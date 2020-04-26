Последствия мощного урагана на Закарпатье: сорваны десятки крыш. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в субботу сильный ураган повредил крыши домов в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Так, над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв. м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв. м. 120 кв. м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сильце, Горбок, Воловица, Дубривка.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах.

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