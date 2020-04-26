РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10630 посетителей онлайн
Новости Фото
12 797 55

Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в субботу сильный ураган повредил крыши домов в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА. 

Так, над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв. м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв. м. 120 кв. м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сильце, Горбок, Воловица, Дубривка.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. 

Читайте также: Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник

Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 01
Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 02
Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 03
Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 04
Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 05
Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш 06

ураган (233) Закарпатская область (2609)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
В Одессе вчера в час ночи было землетрясение. Такое впечатление, что природа начала бунт против человека.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:32 Ответить
+5
Навесы да гнилье. Туда ему и дорога.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:31 Ответить
+5
***
землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
показать весь комментарий
26.04.2020 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навесы да гнилье. Туда ему и дорога.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:31 Ответить
такі дахи коштують сотні тисяч гривень, а по факту гниль. падли крадуть гроші на ремонтах
показать весь комментарий
26.04.2020 12:49 Ответить
Посмотрел фотографии.
Ну с шифером все понятно - он на гвозди сажается, да и шифер последние лет дважцать гораздо более худшего качества, а так как сырье для производства шифера Украина получает из РФ, то он нам нах не нужен. Это раз.

Второе.На фото видно, что кровельный пирог собран не правильно - лаги должны иметь пропил для укладки на мауэрлат. Сам мауэрлат должен крепиться к стене болтами. Кроме того, лаги к мауэрлату и коньковому брусу должны крепиться не на гвозди, а на металлических уголках нержавеющими саморезами и метталическими скобами. Контррейка и обрешетка должны крепиться НЕ гвоздями, а не ржавеющими саморезами.
Металлопрофиль или металлочерепица должны крепиться к обрешетки необходимым количеством саморезов, а сам металл для кровли должен иметь толщину не менее 0,5 мм.

Как версия - все эти последствия на крышах общественных учреждений, скорее всего в результате завышенных цен на строительство, да ещё и воровство фирмами-подрядчиками.
показать весь комментарий
26.04.2020 15:45 Ответить
В Одессе вчера в час ночи было землетрясение. Такое впечатление, что природа начала бунт против человека.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:32 Ответить
а сильно трясло?
показать весь комментарий
26.04.2020 11:34 Ответить
Я прочитала об этом только утром. Но эпицентр был в 300 км от Одессы , в Румынии, естественно , как всегда.
Говорят, в многоэтажных домах хорошо почувствовали люди.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:41 Ответить
а цікава ситуація, людина розкочегарила клімат. стала його гріти..один танк чого тільки вартий , щоби його виплавити.
І природа дає відповідь - віруси, землетруси, засуха щоби зменшити кількість людини.
Тут не хочеш , а задумаєшся про невідомі нам вищі сили.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:45 Ответить
Господи,наберите и прочитайте:Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:47 Ответить
Так я и прочитала это. Не понимаю, почему вы так возмутились
показать весь комментарий
26.04.2020 11:50 Ответить
Танюха, совокупность статистических фактов позволяет говорить о наступлении события... Нотр Дам Де Пари... Оманский шейх... Визит в Закарпатье... пожары в Полесье...так и хочется спросить...
показать весь комментарий
26.04.2020 12:46 Ответить
***
землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
показать весь комментарий
26.04.2020 11:42 Ответить
Люди своей деятельностью пагубно влияют на планету, вот в чем дело. И перенагрев земли, тающие ледники - это не выдумка. Все это несёт последствия виде цунами, ураганов и землетрясений. И пандемия тоже следствие того, что люди жрут все подряд, а разнеслось это самолетами.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:55 Ответить
люди*** нe чтyт Господa! Вoт и peзyльтaт!
показать весь комментарий
26.04.2020 12:07 Ответить
люди не чтут Природу... и гадят там где живут...возомнили себя бохами...
показать весь комментарий
26.04.2020 12:21 Ответить
Невернo!
показать весь комментарий
26.04.2020 12:27 Ответить
схоластика не мой конек...
дискуссия бесконечна..
показать весь комментарий
26.04.2020 12:33 Ответить
Имeeтe coглаcнo вашeй вepы! Дaльшe бyдет eщё xyже - запoмнитe!
показать весь комментарий
26.04.2020 13:05 Ответить
как-то зловеще Вы это сказали...
одно знаю точно - будет так, как будет, ибо так чтоб никак не было - не будет...
(и ничего запоминать не хочу! не внушайте мне...)
Вам хорошего дня и хорошего настроения (не смотря на все негативные новости в мире)
показать весь комментарий
26.04.2020 13:17 Ответить
земля в курсі що їх дуже багато тих людей.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:15 Ответить
Планете плевать. Она живет своей жизнью.

