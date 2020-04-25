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В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице задержали мужчину, ранившего полицейского в Оболонском районе. Правоохранителя с огнестрельными ранениями ног госпитализирован в больницу, где ему оказана помощь. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Возвращаясь вечером со службы домой сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и встал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", - сказано в сообщении.

Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция. ФОТО

В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан 01

У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан 02

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан 03
В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан 04
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16562) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+25
А если бы Украинцам позволили иметь оружие и мораторий на приговоры,за отстрел небритых обезьян,на месяц,то в стране обезьяны бы в ментов не стреляли через месяц...
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25.04.2020 18:30 Ответить
+21
Да какой он джигит?Вонючая обезьяна,смелая только в стае или со стволом.Дитя гор,любитель жён девочек лет 10-ти как и их пророк-педофил...
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25.04.2020 18:27 Ответить
+20
Це "дитя гір"?
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25.04.2020 18:12 Ответить
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Це "дитя гір"?
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25.04.2020 18:12 Ответить
Чо Вы гоните на пацана?Его соплеменник скоро вице премьером станет.А этого если посадят на пожизненное,то Малюська в замы возьмёт,он так и говорил мамой клянусь...
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25.04.2020 18:24 Ответить
это иностранец
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25.04.2020 18:35 Ответить
nf ytt.....та нее...там все льісьіми стали
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25.04.2020 18:36 Ответить
Какой срок? Обменяют гордого джигита
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25.04.2020 18:12 Ответить
Если кадыров пронюхает, то клоуняка такой что и отдать может. А после ещё и извинится.
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25.04.2020 18:23 Ответить
А если бы Украинцам позволили иметь оружие и мораторий на приговоры,за отстрел небритых обезьян,на месяц,то в стране обезьяны бы в ментов не стреляли через месяц...
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25.04.2020 18:30 Ответить
тебе из рф так кажется
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25.04.2020 18:37 Ответить
Да какой он джигит?Вонючая обезьяна,смелая только в стае или со стволом.Дитя гор,любитель жён девочек лет 10-ти как и их пророк-педофил...
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25.04.2020 18:27 Ответить
Главное Што скажит БЭ-БЭ-БЭ?
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25.04.2020 18:34 Ответить
Світить цьому овцейобу "пожизнєнний цик з гвоздями".
А на місці поліцейських, що його затримували могла б статися перестрілка і злочинець загинув би при спробі чинити збройний опір. Такий варіант міг би бути найоптимальнішим - іншим овцейобам урок.
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26.04.2020 08:19 Ответить
Какая-то странная история...
Бред:
"Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и встал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать." Источник: https://censor.net.ua/p3191537
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25.04.2020 18:16 Ответить
Не договаривают что-то, но то, что мент пошел на такого - Респект менту.
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25.04.2020 18:32 Ответить
Ага, пошел он. Не поделили что-то ... Одни бандюки с другими
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25.04.2020 19:11 Ответить
Скорее полицейский предложил за 1000 баксов ничего не заметить...
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25.04.2020 18:37 Ответить
Это как? Слушай я тут постою за тобой понаблюдаю, на тебе 1000 долларов, давай ты притворишься, что меня не замечаешь?
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25.04.2020 18:48 Ответить
А откуда "следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции" взялась? Походу сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции старательный..... но лоховитый. Просек персонажа, звякнул своим, а дальше вместо того что бы зашхериться качественно и пропасти начал отсвечивать. Ну тот его и просек. Так если сразу оценил расклады, что сам спеленать не можешь, так закоси под терпилу и отвали, раз уже своих вызвал. Не он решил ксивой помахать. Хорошо хоть только из травмата и то из газоплюйки переделанного огреб, а то ведь мог и по-взрослому схлопотать.
