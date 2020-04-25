Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание.

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.

"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист в Facebook.

Он выразил сомнение, что на Николаевщине "все так хорошо", что можно направлять в Днепр одного из руководителей прокуратуры области.

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"Вчера задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона гривен мэра Покрова Днепропетровской области Александра Шаповала. Покров - один из лидеров в прозрачности и эффективности местного самоуправления. При этом залог Шаповалу назначили во много раз больше предполагаемого ущерба - в 17 миллионов гривен, что уже говорит о том, что прокуратура действует, мягко говоря, предвзято. Да чего там мягко - скажем прямо, это похоже на откровенный рэкет.

Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против "слуг", то ли какая-то иная случайность - неизвестно.

Да только попытка силовым путем влиять на политику уже не является в наше время решением чьих-то политических проблем, а наоборот - только началом", - уверен Бутусов.

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