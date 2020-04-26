В Берлине состоялась акция протеста против карантина, более 100 участников задержаны. ФОТОрепортаж

В столице Германии накануне состоялась акция протеста против карантинных ограничений. Полицейские задержали 105 человек, пятеро стражей порядка ранены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.

Акция состоялась на площади Розы Люксембург. По данным полиции, в ней приняли участие около 300 человек, издание Bild сообщает, что протестующих было больше 1000.

Полицейские перегородили прилегающие к площади улицы, чтобы остановить поток прибывающих на акцию людей. Через некоторое время начались задержания.

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Во время столкновений 5 силовиков получили ранения. Полиция задержала 105 человек и выписала им админпротоколы. Троих участников акции арестовали.

Следующий такой митинг организаторы протеста обещают провести 1 мая.

По данным института Роберта Коха, в Германии более 154 000 человек инфицированы COVID-19. С начала эпидемии умерли 5600 жителей ФРГ.