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25.04.2020 18:43 Ответить
сразу видно сиженого подшконочника
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26.04.2020 10:41 Ответить
смотрим. ситуация наоборот.
полицай точно сядет.
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25.04.2020 18:18 Ответить
прострелил ноги мирному абреку с пестиком в кармане. это полицейский беспердел.
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25.04.2020 18:21 Ответить
Мусору лапы прострелил,гуманный хач.
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25.04.2020 18:25 Ответить
https://censor.net/user/410541 Мусор прошел бы мимо, а не стал бы задерживать.
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25.04.2020 19:15 Ответить
Ну мы же не знаем,что там на самом деле произошло,только со слов мента,а им,как известно,веры нет.
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25.04.2020 19:24 Ответить
Вопрос не по теме ,а это правда,что вы фанат кая метова ?
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25.04.2020 18:24 Ответить
Малюсь а,смотри,бесценные кадры,трудоустраивай
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25.04.2020 18:21 Ответить
Это случайно не из эскадрона грузинских работников культуры ?!
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25.04.2020 18:24 Ответить
командировочные кончились?
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25.04.2020 18:36 Ответить
Ситуація характерна для періоду зезидента - замовчування, недоговореність, брехня. Країна під керівництвом маріонетки кремля потихеньку стає - країною спецоперацією. Як рашка.
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25.04.2020 18:38 Ответить
Не ;цінний діяч культури; Саакашвілі, випадково?
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25.04.2020 18:46 Ответить
Лицо носатой национальности?
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25.04.2020 18:47 Ответить
Уже писали, что такие зебилы за Зеленского и голосовали..ну чтобы я не повторялся...
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25.04.2020 18:47 Ответить
А если бы разрешили носить оружие, то был бы полный беспредел.
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25.04.2020 18:59 Ответить
Мусоров не жалко..
Гореть им в аду
...
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25.04.2020 19:07 Ответить
Век воли не видать!" А на черной скамье, а на скамье подсудимых...."
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25.04.2020 19:14 Ответить
Чем умно?
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25.04.2020 19:25 Ответить
Ну да
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25.04.2020 20:32 Ответить
Таким придуркам --тільки років десятьв камері.
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25.04.2020 19:15 Ответить
Нужно вводить визовый режим с Грузией и Россией , иначе поток похожих преступлений не прекратить .А полицейскому , чесно исполнившему свой служебный долг , скорейшего выздоровления и заслуженого повышения в звании.
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25.04.2020 19:36 Ответить
Таких идиотов сразу на пожизненно или лучше расстрелять.. оградите общество от подобного неадекватного населения!
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25.04.2020 20:36 Ответить
І знову перероблений сигнальний.) Шо? Чекаєм на заборону покупки та носіння сигнальних пістолів?
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25.04.2020 20:38 Ответить
Чурка классическая.
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25.04.2020 20:40 Ответить
Мусора беспредельшики, крышевальшики и соми бандиты...но когда влезают черные на ментовскую территорию, менты тут же стают ментами и с залетными обезьянами поступают жестко
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25.04.2020 20:41 Ответить
новый элитный чувак для малюськи...
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25.04.2020 21:20 Ответить
Схоже хачі заворушились, якщо попустило тільки від чуток про віце-прем'є́рство карлосана, то навіть не уявляю що буде творитись коли він ним стане.
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25.04.2020 22:48 Ответить
если это правда, то впервые прочитал про ПОЛИЦЕЙСКОГО а не мусора....дать бы этому парню повышение в должности и прибавку к зп...
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25.04.2020 23:24 Ответить
шмайсер переделаный под боейвой
херассебе такое я только в кине бачил про аль капону))))))))))
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26.04.2020 00:02 Ответить
А фактически: мусор решил докопаться до парня на пустом месте. Размахивая какой-то ксивой, которая могла быть куплена в сувенирном магазине. Начал драку. Если бы был действительно преступник какой-то, не стал бы по ногам стрелять. Налицо гоп-стоп и разумная самооборона.
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26.04.2020 10:05 Ответить
 
 