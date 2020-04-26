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Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста против закрытия рынков из-за карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Протестующие собрались на Антоновском мосту, расположенном на въезде в Херсон.

Сообщается, что сначала люди мирно стояли возле трассы, но после того, как мимо митингующих проехал автомобиль торговой сети "АТБ", они вышли на пешеходный переход и заблокировали движение на дороге.

Смотрите также: Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

На акции протеста присутствовали правоохранители, агрессивных действий ни от фермеров, ни от полиции не было.

Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки 01
Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки 02
Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки 03
Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки 04

карантин (16729) протест (5862) рынок (534) Херсон (2897) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
потому что крупные сети жлобы уроды
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26.04.2020 15:39 Ответить
+23
В Польше, сравнимой по количеству населения с нами, заражено более 11 тысяч, умерло более полтысячи человек из за короновируса...
Однако, там уже открыты детские сады и с завтарешнего дня дети идут в школы...
думаете поляки идиоты?
Нет. Они живут на порядок лучше нас, потому что там нет идиотской власти, которая устраивает истерию по короновирусу, который менее смертельный чем обычный грипп.
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26.04.2020 15:36 Ответить
+20
Боріться за свої права !
Справді , чому одним можна торгувати , навіть із ворогом , а іншим заборонено , навіть для забезпечення власних співвітчизників ?!
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26.04.2020 15:37 Ответить
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Страница 3 из 3
А ты - селюк, который не хочет платить налоги. И пенсию ты хочешь получать. очень много хочешь. Без налогов тебе не будет ни пенсий, ни школ, ни больниц, и никаких бюджетных зарплат. Задрали селюки своей наглостью.
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26.04.2020 17:20 Ответить
Откуда у него огурцы? Тепличные что ли? Их и не засолишь. Я конечно сочувствую. Нужно дать им возможность реализовать товар.
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26.04.2020 16:21 Ответить
рынки закрыты
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26.04.2020 16:28 Ответить
стометрвки закрыты торгуют во дворах и под елками точек 10 видел а сколько их вашпе по районам городов..фотал что раз ..под домом два раза разогнали..с машине колбаски и мясо и т.п..стоит яблуки предлогает 10 тонн не впарили))
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26.04.2020 17:31 Ответить
Так они налоги не платят, вот и дешевле.
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26.04.2020 17:39 Ответить
Представляешь, рынок - это золотое дно. Никаких налогов, сплошные прибыля. Займись торговлей на рынке, озолотишься, и внукам хватит )))
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26.04.2020 18:50 Ответить
Так они налоги не платят, вот и дешевле.

