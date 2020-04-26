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Новости Фото Взрывы на складе в Балаклее
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Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - "слуга народа" Арахамия. ФОТО

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов боеприпасов на украинских арсеналах, установила причину детонации снарядов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

Об этом написал в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов боеприпасов на украинских арсеналах, народный депутат Давид Арахамия ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу по исследованию фактов по Балаклее, потому что это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там мы потеряли имущества и боеприпасов на более 12 млрд гривен. И вот что нам удалось установить. Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний Генпрокурор и Главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о взрывах в Балаклее: версия о диверсии - фейк, за пару дней взрывов на складе обнаружили недостачу

"Но против этой версии свидетельствуют два факта:

1. Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.
В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (см фото).
В то же время, после тушения пожара на территории арсенала обнаружены до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о схожем характере их минирования.

Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - слуга народа Арахамия 01
Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - слуга народа Арахамия 02

2. Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о пролете безпилотника не выдерживают любой проверки и противоречат зравому смыслу.

Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства.

Но обращение ВСК остались без внимания и в ОГП и в СБУ. Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им Бокариуса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда, - ВСК

Ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

Судя по размеру воронки, для этого в землю должны быть заложены два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если говорить, например, о ТФО-1.

И таких воронок было до десяти!!!", - пояснил Арахамия.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - акцентировал нардеп.

"До 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продлении работы ВСК еще на 6 месяцев", - резюмировал Арахамия.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Число жертв взрывов в Балаклее увеличилось до трех - один военнослужащий умер в больнице, - Генштаб ВСУ

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - слуга народа Арахамия 03
Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - слуга народа Арахамия 04

Автор: 

взрыв (6813) ВСК (460) Арахамия Давид (990) Балаклея (266)


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Топ комментарии
+12
як бы сказав порох"це перемога")))ясное дело что соевая банда заметала следы!!!
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26.04.2020 17:29 Ответить
+9
так, Порох ями копав а ми в них вибухівку закладали. якщо не віриш то у соловьйова з роств спитай, він підтвердить.
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26.04.2020 17:34 Ответить
+9
Цікава ситуація виходить.. .Висновок про безпілотник дав Київський НДІ судових експертиз... У цій справі зеботи йому не вірять, зате у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
Зеботи, може ви нарешті послідовними будете?
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26.04.2020 17:41 Ответить
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Копайте-копайте, про себе не забувайте тільки, дебіли.
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26.04.2020 17:27 Ответить
Эти взрывы явно были диверсионные и с попустительства властей, не раскрыты до сих пор по непонятным причинам. 6 пожаров подряд на складах не шутка. Это миллиарды выброшенных на ветер долларов. Кто их возместит и кто ответит? Беззаконие в стране.
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26.04.2020 17:56 Ответить
як бы сказав порох"це перемога")))ясное дело что соевая банда заметала следы!!!
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26.04.2020 17:29 Ответить
ЗЕдебилы спи...ндят - не дорого возьмут
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26.04.2020 17:31 Ответить
так, Порох ями копав а ми в них вибухівку закладали. якщо не віриш то у соловьйова з роств спитай, він підтвердить.
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26.04.2020 17:34 Ответить
Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7176
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26.04.2020 17:29 Ответить
И сколько в Балаклее скомуниздили?
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26.04.2020 17:32 Ответить
Перевірте керівництво Балаклійських складів, скільки вони вкрали по дачах перевірте та чи не ********** вони "Русскиє щи" хлебать.
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26.04.2020 17:33 Ответить
еще один клоун-эксперт
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26.04.2020 17:35 Ответить
Агрохімія, тобі плять нема чим зайнятися ?
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26.04.2020 17:37 Ответить
может, именно за эту "операцию" мужеложенко был награжден?
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26.04.2020 17:38 Ответить
Я правильно понял - "Квартал-95" будет расследовать? Когда премьера? Чисто поржать.
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26.04.2020 17:40 Ответить
Цікава ситуація виходить.. .Висновок про безпілотник дав Київський НДІ судових експертиз... У цій справі зеботи йому не вірять, зате у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
Зеботи, може ви нарешті послідовними будете?
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26.04.2020 17:41 Ответить
Думаю там особо не нужна судебная экспертиза чтобы сделать вывод, любой опытный сапёр может отличить воронку от фугаса , от фигни упавшей с неба ..... сколько тот беспилотник может поднять, до ещё и десять раз подряд ..
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26.04.2020 18:14 Ответить
Я здогадуюсь, але Київський НДІ судових експертиз сказав, що безпілотник! І як після цього вірити цьому НДІ у справі Шеремета, де він однозначно опізнав на відео Дугар і Антоненка, хоча у Антоненка ріст не той, а у Дугар вся рука в татухах, а на відео татух нема...
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26.04.2020 18:16 Ответить
Так институт не расследовал он только дал заключение, а какие данные ему давались никто не говорит ..)
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26.04.2020 18:21 Ответить
Ну є відео з дівчиною,я ка фоткає камери. У дівчини тату на руках нема, у Дугар вся рука в тату. Їх гримом не замежеш. Але інститут каже, що на відео Дугар.
З Антоненком там ДВІ незалежні експертизи сказали, що чувак на відео НИЖЧИЙ, ніж Антоненко - 170-172 см проти 180 см.
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26.04.2020 18:37 Ответить
А где и в чем доказательства того, что татуировки невозможно скрыть с помощью грима или других косметических средств?
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26.04.2020 19:10 Ответить
А смисл їх приховувати і не приховувати лице?
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26.04.2020 19:14 Ответить
Где доказательства что татуировки невозможно скрыть? А если качество записи не позволяет различить татуировки из-за их тонкости и малого размера? Опять таки, почему Дугарь, если она так непохожа и с ее очень заметными татуировками - наотрез отказывается от следственного эксперимента? Вот там бы все и увидели и сравнили.
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26.04.2020 19:19 Ответить
Москалику, ти укранську не розумієш? Повторюю: там тупо вся рука до ліктя татуйована! Таке приховати не можна ніякою тоналкою...
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26.04.2020 19:21 Ответить
Достаточно загуглить любое видео "как скрыть татуировку", там такие как у Дугарь убираются налегке. Да и где собственно доказательства что татуировка была сделана именно до убийства?
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26.04.2020 19:31 Ответить
На її старих фото...
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26.04.2020 19:32 Ответить
Повторюю питання: навіщо приховувати тату і при цьому навіть чорні окуляри не натягнути?
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26.04.2020 19:33 Ответить
Откуда я знаю, это субъективное отношение преступника с совершаемому деянию, мне важны 2 факта - 1) отсутствие татуировки ничего не доказывает, так как ее можно легко скрыть или исказить на видео 2) на записи черты подозреваемого лица полностью совпадают с лицом Дугарь.
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26.04.2020 19:37 Ответить
Це називається суб'єктивне сприйняття - ти вже для себе їх визнав винними і ігноруєш докази невинуватості, а експертизи, результати яких тобі не подобаються, називаєш проплаченими...

