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Новости Фото Пожары в Украине
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"Вы для нас - герои", - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил 22 спасателям государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои", - сказал глава Украинского государства, обращаясь к спасателям.

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров. "Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал президент.

Вы для нас - герои, - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС 01
Вы для нас - герои, - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС 02
Вы для нас - герои, - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС 03

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг. "В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу, - сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.

Зеленский Владимир (20883) награда (1818) пожар (5970) ГСЧС (5020)


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Топ комментарии
+24
Вони ГЕРОЇ, а ти сцикло малороське.
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26.04.2020 15:50 Ответить
+10
Хоч так...Вони дійсно-герої.
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26.04.2020 15:51 Ответить
+8
А те кто погиб в золотом после отвода войск кто? Или такие как я кто воевал за Украину 3,5 года с первой волны мобилизации. Даже спасибо не сказали я уже молчу про какую некакую помощь или землю положеную по закону. Кто мы для Вас ???
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26.04.2020 16:50 Ответить
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Вони ГЕРОЇ, а ти сцикло малороське.
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26.04.2020 15:50 Ответить
"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9907"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5996
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26.04.2020 16:42 Ответить
***** він
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26.04.2020 17:33 Ответить
от цікаво з чим знайомила ця Ольга Буславец ?
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26.04.2020 15:50 Ответить
Хоч так...Вони дійсно-герої.
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26.04.2020 15:51 Ответить
Стал похож на шмошника,который смотрит как самолетики с масками да награждает пожарных ,у которого за спиной кацапская сатана ведет свои грязные делишки. Нужно уже признать ,Украина ошиблась , не обвинять друг друга , кто голосовал за,кто против ,а выходить из этой ситуации.
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26.04.2020 15:54 Ответить
Вони герої! А маски в Зе з Епіцентру?
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26.04.2020 16:06 Ответить
А для Герман ---завада!
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26.04.2020 16:14 Ответить
ШТА?!
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26.04.2020 16:31 Ответить
Как обеспечить всем необходимым пожарных так Зеленского и не видно , всем обеспечили волонтёры , а как попиариться то ЗЕ тут как тут ! )
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26.04.2020 16:22 Ответить
Зрадник.
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26.04.2020 16:31 Ответить
Пиарщик пустой
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26.04.2020 16:31 Ответить
Медаль "Человек дождя".
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26.04.2020 16:32 Ответить
Я так понимаю Зеленский будет теперь посещать все такие мероприятия, чтобы поднять свой рейтинг?
Ему уже внесли в календарь все трагедии в Украине?
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26.04.2020 16:34 Ответить
вот вроде бы ж все правильные слова произносит его рот...
а слышать их не могу (читать еще куда не шло)... - все жду хихинечки или прикольчика, шуточки или гримасы...
(самый лучший имплантат может отторгнуться по ряду причин...(мед)...))))
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26.04.2020 16:35 Ответить
А те кто погиб в золотом после отвода войск кто? Или такие как я кто воевал за Украину 3,5 года с первой волны мобилизации. Даже спасибо не сказали я уже молчу про какую некакую помощь или землю положеную по закону. Кто мы для Вас ???
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26.04.2020 16:50 Ответить
Кто мы для Вас ???/ украинцы для кодлана Коломойского люди лишние, ненужные. Мешающие гражданину Израиля Коломойскому выполнить историческую миссию: дёшево скупить и дорого продать украинскую землю израильскому и российскому капиталу.
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26.04.2020 17:05 Ответить
Для мене особисто, ви-ГЕРОЇ. Можливо, це для вас не значить нічого але і я пишу щиро. Я роблю свою маленьку справу але це ніщо в порівнянні із вами. Дякую.
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26.04.2020 17:31 Ответить
+
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26.04.2020 19:39 Ответить
Почему "вы ДЛЯ НАС герои"? Почему не в абсолютном смысле герои?
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26.04.2020 16:54 Ответить
Чернобыльская трагедия и телеканал «1+1»
По телеканалу «1+1» идет сериал «Чернобыль». Похоже, продюсеры телеканала или полностью берега потеряли, или не понимают, как кощунственно выглядит показ сериала о Чернобыльской трагедии именно на этом канале.
Именно они пропихивали в умы граждан страны идею о том, что Вопиющая Некомпетентность сможет стать лучшим Президентом страны. И пропихнули. Теперь нас ожидает ЗЕленый «экономический Чернобыль». Власть уже видит его и мечется в панике. Приглашение господина Саакашвили на должность вице-премьера - один из рывков метания.
И теперь одни из авторов ЗЕленого «экономического Чернобыля» показывают сериал о Чернобыле атомном!! А о том, сколько будет стоить доллар через год, не хотите показать??
Лене Рифеншталь посадили в тюрьму. Надеюсь, что телеканал «1+1» в будущем закроют, а продюсеров и журналистов люстрируют. Чтобы будущие поколения журналистов помнили об ответственности за сказанное и показанное.
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26.04.2020 17:01 Ответить
Вот. Есть же результаты у Зеленского! А то порохоботы все опускают нашего лидера.
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26.04.2020 17:06 Ответить
Де рукавиці на руках?!
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26.04.2020 17:11 Ответить
до чого ж гидкий цей зелений виродок!
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26.04.2020 17:32 Ответить
И не ******** ведь никто
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26.04.2020 17:45 Ответить
Чому,він,для нас злочинець...?
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26.04.2020 17:46 Ответить
Этот дурак опять за свое. Снова предлагает создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма. Воно зебнуте на всю голову.
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26.04.2020 18:16 Ответить
Лучше бы дал деньгами.
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26.04.2020 18:39 Ответить
 
 