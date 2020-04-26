РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10630 посетителей онлайн
Новости Фото
11 201 19

Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги. ФОТО

Пожар произошел ночью на платформе ж/д вокзала г. Судовая Вишня. Причины случившегося неизвестны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - сказано в сообщении.

На место отправились пожарные из г. Мостиска. Они обнаружили, что автомобиль полностью охвачен огнем. Из машины достали 53-летнего мужчина, у него 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.

Читайте также: В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР. ФОТОрепортаж

Погасив очаг огня, спасатели нашли в машине еще одного человека. Медики констатировали у него смерть.

Причины возгорания выясняют следователи.

Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги 01
Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги 02
Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги 03
Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги 04

Автор: 

Минобороны (9425) пожар (5970) смерть (9251) ГСЧС (5020) Львовская область (2935)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
бухали в кунге. наиболее вероятно.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:41 Ответить
+13
Водка, *****.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:41 Ответить
+9

Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
26.04.2020 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
26.04.2020 10:40 Ответить
бухали в кунге. наиболее вероятно.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:41 Ответить
И какое слово ключевое, бухали или вероятно?
показать весь комментарий
26.04.2020 10:54 Ответить
Бухали.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:09 Ответить
Водка, *****.
показать весь комментарий
26.04.2020 10:41 Ответить
Редактор у вас майстерний...
Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 6026
показать весь комментарий
26.04.2020 10:45 Ответить
что то часто стали гореть грузовики ВСУ....диверсии или раздолбайство?
показать весь комментарий
26.04.2020 10:55 Ответить
бухло несвіже,з карантинного складу...
показать весь комментарий
26.04.2020 10:57 Ответить
Самовозгорание.
Зимой снега не было.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:04 Ответить
Напились и сгорели, это очевидно.
От аватаров в армии один вред.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:08 Ответить
Скорее всего печка кунга загорелась... Я видел такое, вовремя потушили.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:49 Ответить
"Грузовик Минобороны", "сотрудник Миноборони" - прості вільнонаймайні роботяги, КЕЧ, склади, ремонтні бази і заводи. На Львівщині за совка (я служив 1979) майже цілі села були "сотрудниками МО". Навіть тьоті маляри-штукатурниці були "сотрудниками МО". В основному дружили з прапорщиками - їхніми начальниками, разом крали, разом бухали, їздили і ходили на халтуру, ділились і знову бухали. Напевне що це аналогічний випадок.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:12 Ответить
***** ДАЛ СТАРТ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ
показать весь комментарий
26.04.2020 11:20 Ответить
И сколько имущества они спишут на пожар?И за что закрыли рты двум воякам?Мальчики в игры играют
показать весь комментарий
26.04.2020 12:14 Ответить
Бухали, курили и вот.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:20 Ответить
Та это ужасно, потому что сейчас проще найти сайт с отзывами о казино https://otzyvycasino.net/ от реальных пользователей, которые расскажут о всем особенностях и недостатках азартных заведений.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:52 Ответить
 
 