Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков. ФОТОрепортаж
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.
"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!" - написал Аваков в своем Twitter в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, в ГСЧС заявили о тушении пожаров на территории 4 лесничеств в Зоне отчуждения по состоянию на 17:45 26 апреля. При этом основные усилия спасателей направлены на "локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем" в селах Кривая Гора и Рудьки.
Напомним, тушение пожаров в Зоне отчуждения продолжается с 4 апреля.
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https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm
Типа потушил пожэжу. Ай маладэць!!!!