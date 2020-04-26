Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста против закрытия рынков из-за карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Протестующие собрались на Антоновском мосту, расположенном на въезде в Херсон.

Сообщается, что сначала люди мирно стояли возле трассы, но после того, как мимо митингующих проехал автомобиль торговой сети "АТБ", они вышли на пешеходный переход и заблокировали движение на дороге.

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Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

На акции протеста присутствовали правоохранители, агрессивных действий ни от фермеров, ни от полиции не было.