Ну або ти кацапський троль типу з гамериканським ІР...
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26.04.2020 22:52 Ответить
Приховати можна маленьку тату, а у Дугар вся рука татуйована...
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26.04.2020 19:17 Ответить
а может воронка от того что там лежало и сдетонировало
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26.04.2020 21:41 Ответить
Это слишком сложно для 95-го квартала.
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26.04.2020 23:54 Ответить
А все гораздо проще. Дугарь и Антоненко никому не известны и не нужны нафиг, поэтому экспертизу по их делу проводили честно. А вот в деле взрывов на складах, где стоит вопрос на десятки если не сотни миллионов ущерба - на КНИИСЕ надавили сверху, чтобы подогнать экспертизу под правильную версию про рассейских дивярсантов и чтобы никто даже подумать не мог про воровство боеприпасов и заметание следов.
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26.04.2020 19:09 Ответить
ДВІ незалежні експертизи показали, що Антоненко на 8-10 см вищий, ніж чувак з відео...
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26.04.2020 19:14 Ответить
Если правильно мотивировать незалежного експерта - то он может доказать что слон это заяц.
Почему Антоненко так боится следственного експеримента? Запись преступления есть, если он на 8-10 см выше - на сравнительном видео это будет хорошо заметно и понятно любой домохозяйке.
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26.04.2020 19:16 Ответить
А чому не можна мотивувати державного експерта з НДІ?
І так, Антоненко не боїться експерименту, а лише вимагає, щоб на ньому був адвокат присутній (це його законне право)!
https://censor.net/news/3178220/antonenko_ne_otkazyvalsya_ot_ekspertiz_v_dele_sheremeta_sovmestnogo_doprosa_s_kuzmenko_i_poligrafa_zayavlenie
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26.04.2020 19:18 Ответить
Та уже 4 месяца прошло с момента задержания, неужто все это время адвокат занят? Будут выдумываться все новые и новые причины и условия чтобы не участвовать.
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26.04.2020 19:20 Ответить
Ну да, москалю з американським ІР видніше...
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26.04.2020 19:22 Ответить
І чому ви не вірите, що не могли надавати і у справі Шеремета? ЄС ж вимагав розкриття і без цього не хотів давати черговий грант на розвиток демократії...
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26.04.2020 19:16 Ответить
15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ Бумеранг.Из прошлых комментов. Ничего не сделано, деньги есть, людей много, идет планомерное умышленное уничтожение украинской армии/Кремель при помощи агентуры взорвал эти склады. Всех лиц кто был причастен к организации учета и хранения складов нужно публично расстреливать/ у нас было чем воевать, а барыгоботы визжали; "нам нужен мир с фуйлом любой ценой!" /я, як і мільйони співвітчизників, продовжуємо сплачувати зі своїх мізерних зарплат, крім всих податків, ще і військовий збір.І маємо повне право спитати з влади, і в першу чергу з президента, чому так злочинно злітають у повітря наші гроші...?/ Утром деньги - вечером склады. И тогда бери нас голыми руками. Одно непонятно: какого чёрта мы этого подонка терпим?
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26.04.2020 17:46 Ответить
Отменить ракетную программу, поувольнять офицеров с боевым опытом, начать разводняк, втихаря договариваться о создании консультативного совета с орками, назначить Сивоху в СНБО и тупо отменить все контракты на питание по питанию в армии. Но для дебилов это не показатель им любая диверсия времён, когда действительно возрождалась армия, как бальзам на "душу".
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27.04.2020 00:01 Ответить
Да гнать таких чурок треба з України.
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26.04.2020 17:51 Ответить
Тих що підривають чи тих , хто розслідує ?! Це дуже поганий прецедент , створений порошенком - позбавляти громадянства . Якщо людина вчинила злочин , то її не громадянства треба позбавляти , а справедливо судити за законом України !
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26.04.2020 17:58 Ответить
А этот дебил не рассматривал вариант образования воронок от детонации тонн боеприпасов? Или, как он себе представляет? Подкоп под штабеля? Кстати, в марте месяце СБУ Зеленского опровергала вывод зеленской Арахамии.
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26.04.2020 18:03 Ответить
СБУ Зеленського? А чи не ******* це сторожові пси?
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26.04.2020 18:26 Ответить
Так черту Баканову лейтенантские погоны шоколадный барыга вручил ни с хрена и поставил его руководить СБУ? Вот это поворот?
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26.04.2020 19:00 Ответить
а тск не хочет пригласить независиміх иностранніх спецов ??? странная штука - никто не хочет
ни папередники ни наступники......
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26.04.2020 18:10 Ответить
зы. лично моя основная версия это заметание следов.... кто тоже не сложно понять это не бен-
зин и не цемент быстренько туды-сюды не распихаешь значит дело было ещё при кучмах а бы
ло ли оно "подарком" для пети или крышевалось это уже только следствие в состоянии устано-
вить..... понятно что не предвзятое.
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26.04.2020 18:17 Ответить
Астанавітє єнтіх зєльоних! Нєровьон час на гпавново командующєго тєх врємьон вийдут.
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26.04.2020 18:23 Ответить
https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/ Військовий склад у Балаклеї знову вибухнув - на цей раз політично
https://naspravdi.today/author/volodymyrboyko/ Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8857 Володимир Бойко 6 години тому
https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/?fbclid=IwAR1XDdWB_QV6UwwkA2mh_eQFvWzkIfCgPJHF9jFgdXF6koFq0MM-5IRCAn4# Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8857

