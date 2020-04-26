29 474 244
Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста против закрытия рынков из-за карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Протестующие собрались на Антоновском мосту, расположенном на въезде в Херсон.
Сообщается, что сначала люди мирно стояли возле трассы, но после того, как мимо митингующих проехал автомобиль торговой сети "АТБ", они вышли на пешеходный переход и заблокировали движение на дороге.
Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.
На акции протеста присутствовали правоохранители, агрессивных действий ни от фермеров, ни от полиции не было.
Топ комментарии
+26 Show Must Go On #467926
показать весь комментарий26.04.2020 15:39 Ответить Ссылка
+23 Володимир Мик
показать весь комментарий26.04.2020 15:36 Ответить Ссылка
+20 Костянтин Болтівець
показать весь комментарий26.04.2020 15:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давайте от противного. За бензин заплатил,(40% налога) На вырученные деньги что-то покупает ( 20% ндс) Пользуется электроэнергией - там точно 20-50% налога. Платит за лекарства 0там налог -100 300%.
Так что я с вами не согласен, что налоги не собираются.
Вдоль улицы, 25 метров друг от друга ...
Да, неувязочка, а местовое, рыночный сбор, за въезд ... уйдет мимо карманов чиновников.
Доречі у ЕС фермери постійно вдаються до подібних акцій,привозьте зіпсований товар на Банкову чим вищий буде там терекон тим скоріше центральна влада побачить проблеми людей.
В Україні просипається народовладдя, хоч і в протестній формі, але це початок.
Зе влада перейшла межу позакривавши продуктові ринки по всій Україні, а супермаркети не закрили, хоча це криті об єкти і заразитись інфекцією там легше ніж на відкритих ринках
Где логіка? Нема логіки, є бажання керувати і ВИВЧАТИ ДЕ МЕЖА ПІСЛЯ ЯКОЇ НАРОД ПОВСТАНЕ
если задаёшь такие идиотские вопросы - ответы на них тебе все равно не помогут
Не верьте американской пропаганде!
Сплачивайте ряды!