РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10630 посетителей онлайн
Новости Фото
19 127 35

В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова. ФОТО 18+

Заключенные забаррикадировались в камерах, а когда на следующее утро личный состав силой заставил их убрать баррикады — порезали себе вены.

Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом — коронавирусная болезнь COVID-19. По cловам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались", — написала Денисова.

На следующее утро начальник СИЗО объявил сбор личного состава по тревоге. При смене дежурства заключенные из 3 камер пытались не пустить персонал СИЗО внутрь для проведения проверки.

"Из-за этого к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них — специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. У одного из заключенных было венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", — добавила Денисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст подтвердил информацию о COVID-19 у двоих бывших заключенных одесского СИЗО

Следственный изолятор посетил региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельник. Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.

"Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное", — добавила Денисова.

Также на Цензор.НЕТ: Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы. ВИДЕО

В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 01
В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 02

В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 03
В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 04
В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 05
В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 06
В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова 07

Автор: 

бунт (148) Денисова Людмила (996) СИЗО (1365) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
"Понты для приезжих...". Порезы поперек очень редко приводят к значительным потерям крови, влекущим смерть... Для такой кровопотери нужно резать не "мясо" - такие раны быстро затягиваются, а в "ключевых точках", у запястья, и, желательно, вдоль руки, или наискось... (Бесплатная инструкция для "суицидников". Благодарить не надо... ).
показать весь комментарий
26.04.2020 11:49 Ответить
+16
там е і гвалтівники та інші покидьки....- у тебе е Дочка 14 років ....- а там сидять які таких ******* ...- що, відпускати ...
показать весь комментарий
26.04.2020 11:54 Ответить
+16
а нафига эти порезы демонстрировать? (покажите им где вены - нехай там вскрывают... понтовики-затейники)
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
показать весь комментарий
26.04.2020 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Понты для приезжих...". Порезы поперек очень редко приводят к значительным потерям крови, влекущим смерть... Для такой кровопотери нужно резать не "мясо" - такие раны быстро затягиваются, а в "ключевых точках", у запястья, и, желательно, вдоль руки, или наискось... (Бесплатная инструкция для "суицидников". Благодарить не надо... ).
показать весь комментарий
26.04.2020 11:49 Ответить
100 %
показать весь комментарий
26.04.2020 11:51 Ответить
переведіть їх у Конче Заспу
показать весь комментарий
26.04.2020 11:50 Ответить
- Вчера уже писали, Конче Заспа всегда была для сдержанных, умных, интеллигентных, начитанных челАвеков. https://censor.net/news/3191521/pojiznenniki_samaya_intelligentnaya_kategoriya_osujdennyh_ya_takih_gotov_brat_na_rabotu_ministr_yustitsii ... Министр юстиции Украины Денис Малюська считает приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных" и был бы готов взять таких людей на работу. - "Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый... У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - сказал Малюська. ... Поддержите малюску, ему некого взять на работу. ...
показать весь комментарий
26.04.2020 18:54 Ответить
ВСЕХ ОТПУСТИТЬ А В СИЗО ЗАКРЫТЬ ТВАРЮК 30 ЛЕТ ГРАБИВШИХ УКРАИНУ !!!
показать весь комментарий
26.04.2020 11:51 Ответить
там е і гвалтівники та інші покидьки....- у тебе е Дочка 14 років ....- а там сидять які таких ******* ...- що, відпускати ...
показать весь комментарий
26.04.2020 11:54 Ответить
https://censor.net/user/442802 - "ВСЕХ ОТПУСТИТЬ..." , а затем посадить https://censor.net/user/442802 на бутылку . Мечта пересэленца из лугандонии
показать весь комментарий
26.04.2020 12:56 Ответить
Там рука толще моей ноги.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:55 Ответить
представила )
показать весь комментарий
26.04.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/user/239211

Там рука толще моей ноги.https://censor.net/user/247673 -

"представила )". - анальный фистинг
показать весь комментарий
26.04.2020 12:58 Ответить
такие ноги только у дистрофика ))
показать весь комментарий
26.04.2020 13:28 Ответить
а нафига эти порезы демонстрировать? (покажите им где вены - нехай там вскрывают... понтовики-затейники)
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
показать весь комментарий
26.04.2020 11:56 Ответить
на мою думку бунт вони підняли зовсім не через фейковий вірус! там серед вязнів теж є люди розумні .і це не ті люди. які будуть боятися якогось видуманого вірусу! Вони роками живуть з туберкульозними хворими шконка в шконку .пють з одної кружки чифір.курять одну на всіх сигарету.версію про вірус придумали самі мєнти.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:31 Ответить
от в цю версію - я повірю
(моє останнє речення теж виказувало сумнів щодо офіційної)
показать весь комментарий
26.04.2020 12:37 Ответить
Згадалося хоррор-оповідання https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E-1 СИЗО-1 (написане, до речі, на доволі реальній основі - підтверджено низкою людей) про містичний жах у СІЗО м. Бішкек - там киргизькі арештанти під час бунту отак "вскривалися" і демонстративно розбризкували кров, і ненароком викликали лихих парфумів На самому початку отакий ґабзац:

