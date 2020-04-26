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ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

Столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi произошло на окружной дороге г. Харькова в воскресенье днем. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла на 512 км + 500 м автодороги "Киев-Харьков-Довжанский".

"75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.

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51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.

ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека 01
ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека 02
ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека 03

Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП (7686) смерть (9251) Харьковщина (5577)


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