В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова. ФОТО 18+
Заключенные забаррикадировались в камерах, а когда на следующее утро личный состав силой заставил их убрать баррикады — порезали себе вены.
Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом — коронавирусная болезнь COVID-19. По cловам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались", — написала Денисова.
На следующее утро начальник СИЗО объявил сбор личного состава по тревоге. При смене дежурства заключенные из 3 камер пытались не пустить персонал СИЗО внутрь для проведения проверки.
"Из-за этого к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них — специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. У одного из заключенных было венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", — добавила Денисова.
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Следственный изолятор посетил региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельник. Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.
"Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное", — добавила Денисова.
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Там рука толще моей ноги.https://censor.net/user/247673 -
"представила )". - анальный фистинг
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
(моє останнє речення теж виказувало сумнів щодо офіційної)
Надсмотрщики, получая откаты от заключенных, разрешали им гулять по всему СИЗО и вымогать бабки у неблатных и вновь прибывших. У нас даже проституток для зэков проводили! Ну так вот, Байзаков всю эту лавочку прикрыл - зэкам не понравилось. Начался бунт. Более 700 человек взломали двери и вырвались на продолы - тюремные коридоры, чуть было не вырвались из корпуса. Тогда был задействован спецназ. Бойцы "Омеги", орудуя дубинками и светошумовыми гранатами, быстро разогнали спецконтингент по камерам. Отступая, зэки резали себе животы, шеи и руки (чтобы привлечь внимание общественности), смешивали кровь с водой и разбрызгивали по потолку и стенам. На журналистов и правозащитников реки крови производят незабываемое впечатление... Между тем, делали они порезы аккуратно и профессионально - оттягивали кожу, чтобы не задеть вены и органы, поэтому все живы и остались. Я был в СИЗО на следующий день после бунта - впечатления, мягко говоря, яркие. Везде кровь, зэки орут про беспредел и стучат чашками по дверям - мягко говоря, страшно, но ничего сверхъестественного. Пока...
Они важнее для страньі, чем зеки.