Надсмотрщики, получая откаты от заключенных, разрешали им гулять по всему СИЗО и вымогать бабки у неблатных и вновь прибывших. У нас даже проституток для зэков проводили! Ну так вот, Байзаков всю эту лавочку прикрыл - зэкам не понравилось. Начался бунт. Более 700 человек взломали двери и вырвались на продолы - тюремные коридоры, чуть было не вырвались из корпуса. Тогда был задействован спецназ. Бойцы "Омеги", орудуя дубинками и светошумовыми гранатами, быстро разогнали спецконтингент по камерам. Отступая, зэки резали себе животы, шеи и руки (чтобы привлечь внимание общественности), смешивали кровь с водой и разбрызгивали по потолку и стенам. На журналистов и правозащитников реки крови производят незабываемое впечатление... Между тем, делали они порезы аккуратно и профессионально - оттягивали кожу, чтобы не задеть вены и органы, поэтому все живы и остались. Я был в СИЗО на следующий день после бунта - впечатления, мягко говоря, яркие. Везде кровь, зэки орут про беспредел и стучат чашками по дверям - мягко говоря, страшно, но ничего сверхъестественного. Пока...
показать весь комментарий
26.04.2020 13:22 Ответить
Зеленский пришёл час заканчивать карантин. Или роздавайте деньги людям, открывайте базары, магазины, и другие предприятия. Или мы выйдем на большой бунт. Вставай.. Украина
показать весь комментарий
26.04.2020 12:01 Ответить
Хуторський, Україна не Кацапія. Тут люди виходять лише тоді, коли влада наступає на свободи. Це лише кацапи роблять революції, коли в "булошную" три дні не завозять хліб, як це сталося в Пітері 1917 року.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:27 Ответить
Фраера дешёвые. Они бы ещё на ягодицах вены искали.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:08 Ответить
тухлые? )) да ты знаток фени ))
показать весь комментарий
26.04.2020 13:30 Ответить
все кто судимые не имеют право на жизнь, неважно дтп или убийство) расстреливать всех вместе с семьями.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:09 Ответить
это гриим кетчуп и все такое он бы истек кровью еще и больно..
показать весь комментарий
26.04.2020 12:10 Ответить
Денисова, о бойцах на передовой побеспокойся.
Они важнее для страньі, чем зеки.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:13 Ответить
Пишет известная волонтер Воронкова, шесть лет помогающая армии.
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 6716
показать весь комментарий
26.04.2020 12:14 Ответить
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 767
показать весь комментарий
26.04.2020 12:15 Ответить
Мяско!!!!!
показать весь комментарий
26.04.2020 12:20 Ответить
Там сидять не тільки злочинці,які мають велике число різних "фокусів", а і реальні придуркі.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:20 Ответить
А ще, там сидить купа невинних людей... Це СІЗО, там сидять люди які чекають на суд...
показать весь комментарий
26.04.2020 14:31 Ответить
Омбудсмены распустили зэков. Это не детки, а убийцы и насильники, антисоциальные субъекты, которых "сладеньким" не задобрить. Нужны жёсткая дисциплина и методы содержания. Они манипулируют общественным мнением, симулируют членовредительство, врут, изворачивается. Посмотрите на фото, эти порезы разве не манипуляция и фарс? Может хватит слюни разводить? Может пора заставить их всех работать чтобы оплачивали своё содержание? Тогда и фигнёй от безделья страдать перестанут, будут заняты. Зона это не санаторий.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:29 Ответить
Вени треба різати вздовж , а не поперек !
показать весь комментарий
26.04.2020 12:30 Ответить
Откуда у наркоманов вены?Щось на фотках и вен не наблюдается
показать весь комментарий
26.04.2020 13:42 Ответить
Начальнику СИЗо задать вопрос почему был помещен человек больной короновирусом? А потом, уволить, кака минимум и уволить того, кто дал ему такое распоряжение.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:31 Ответить
Пойдёшь туда работать? Ишь, разувольнялась. Там и так сотрудников не хватает, никто не хочет сидеть за решеткой, вместе с убийцами и головорезами, да ещё за копейки.
показать весь комментарий
26.04.2020 16:11 Ответить
Я не про сотрудников, а про руководство.
показать весь комментарий
26.04.2020 18:28 Ответить
Як неінтелігентно! Дряпати собі передпліччя.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:50 Ответить
Капец, давайте ещё зеков жалеть начнем... Большинство этих тварей годами в СИЗО живут за счёт государства и своих родственников!!! В СИЗО надо было в первую очередь вирус занести!!!!
показать весь комментарий
26.04.2020 16:57 Ответить
 
 