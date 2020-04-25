Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета в хищении более 1 млн грн бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.

24 апреля городскому голове, руководителю и сотруднику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета горсовета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении.

"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности", - сообщили в полиции.







Отмечается, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 млн грн.

"Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.

Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме", - сообщили правоохранители.

При этом в сообщении не называется город в Днепропетровской области, где выявлены хищения.

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В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу написал, что мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован.