Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание.
По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.
"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист в Facebook.
Он выразил сомнение, что на Николаевщине "все так хорошо", что можно направлять в Днепр одного из руководителей прокуратуры области.
"Вчера задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона гривен мэра Покрова Днепропетровской области Александра Шаповала. Покров - один из лидеров в прозрачности и эффективности местного самоуправления. При этом залог Шаповалу назначили во много раз больше предполагаемого ущерба - в 17 миллионов гривен, что уже говорит о том, что прокуратура действует, мягко говоря, предвзято. Да чего там мягко - скажем прямо, это похоже на откровенный рэкет.
Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против "слуг", то ли какая-то иная случайность - неизвестно.
Да только попытка силовым путем влиять на политику уже не является в наше время решением чьих-то политических проблем, а наоборот - только началом", - уверен Бутусов.
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"...За моєю інформацією з ОГПУ, показову розправу намітили вчинити над мером Дніпра Філатовим. По-перше, це гарний жест у бік Бенціона Валерійовича. На тлі вимушеного прийняття антиколомойського закону Янелох мусить подати тому сигнал, що продовжує вважати його своїм сувереном - інакше, як писав великий Бабель, «Бєня рассєрчаєт і уйдьот много крові». А розправа з особистими ворогами Бєні - Філатовим і Корбаном - це непоганий втішний приз. По-друге, Філатов майже єдиний мер, хто не готовий приймати як доконаний факт угроблення децентралізації - чи не найважливішої і найуспішнішої реформи від попередньої влади. І він не просто відкрито критикує зелених, а й підбурює своїм прикладом інших керівників місцевого самоврядування. А вони сьогодні є людьми дуже впливовими і авторитетними в своїх містах.
Тому, як я дізнався з двох цілком авторитетних джерел, правоохоронці вже готують «десант» до Дніпра. Кажуть, що й головного виконавця визначили - Степана Божило. Я особисто його пам'ятаю як центральну фігуру із саботажу розслідування януковичівського конституційного перевороту в шокінській ГПУ, але він і після того не раз гарно відзначився, коли ріденько обісрався з Корбаном і Мультиком.
Одне слово, готується черговий цирк. Можна, звичайно, потішитися, що вся ця пропагандистська акція для, поза сумнівом, ліпшого українського мера нічим конкретним не закінчиться. Але в мене чомусь не виходить."
Не знаю тільки,чому Філатов(а тим більш Корбан)-Бєніни вороги.
с портнова
эти мученики икнуться тебе не сторицей, а миллионницей....