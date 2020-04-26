Три человека погибли в результате ДТП в Запорожской области, - полиция. ФОТО

Водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору, транспортное средство перевернулось - на месте погибли водитель и два пассажира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 24 апреля около 17:30 в Каменско-Днепровское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о ДТП в селе Знаменка Каменско-Днепровского района.

При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, житель города Каменка-Днепровская 1973 года рождения, двигаясь по улице Школьной в селе Знаменка, на закруглении проезжей части выехал на обочину, где, не справившись с управлением, врезался в электроопору. Транспортное средство перевернулось.

В результате аварии водитель и два пассажира его автомобиля - мужчины 1959 и 1988 годов рождения - погибли на месте ДТП. По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.





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