Давайте от противного. За бензин заплатил,(40% налога) На вырученные деньги что-то покупает ( 20% ндс) Пользуется электроэнергией - там точно 20-50% налога. Платит за лекарства 0там налог -100 300%.
Так что я с вами не согласен, что налоги не собираются.
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26.04.2020 20:11 Ответить
pust prodajut liudi na rynkax.Vydymo torgovyje centri tak zaxoteli stob u nix bolse pokupali.
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26.04.2020 16:33 Ответить
Нужно не рынки открывать а стихийную торговлю!
Вдоль улицы, 25 метров друг от друга ...
Да, неувязочка, а местовое, рыночный сбор, за въезд ... уйдет мимо карманов чиновников.
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26.04.2020 16:59 Ответить
Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы...Источник: https://censor.net/p3191621
Доречі у ЕС фермери постійно вдаються до подібних акцій,привозьте зіпсований товар на Банкову чим вищий буде там терекон тим скоріше центральна влада побачить проблеми людей.
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26.04.2020 17:14 Ответить
барыгандели захотели спекулянтскую барыжку вай мама
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26.04.2020 17:29 Ответить
Аннулируй торговлю как явление, и жизнь в стране остановится. Ни лекарств купить, ни продуктов , ни одежды. И если ты что - то производишь, то будешь погребен под горой произведенного тобой никому не нужного товара. Вот тогда и порассуждаешь про барыг.
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26.04.2020 18:54 Ответить
мне пох ..жду мародерств буду мочить всех..сначала соседей снизу......короновирус вперед...передел мира и власти.. мне побольше оружия и великов...всех убить вас кусков мяса...
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27.04.2020 10:38 Ответить
Піди побариж , гроші лопатою гребти будеш. Чому ж ти тільки на ЦН по клавішах стукаєш.
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26.04.2020 19:11 Ответить
я ж не торгаш барыга а это не люди вообще а спекулянты..надо расстрел вводить для таких лучше на месте как для колобарантов....
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27.04.2020 10:36 Ответить
Я думав що такі вже вивелись. А виявляється живучі тварі.
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29.04.2020 08:30 Ответить
Если они даже здесь правила карантина и дистанцию не соблюдают, то о каких рынках может идти речь? Обойдутся.
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26.04.2020 17:37 Ответить
Они может и обойдутся, но я, как покупатель- не обойдусь.
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26.04.2020 18:55 Ответить
А вы тем более.
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27.04.2020 12:44 Ответить
З початку треба "владу" закрити.Дивлячись на Білорусь,де не горять ліса,де не закривають ринки,де їзде транспорт,починаєш розуміти які дебіли у владі.Життя почнеться тоді,коли дебілів будуть бити по всій Україні.
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26.04.2020 17:50 Ответить
До карантина Беларусь ездила скупаться в Украину, совкодрочер.
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27.04.2020 06:58 Ответить
В Белоруссии вообще нет законной власти. Мафия во главе с диктатором, узурпировавшим власть. Живут за счет РФ.
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27.04.2020 12:45 Ответить
А как же нарушение карантина толпой не собираться. И где маски.
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26.04.2020 17:57 Ответить
Зелю спроси про толпу и про маски.
Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки - Цензор.НЕТ 759
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26.04.2020 18:56 Ответить
До дерьма вирус не пристает.
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27.04.2020 06:59 Ответить
Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки - Цензор.НЕТ 630
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26.04.2020 18:24 Ответить
Какие это фермеры. Это элементарные барыги-перекупщики которые торгуют на рынке. А фермеры работают, а не стоят на рынках
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26.04.2020 19:02 Ответить
Покупатель к фермеру за парой килограмм огурцов не пойдет. Он пойдет на рынок, к продавцу.
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26.04.2020 19:18 Ответить
Я принципово на ринках у перекупщиків не купую - знайду якусь бабцю стареньку і купую картоплю чи моркву в неї. Їй мої 20-50 грн потрібніші, ніж перекупникам і в неї - своє, з грядки...
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26.04.2020 22:50 Ответить
святая наивность не лечится
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26.04.2020 23:36 Ответить
а потому что открывается рынок земли, уже продавать не чего будет ибо выращивать не будет где.
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26.04.2020 19:29 Ответить
Село дело сезонное.Селяне поднимают гроши сезонно.И живут на накопление от сезона до сезона.Если выбить у них сезон як кубик,то посыпется вся пищевая конструкция их уклада жизни.Это очень рискованно,бо не получив гроши от весеннего сезона,они не обеспечат себе осенний сезон.Не получив полный доход с осеннего сезона,они рискуют вообще зимой сидеть без грошей.Это серьёзная проблема с которой шутить не стоит.
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26.04.2020 21:19 Ответить
Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста против закрытия рынков из-за карантина. Источник: https://censor.net/p3191621

В Україні просипається народовладдя, хоч і в протестній формі, але це початок.
Зе влада перейшла межу позакривавши продуктові ринки по всій Україні, а супермаркети не закрили, хоча це криті об єкти і заразитись інфекцією там легше ніж на відкритих ринках
Где логіка? Нема логіки, є бажання керувати і ВИВЧАТИ ДЕ МЕЖА ПІСЛЯ ЯКОЇ НАРОД ПОВСТАНЕ
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26.04.2020 22:27 Ответить
Ну повстане народ,а що дал!? В!дкриють ринки,а закриють супермаркети?
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26.04.2020 22:54 Ответить
а далі "что дєлать" і "кто віноват"
если задаёшь такие идиотские вопросы - ответы на них тебе все равно не помогут
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26.04.2020 23:47 Ответить
Повставай!Только помни ,что в стране нет денег и людей которые будут работать на конструктив.
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27.04.2020 00:28 Ответить
Світязь продовжує міліти і стає схожим на пустелю
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26.04.2020 22:41 Ответить
Леса вырубили, болота осушили, плотин настроили-экосистеме кранты.
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27.04.2020 06:07 Ответить
Ну этих барыг теперь надо штрафовать за нарушение карантина.Из за таких он просто продлится по времени.
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26.04.2020 22:56 Ответить
Уууу.. Почалось..
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27.04.2020 00:04 Ответить
Оноооооооооо и не кончалось.
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27.04.2020 00:29 Ответить
Потеснее, потеснее, товарищи!
Не верьте американской пропаганде!
Сплачивайте ряды!
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29.04.2020 19:11 Ответить
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