В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова. ФОТО 18+

Заключенные забаррикадировались в камерах, а когда на следующее утро личный состав силой заставил их убрать баррикады — порезали себе вены.

Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом — коронавирусная болезнь COVID-19. По cловам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались", — написала Денисова.

На следующее утро начальник СИЗО объявил сбор личного состава по тревоге. При смене дежурства заключенные из 3 камер пытались не пустить персонал СИЗО внутрь для проведения проверки.

"Из-за этого к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них — специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. У одного из заключенных было венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", — добавила Денисова.

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Следственный изолятор посетил региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельник. Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.

"Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное", — добавила Денисова.

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