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Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание.

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.

"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист в Facebook.

Он выразил сомнение, что на Николаевщине "все так хорошо", что можно направлять в Днепр одного из руководителей прокуратуры области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов

"Вчера задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона гривен мэра Покрова Днепропетровской области Александра Шаповала. Покров - один из лидеров в прозрачности и эффективности местного самоуправления. При этом залог Шаповалу назначили во много раз больше предполагаемого ущерба - в 17 миллионов гривен, что уже говорит о том, что прокуратура действует, мягко говоря, предвзято. Да чего там мягко - скажем прямо, это похоже на откровенный рэкет.

Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против "слуг", то ли какая-то иная случайность - неизвестно.

Да только попытка силовым путем влиять на политику уже не является в наше время решением чьих-то политических проблем, а наоборот - только началом", - уверен Бутусов.

Также читайте: Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов

Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов 01
Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4444) Коломойский Игорь (1792) Бутусов Юрий (4385) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+73
Филатов - единственный нормальный мэр в Украине. Зато к пророссийским сепарам и ворюгам Труханову и Кернесу претензий нет.
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25.04.2020 22:18 Ответить
+45
Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1957
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25.04.2020 22:27 Ответить
+43
Краще зеленського один раз замінити.
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25.04.2020 22:22 Ответить
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Ходят слухи , что его место займёт сестра...
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25.04.2020 22:44 Ответить
Кім Е Чжон..младшая..
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25.04.2020 22:50 Ответить
Ого
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25.04.2020 22:53 Ответить
скоро будет генение банды зелеНых упырей!всю эту падаль зеленую палками гнать будем
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25.04.2020 22:39 Ответить
Etot xorosi mer s inciatyvoj.Vot ego i zapomnil so vsex merov,vydymo etoj vlasti takyje nenuzni
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25.04.2020 22:43 Ответить
emu teper mogut prishit kumovstvo i krishevanie corruptionerov tipa souchastie...
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25.04.2020 22:47 Ответить
Та вже не секрет.Волох https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/2748520725276154 вчора писав :
"...За моєю інформацією з ОГПУ, показову розправу намітили вчинити над мером Дніпра Філатовим. По-перше, це гарний жест у бік Бенціона Валерійовича. На тлі вимушеного прийняття антиколомойського закону Янелох мусить подати тому сигнал, що продовжує вважати його своїм сувереном - інакше, як писав великий Бабель, «Бєня рассєрчаєт і уйдьот много крові». А розправа з особистими ворогами Бєні - Філатовим і Корбаном - це непоганий втішний приз. По-друге, Філатов майже єдиний мер, хто не готовий приймати як доконаний факт угроблення децентралізації - чи не найважливішої і найуспішнішої реформи від попередньої влади. І він не просто відкрито критикує зелених, а й підбурює своїм прикладом інших керівників місцевого самоврядування. А вони сьогодні є людьми дуже впливовими і авторитетними в своїх містах.
Тому, як я дізнався з двох цілком авторитетних джерел, правоохоронці вже готують «десант» до Дніпра. Кажуть, що й головного виконавця визначили - Степана Божило. Я особисто його пам'ятаю як центральну фігуру із саботажу розслідування януковичівського конституційного перевороту в шокінській ГПУ, але він і після того не раз гарно відзначився, коли ріденько обісрався з Корбаном і Мультиком.
Одне слово, готується черговий цирк. Можна, звичайно, потішитися, що вся ця пропагандистська акція для, поза сумнівом, ліпшого українського мера нічим конкретним не закінчиться. Але в мене чомусь не виходить."
Не знаю тільки,чому Філатов(а тим більш Корбан)-Бєніни вороги.
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25.04.2020 22:49 Ответить
От ненависти до любви один шаг ,посмотри как два еврея Гепа и Ярославский мочили друг друга ,а теперь целуются в засос
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26.04.2020 06:50 Ответить
коли це дворові шавки Бені стали його ворогами? Корбан керував віджимимам і рейдерством в інтересах каломойши, жидокацап Філатов правовим прикриттям, і раптом вороги, та не смішно навіть.
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26.04.2020 08:20 Ответить
А є такі мери, які не крадуть? Хтось бачив?
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25.04.2020 22:53 Ответить
Честный Зелемойский - лучше?
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26.04.2020 00:22 Ответить
Окружний адміністративний суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Суд вважає, що рішення НБУ про націоналізацію банку незаконне, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації не був належно оформлений. Про це повідомляє https://dt.ua/ECONOMICS/rishennya-sudu-pro-skasuvannya-nacionalizaciyi-privatbanku-nepublichne-tomu-scho-odiozne-345800_.html "Дзеркало тижня" .
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25.04.2020 22:58 Ответить
для чого і потрібен "антиколомойський закон". Бо коломойсько-портновські суди і при Петру Олексійовичу були антидержавними
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25.04.2020 23:08 Ответить
Реванш выходит на промышленный уровень.
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25.04.2020 23:02 Ответить
Порошенко, Турчинов, Черновол, Воронченко, Филатов и еще десятки менее известных людей. Ходят слухи, что и за поджаренных в Одессе сепаров ГБР и ГПУ собираются отомстить.
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25.04.2020 23:06 Ответить
Надо делать удар на упреждение и сжечь вату в гбр и гпу .Начинать надо
с портнова
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25.04.2020 23:14 Ответить
Эта страна обречена.
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25.04.2020 23:09 Ответить
Филатов предал бандита , решил стать человеком - помните Калину Красную...
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25.04.2020 23:21 Ответить
И опять же - зеленая падаль метит новых политиков для будущего постплеснявой УКРАИНЫ
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25.04.2020 23:27 Ответить
Я і не знав, що розписуючи кулькову ручку, я кожен раз підробляю підпис Венедиктової. За це все населення України пересаджати можна...
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25.04.2020 23:22 Ответить
..походу прокурорская ведьма бухает - не просыхает)
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26.04.2020 11:39 Ответить
Гамно съело мочу.
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25.04.2020 23:25 Ответить
Спецподразделение СБУ "Альфа" готовят завтра утром перебросить в город Днепр.
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25.04.2020 23:26 Ответить
Сейчас начали искать новых кандидатов на "заклание". По информации ******* ********, из ОГПУ показательную расправу наметили совершить над мэром Днепра Филатовым. Во-первых, это красивый жест в сторону Коломойского. На фоне вынужденного принятия «Антиколомойского» закона президент должен подать тому сигнал, что продолжает считать его своим сувереном. Во-вторых, Филатов чуть ли не единственный мэр, который не готов принимать как свершившийся факт угробленную децентрализацию - важнейшую и самую успешную реформу от предыдущей власти. И он не просто открыто критикует «зеленых», но и подаёт пример другим руководителям местного самоуправления, а они сегодня являются людьми очень влиятельными и авторитетными в своих городах.
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25.04.2020 23:37 Ответить
создавать "Бригаду мучеников Аль-Аксы" из Филатова, Пороха, Пастора, Воронченко, Черновол, добробатовцев, волонтеров, наконец просто патриотов - ГЛУПО, Вова !!!

