"Вы для нас - герои", - Зеленский вручил 22 награды спасателям, тушившим пожары в зоне ЧАЭС. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил 22 спасателям государственные награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои", - сказал глава Украинского государства, обращаясь к спасателям.
Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров. "Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал президент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг. "В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу, - сказал он.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.
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Ему уже внесли в календарь все трагедии в Украине?
а слышать их не могу (читать еще куда не шло)... - все жду хихинечки или прикольчика, шуточки или гримасы...
(самый лучший имплантат может отторгнуться по ряду причин...(мед)...))))
По телеканалу «1+1» идет сериал «Чернобыль». Похоже, продюсеры телеканала или полностью берега потеряли, или не понимают, как кощунственно выглядит показ сериала о Чернобыльской трагедии именно на этом канале.
Именно они пропихивали в умы граждан страны идею о том, что Вопиющая Некомпетентность сможет стать лучшим Президентом страны. И пропихнули. Теперь нас ожидает ЗЕленый «экономический Чернобыль». Власть уже видит его и мечется в панике. Приглашение господина Саакашвили на должность вице-премьера - один из рывков метания.
И теперь одни из авторов ЗЕленого «экономического Чернобыля» показывают сериал о Чернобыле атомном!! А о том, сколько будет стоить доллар через год, не хотите показать??
Лене Рифеншталь посадили в тюрьму. Надеюсь, что телеканал «1+1» в будущем закроют, а продюсеров и журналистов люстрируют. Чтобы будущие поколения журналистов помнили об ответственности за сказанное и показанное.