Мы всего лишь один из видов который обитает на ней.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:20 Ответить
... землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?...
--------------------
Похоже, что уже да. И она от них лечится...
показать весь комментарий
26.04.2020 12:31 Ответить
..так а они(людишки) ей(Земле) здорово пакостят...- и получают в ответку...)))
показать весь комментарий
26.04.2020 14:25 Ответить
в зоні Вранча весь час трясе потроху. Це сейсмічно небезпечне місце вже дуже тривалий час. Як Йєлоустоун в Америці.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:17 Ответить
В основном срывает металические крыши покрытые за бюджетные деньги, типа садиков, больниц и казарм ну или совсем старые шиферные
показать весь комментарий
26.04.2020 11:34 Ответить
Така сильна буря чи халтурна робота?
показать весь комментарий
26.04.2020 11:38 Ответить
Дуло сильно хв 15... Таких вітрів не часто в області. Налетіло практично миттєво, стояв біля авто, то встиг заскочити і почалось. Машиною колихало (Трафік парус)
показать весь комментарий
26.04.2020 11:41 Ответить
Ураганы кратковременны...наволнения страшнее ...
показать весь комментарий
26.04.2020 11:38 Ответить
Закарпатцам уже пора подумать, что они не так делают, и за что их так наказывает Бог. Все их "любит" и вирус и ураганы и наводнения. Что-то здесь не так(((
показать весь комментарий
26.04.2020 11:43 Ответить
Землетрясение забыл))) Недавно трясло )
Ну, и красивые последствия урагана:

https://dilo.net.ua/novyny/nad-uzhgorodom-pislya-doshhu-rozkynulas-podvijna-veselka/
показать весь комментарий
26.04.2020 11:50 Ответить
трясло і Одесу недавно. А це не Закарпаття. Румунію трясе, в зоні Вранча, тож, дістається всім, хто потрапляє географічно в цю зону.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:13 Ответить
Они не грешнее нас.Только когда у кого то беда случаеться-все ищут,"за какие грехи"? А когда у нас-"за что нам,чем мы хуже других"?такова природа человека,не видеть себя а видеть других.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:52 Ответить
Сколько ни думал. никак не врублюсь. То ли мы жадные сильно, то ли мы не честные, то ли сепаратистские?
показать весь комментарий
26.04.2020 11:55 Ответить
Дуло со Словакии, это им надо подумать )))) Живу в 450 метрах от границы, задувало с их стороны ))
показать весь комментарий
26.04.2020 12:23 Ответить
Червениця?)))
Чи Сторожниця?
У нас ще легко. Решті дісталось:
https://goloskarpat.info/society/5ea5a1c7f0e51/
показать весь комментарий
26.04.2020 18:20 Ответить
Конец Загорской ))
показать весь комментарий
26.04.2020 19:07 Ответить
Почти соседи)))
"Клепач"
показать весь комментарий
26.04.2020 19:12 Ответить
У цього типу дахів велика парусність. Як підхопить вітер знизу так і перекидає.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:50 Ответить
краще би дощ пройшов.
нашо нам ті урагани
показать весь комментарий
26.04.2020 11:56 Ответить
Он был, минут 15 плотный с ветром. Потом около часа моросил
показать весь комментарий
26.04.2020 12:24 Ответить
Балки подгнили. Антисептиком надо мазать.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:57 Ответить
Если балки были изначально из гнилого дерева, то никакой антисептик уже не поможет.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:12 Ответить
халтура в основном рабочих-строителей...
показать весь комментарий
26.04.2020 12:05 Ответить
халтура тих,хто їх наймає.
показать весь комментарий
26.04.2020 13:02 Ответить
останнім часом страшенні вітри. Не знаю з чим це пов"язане, але спостерігаю саме за цим явищем. Кожного дня синоптичні сайти показують 7-14, 9-18, 10-19 м/с, а 14 метрів на сайтах навіть вже не виділяють червоним чи помаранчевим кольором.. Раніше, навіть ще минулого року, такого засилля вітрів не було. шукаю якусь інфу в неті, нічого аномального не пишуть. Але я точно знаю, що таких вітрів в Україні раніше не було.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:11 Ответить
так ложите норм а не жесть какуето дешевку..вечно там все через жопу на западе..в запоре все пох
показать весь комментарий
26.04.2020 12:13 Ответить
Вот бесят эти заголовки в СМИ.. ураган ураган. Не ураган это а шквальный ветер.
Был бы это настоящий ураган последствия были бы намного катастрофичней.
Да и не бывает у нас пока что настоящих ураганов. Климат не тот.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:17 Ответить
рубайте дальше "царі природи"...
показать весь комментарий
26.04.2020 13:20 Ответить
Нехрен было леса вырубать
Теперь их еще нужно жалеть???
показать весь комментарий
26.04.2020 14:12 Ответить
человечек на Земле , это как тот ЧЕРВЯК в яблоке , который весь плод изрыл ходами и в добавок всё ЗАГАДИЛ своим говном !!!! короче жрать такое ЯБЛОКО невозможно ((((
показать весь комментарий
26.04.2020 14:17 Ответить
....скажите ХОТЬ одно что человечек сделал ПОЛЕЗНОЕ на этой ПЛАНЕТЕ , хоть ОДНО !!!???
показать весь комментарий
26.04.2020 14:18 Ответить
человек и есть сатана .
показать весь комментарий
26.04.2020 14:30 Ответить
З цієї точки зору найкорисніші для планети люди то Сталін і Гітлер...Трошки відтягнули кінець...
показать весь комментарий
26.04.2020 16:46 Ответить
 
 