ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека. ФОТОрепортаж
Столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi произошло на окружной дороге г. Харькова в воскресенье днем. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла на 512 км + 500 м автодороги "Киев-Харьков-Довжанский".
"75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.
51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.
Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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