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Три человека погибли в результате ДТП в Запорожской области, - полиция. ФОТО

Водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору, транспортное средство перевернулось - на месте погибли водитель и два пассажира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 24 апреля около 17:30 в Каменско-Днепровское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о ДТП в селе Знаменка Каменско-Днепровского района.

При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, житель города Каменка-Днепровская 1973 года рождения, двигаясь по улице Школьной в селе Знаменка, на закруглении проезжей части выехал на обочину, где, не справившись с управлением, врезался в электроопору. Транспортное средство перевернулось.

В результате аварии водитель и два пассажира его автомобиля - мужчины 1959 и 1988 годов рождения - погибли на месте ДТП. По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Три человека погибли в результате ДТП в Запорожской области, - полиция 01
Три человека погибли в результате ДТП в Запорожской области, - полиция 02

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Автор: 

ДТП (7686) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9251) Запорожская область (3208)


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Топ комментарии
+6
на ауді 2002 року випуску, він би стовп оминув?
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26.04.2020 20:01 Ответить
+5
дебилов надо убирать с дорог. машины тут не при чем...
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26.04.2020 19:59 Ответить
+5
При алкогольном опьянении знаки, как правило, уже не помогают.
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26.04.2020 20:04 Ответить
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Когда уже эти унитазы уберут с дорог.
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26.04.2020 19:49 Ответить
на ауді 2002 року випуску, він би стовп оминув?
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26.04.2020 20:01 Ответить
Столб пьяный был, иначе успел бы отпрыгнуть.
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26.04.2020 20:11 Ответить
на ауди он бы выжил. Эти смерти на руках Порошенко и Южаниной.
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26.04.2020 20:26 Ответить
Такое впечатление, что вы бредите. Порошенко, что ли его пьяным за руль усадил? Если вы из тех, кто втюхивал доверчивым/жадным соотечественникам машина на "бляхах", то не имеете права предъявлять претензии и что-либо требовать от государства , т.к. не платите налоги. А на Ауди этот покойный автолюбитель ехал бы еще быстрее и не только своих пассажиров на тот свет отправил, но ещеи нескольких прохожих.
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26.04.2020 21:21 Ответить
И столбы бетонные.
Можно, ведь, резиновые ставить.
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26.04.2020 20:02 Ответить
Вони ще довго мулятимуть очі, бо комусь дуже не хотілося дешевих і безпечних авто з Європи.
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26.04.2020 20:38 Ответить
страшне(((
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26.04.2020 19:50 Ответить
дебилов надо убирать с дорог. машины тут не при чем...
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26.04.2020 19:59 Ответить
Я ездил по этой дороге, но, надо проверить, а есть ли там знак направление поворота 1.34.1-3? Я могу назвать много мест в Запорожской области, где такого знака нет.
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26.04.2020 20:01 Ответить
При алкогольном опьянении знаки, как правило, уже не помогают.
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26.04.2020 20:04 Ответить
По себе судишь или на тренажере ездил в алкогольном состоянии ?
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26.04.2020 20:52 Ответить
Стовп не причому бо " По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения" що ы стало причиною ДТП.
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26.04.2020 20:06 Ответить
Похоже он задом ехал, а столб его догнал.
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26.04.2020 20:09 Ответить
Урода не жалко - хорошо, что только столб, а не пешеход. А пассажиры... Они в каком состоянии находились? Не видели, что собой представляет их "водила"?
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26.04.2020 20:14 Ответить
Великая Знаменка.
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26.04.2020 20:26 Ответить
Кінські сили перемогли ослячу впертість.
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26.04.2020 20:35 Ответить
Колись спостерігав таку картину: п"яна компанія на Москалі легенько врізалася в стовп. Водій образившись на електроопору, щосили почав бити її ногами. Швидка допомога врятувала бетонного потерпілого, забравши нападника з поламаними пальцями ніг.
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26.04.2020 20:48 Ответить
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натуральна відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою.
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26.04.2020 21:36 Ответить
а в какую больничку забрали обиженного на электроопору?...
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26.04.2020 22:14 Ответить
 
 