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія вдарив по найчутливішому місцю генерального прокурора Ірини Венедіктової - по її гаманцю. Принаймні, після того, як 24 квітня 2020 року на сайті Верховної Ради України з'явився текст звіту очолюваної Арахамією http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68653 Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах *********** , крісло захиталось від виконуючим обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим та другом і соратником Соколова, першим заступником начальника Управління СБУ в Харківській області Євгеном Русиновим. Обидва достойники належать до найближчого оточенні Ірини Валентинівни, зокрема дружина Соколова працює на підприємстві ТОВ «Перегрін Кепітал Груп», засновником якого є свекруха Венедіктової Наталія Колесник. А зі звітку ТСК примо витікає, що вони безпосередньо причетні до приховування інформації про справжні причини підриву 23 березня 2017 року 65 арсеналу ЦРАУ (в/ч А1352) у м. Балаклія Харківської області.
Про те, що арсенал у Балаклії, ймовірно, підірвали українські військовослужбовці з тим, щоби приховати колосальну нестачу, виявлену у ході ревізії, я розповів ще 31 березня 2017 року, за тиждень після початку пожежі на складах з ************.https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/?fbclid=IwAR1XDdWB_QV6UwwkA2mh_eQFvWzkIfCgPJHF9jFgdXF6koFq0MM-5IRCAn4
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26.04.2020 18:30 Ответить
знову прапорщікі винні...
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26.04.2020 19:41 Ответить
Схоже, що це кроти.
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26.04.2020 20:43 Ответить
А где наказание тем центральным эсбэушникам, которые выдумали версию про беспилотник из РФ и повели следствие по ложному пути?
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26.04.2020 19:42 Ответить
Здається мені, шо "воронки", зображені на фото - рукотворні. Тобто: викопані вручну... якоїсь вони правильної прямокутної форми... Навіщо туди складали **********?

