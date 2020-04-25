В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице задержали мужчину, ранившего полицейского в Оболонском районе. Правоохранителя с огнестрельными ранениями ног госпитализирован в больницу, где ему оказана помощь. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Возвращаясь вечером со службы домой сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и встал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", - сказано в сообщении.

Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция. ФОТО







У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.





Фото: сайт полиции