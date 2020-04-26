ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

Столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi произошло на окружной дороге г. Харькова в воскресенье днем. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла на 512 км + 500 м автодороги "Киев-Харьков-Довжанский".

"75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.

Смотрите также: BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы. ФОТОрепортаж

51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.







Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.