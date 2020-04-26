Грузовик Минобороны сгорел на Львовщине, один человек погиб и еще один получил ожоги. ФОТО

Пожар произошел ночью на платформе ж/д вокзала г. Судовая Вишня. Причины случившегося неизвестны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - сказано в сообщении.

На место отправились пожарные из г. Мостиска. Они обнаружили, что автомобиль полностью охвачен огнем. Из машины достали 53-летнего мужчина, у него 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.

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Погасив очаг огня, спасатели нашли в машине еще одного человека. Медики констатировали у него смерть.

Причины возгорания выясняют следователи.







