороняя ограниченность ,Кстати поинтересуйся зачем правописание существует. Или ты у нас писатель , а не читатель. Наверняка голосовал за членограя.
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25.04.2020 17:04 Ответить
в комунальщиках сам работал , так че немного в курсе , на старые шиферные крыши делать
громоотвод как-то не очень , на новые из металла да
голосовал за филатова , хотя кому какая разница , за кого и кто голосовал
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25.04.2020 17:27 Ответить
При ОООЧЕНЬ вероятном попадании молнии в металл. крышу-99% пожар. При шифере вероятность мала , плюс стистическое электричество- офигенное.
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25.04.2020 18:04 Ответить
на шифере статического нет , даже когда подымаешся по пожарной ( она железная ) и голой рукой сразу за шифер , или наоборот
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25.04.2020 18:36 Ответить
Мэр какого то, даже не районного центра, спилил баблО на ремонте крыши домов, что само по себе не удивительно, это происходит сплошь и рядом. Удивительно что всеми вроде уважаемый мэр Днепра сразу встал в защитную позу, вместо того, что бы спокойно подождать результатов следствия. Это означает только одно - Филатов по уши в дерьме. Через него скоро достанут Порошенко.
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25.04.2020 15:57 Ответить
Следствия зеофилов ???????? . Не в моих правилах обзывать людей, но ты ..... сам догадайся кто.
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25.04.2020 17:08 Ответить
Кто-то знает сметную стоимость ремонта крыши одноподьездной девятиэтажки? А полиция может назвать человека вором без суда? А общества с признаками фиктивности - это что? (парламент?) Нам не надо фактов, нам бы повидать.
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25.04.2020 17:09 Ответить
Повизжать..
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25.04.2020 17:11 Ответить
Ну почитаєш коменти і диву даєшся,які дешеві людішкі,і мразі!!!! Я з Покрова,можливо Шаповал щось і крав,більш всього використовував своє становище,АЛЕ, ЗА ВСІ свої 63-и,кращого мере НЕБУЛО і це факт. Недарма громада мітенгувала на підтримку СВОГО МЕРА,це щось значить!! Один епізод. До мене приїхав сват з Німеччини,думаю,ну куди повести,давай в парк поведу. Так німчура на вухах стояв від побаченого,говорить,що у них такого немає,а живе в місті мільйоннику!!! Отакі справи,МАЛЯТА!!!!!!
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25.04.2020 22:12 Ответить
выходите на поддержку Шаповала иначе зеленые мрази вам подсунут на выборах такого же "невора" как наш никопольский рукожопый Фисак
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26.04.2020 01:49 Ответить
 
 