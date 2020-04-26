Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш. ФОТОрепортаж
На Закарпатье в субботу сильный ураган повредил крыши домов в нескольких населенных пунктах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Так, над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв. м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв. м. 120 кв. м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сильце, Горбок, Воловица, Дубривка.
В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах.
Топ комментарии
+6 Татьяна Лайф
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+5 Петро Оленев
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+5 Вася Шевченко #371210
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Ну с шифером все понятно - он на гвозди сажается, да и шифер последние лет дважцать гораздо более худшего качества, а так как сырье для производства шифера Украина получает из РФ, то он нам нах не нужен. Это раз.
Второе.На фото видно, что кровельный пирог собран не правильно - лаги должны иметь пропил для укладки на мауэрлат. Сам мауэрлат должен крепиться к стене болтами. Кроме того, лаги к мауэрлату и коньковому брусу должны крепиться не на гвозди, а на металлических уголках нержавеющими саморезами и метталическими скобами. Контррейка и обрешетка должны крепиться НЕ гвоздями, а не ржавеющими саморезами.
Металлопрофиль или металлочерепица должны крепиться к обрешетки необходимым количеством саморезов, а сам металл для кровли должен иметь толщину не менее 0,5 мм.
Как версия - все эти последствия на крышах общественных учреждений, скорее всего в результате завышенных цен на строительство, да ещё и воровство фирмами-подрядчиками.
Говорят, в многоэтажных домах хорошо почувствовали люди.
І природа дає відповідь - віруси, землетруси, засуха щоби зменшити кількість людини.
Тут не хочеш , а задумаєшся про невідомі нам вищі сили.
землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
дискуссия бесконечна..
одно знаю точно - будет так, как будет, ибо так чтоб никак не было - не будет...
(и ничего запоминать не хочу! не внушайте мне...)
Вам хорошего дня и хорошего настроения (не смотря на все негативные новости в мире)
Мы всего лишь один из видов который обитает на ней.
Земля вообще в курсе, что на ней люди?...
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Похоже, что уже да. И она от них лечится...
Ну, и красивые последствия урагана:
https://dilo.net.ua/novyny/nad-uzhgorodom-pislya-doshhu-rozkynulas-podvijna-veselka/
Чи Сторожниця?
У нас ще легко. Решті дісталось:
https://goloskarpat.info/society/5ea5a1c7f0e51/
"Клепач"
нашо нам ті урагани
Был бы это настоящий ураган последствия были бы намного катастрофичней.
Да и не бывает у нас пока что настоящих ураганов. Климат не тот.
Теперь их еще нужно жалеть???