эти мученики икнуться тебе не сторицей, а миллионницей....
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25.04.2020 23:54 Ответить
Алекс, тут на "заклание" поставлена вся страна. Зелёная власть совершает на данном этапе "многоходовочку". За кулисами власти идут несколько параллельных процессов к которым возникают ну очень много вопросов...... Я, для начала, жду 27-е апреля. 27-го Верховный Суд Украины (ВСУ) должен рассмотреть иск Суркисов к Приват-Банку. И если ВСУ примет решение в пользу суркисов, это автоматически означает незаконным национализацию Приват-Банка. Поэтому ВР и оттягивает принятие т.н. "Антиколомойского закона", ждут решения ВСУ. Последствия этого - отказ МВФ от сотрудничества с Украиной. Зеленский ведь не зря хочет поставить саакашвили в качестве переговорщика с МВФ. Естественно, что МВФ, после дела суркисов по Приват-Банку, пошлёт Украину куда-подальше и карлсон ни о чём не договрится с ними, и все поражения будут приписаны на его счёт. Его таким образом красиво подставляют, а Зеленского сделают - "он не причём, это всё Саакашвили" или что-то в подобном роде. Короче говоря - страну ненавязчиво подводят к состоянию хаоса.
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26.04.2020 00:26 Ответить
Таварищ, на...й отсюда на ЗЕльоный сайт, там вас полюбят !
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25.04.2020 23:50 Ответить
Вперде
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25.04.2020 23:53 Ответить
Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4267
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26.04.2020 00:46 Ответить
Пусть попробуют Борю нашего тронуть.
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26.04.2020 00:46 Ответить
ОГПУ. Подходящая аббревиатура для новой реформированной прокуратуры Украины во главе с дважды по 100% своим для президента генпрокурором
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26.04.2020 00:47 Ответить
Будет обратка, господа! Хорошо когда денег дохера и есть чем отбиваться. Когда ты в кой-то степени голожопый прокурор надеющийся на внезапное богатство за свою «преданность» - сотрут в порошок, места не останется. Всему своё время! Думай-те...
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26.04.2020 01:20 Ответить
На такому рівні голожопих прокурорів вже не буває .
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26.04.2020 14:35 Ответить
зебыдло решило Днепр развалять? А вот хрен вы угадали...
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26.04.2020 07:58 Ответить
Весна, пора сажать. Самое время, в карантин никуда не разбегутся.
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26.04.2020 08:10 Ответить
Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4349
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26.04.2020 08:29 Ответить
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