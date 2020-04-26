СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "Россия 1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещения аннексированного Крыма. - КР). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления. - КР)", - говорится в ответе СБУ.

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Отметим, что одесский активист Сергей Стерненко 11 апреля сообщал, что по решению суда СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Напомним, в середине октября 2019 года телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что "данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Корчевников посещал Крым и после 2014 года. Так, в июле прошлого года он опубликовал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией "Крымские горы" и "Ореанда".

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