До речі, агрохімії би повчитися державної мови... "воронка" - це касапською; нашою - "вирва".
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26.04.2020 20:06 Ответить
Ти коли-небудь, бачив стаціонарні військові аеродроми, майданчики для спорядження ракет, склади артозброєння? Це називається "обвалування". Таким чином стараються обмежить шкоду від випадкових вибухів - в обвалуваннях основна маса вибухової хвилі та осколків , шо рухаються в боки, припадає на земляні насипи... Однак, основна маса складів, в Україні, часто була перевантажена, тому обвалування не врятували... Оті "рукотворні" вирви - саме залишки обвалувань...
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26.04.2020 20:17 Ответить
Ні, ти правий, я такого не бачив, але читав, і розказували, і розумію, що таке обвалування і нашо... Але ти ще раз перечитай, що в агрохімії (мовою інфи): "Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (см фото)" - тобто, вирви, ніби не викопані, а поствибухові! Да, там є на дні невеличкі, але невеликі!
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27.04.2020 05:41 Ответить
А ти впевнений, що тобі на фото саме ту "вирву", показали? Крім того, для ініціювання вибуху снаряда не треба великий вибуховий заряд - головне - знать, де його встановить... Наскільки мені відомо, там були і снаряди до "Градів". Корпус, в якому містяться порохові шашки двигуна - тонкостінний циліндр зі сплаву алюмінію. Там досить простого мінного детонатора, величиною в палець, щоб його пробить і запалить вміст... А після того, що натворили, вибухаючи, снаряди, не варто і шукать той "шкряб", який зробив вибух детонатора... А ще я знаю ціну більшості "висновків доморощених експертів"... Колись у Ніжині зберігали ядерні боєголовки і ракети Х-22, для їх доставки. Потім заряди вивезли в Росію, а самі ракети вирішили відправить на утилізацію. Для цього треба було їм від"єднать крила, щоб вантажить для танспортування в Озерне, де був спеціальний центр. І от притягли одну на технічну позицію. Стали піднімать... А вона перехнябилась, і зі зливної горловини вилилась на бетон рідина з різким запахом... Ну, під"їхала "пожарка", змила цю рідину, і продовжили роботу... Увечері, в барі, п"яний прапор ляпнув, у компанії, що то вилився "меланж" - окислювач. А він токсичний. Дійшло до СБУшників. Вони гвалт підняли про "загрозу екологічної катастрофи". Коли туди виїхав працівник військової прокуратури, то вияснилося, що вилився не окислювач, а нейтралізатор, яким промивають бак з окислювачем... А це - 25% водний розчин аміаку... Фактично - концентроване азотне добриво... (Я чув це від людини, яка особисто проводила цю перевірку...). Так що ОБС-ним експертизам вірить треба "з оглядкою"... Тим більше, якщо це пишуть "журналюги", які женуться не за правдою, а за "жареним фактом"...
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27.04.2020 07:33 Ответить
Правильно, настаивайте. Ищите бабки в пециных оффшорах. А главное, выясните, КУДА он сбарыжил боеприпасы стратегических складов. После разоблачения рашистского агента "генерала" Шайтанова, допущеннного Пецей к гостайне во время войны, не трудно догадаться, где оказались те снаряды....
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26.04.2020 20:37 Ответить
Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3153
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27.04.2020 00:05 Ответить
Бульбарус, нам плевать на Зеленого. У твоего работодателя мародера Потрошенки 5 лет (!!!) на рассее работали конхветные хфабрики (и не только конхветные)!!! А свои аккумуляторы он продавал раше для строительства крымского моста! У ДоЙника нет "острот" на эту тему? Ты о чем, дятел? В то время свинохряк уже БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ и "патриотично" бил себя копытом в грудь!
Так шо готовься к параду и не лезь в чужие дела.
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27.04.2020 00:17 Ответить
Вірити в цю озвучену оним глашатаєм версію - себе не поважати. "Павліни, павліни (воронки) -хмикнув тов.Сухов.
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26.04.2020 20:39 Ответить
зачем что-то куда-то вкапывать если можно в нижний снаряд вкрутить взрыватель и подорвать дистанционно или замедленно
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26.04.2020 21:44 Ответить
 
 