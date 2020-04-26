Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - "слуга народа" Арахамия. ФОТО

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов боеприпасов на украинских арсеналах, установила причину детонации снарядов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

Об этом написал в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов боеприпасов на украинских арсеналах, народный депутат Давид Арахамия ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу по исследованию фактов по Балаклее, потому что это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там мы потеряли имущества и боеприпасов на более 12 млрд гривен. И вот что нам удалось установить. Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний Генпрокурор и Главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", - рассказал он.

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"Но против этой версии свидетельствуют два факта:

1. Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.

В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (см фото).

В то же время, после тушения пожара на территории арсенала обнаружены до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о схожем характере их минирования.





2. Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о пролете безпилотника не выдерживают любой проверки и противоречат зравому смыслу.

Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства.

Но обращение ВСК остались без внимания и в ОГП и в СБУ. Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им Бокариуса.

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Ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

Судя по размеру воронки, для этого в землю должны быть заложены два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если говорить, например, о ТФО-1.

И таких воронок было до десяти!!!", - пояснил Арахамия.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - акцентировал нардеп.

"До 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продлении работы ВСК еще на 6 месяцев", - резюмировал Арахамия.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

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Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".



