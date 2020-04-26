"Вы для нас - герои", - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил 22 спасателям государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои", - сказал глава Украинского государства, обращаясь к спасателям.

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров. "Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал президент.







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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг. "В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу, - сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.