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Новости Фото Пожары в Украине
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Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!" - написал Аваков в своем Twitter в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.

Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков 01

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Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков 02
Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков 03
Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы. Волна пожаров сбита, - Аваков 04

Вместе с тем, в ГСЧС заявили о тушении пожаров на территории 4 лесничеств в Зоне отчуждения по состоянию на 17:45 26 апреля. При этом основные усилия спасателей направлены на "локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем" в селах Кривая Гора и Рудьки.

Напомним, тушение пожаров в Зоне отчуждения продолжается с 4 апреля.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) пожар (5970) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+18
Дождь их ликвидировал.
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26.04.2020 19:53 Ответить
+15
ХВАЛА вчорашньму дощу! пиньки пощитай! скільки **** лісу вкрали СУКИ!!!!
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26.04.2020 19:53 Ответить
+14
Дожди пошли и потушили! Вот причем тут Аваков?
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26.04.2020 19:54 Ответить
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ты пассивный некрофил, кацап
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26.04.2020 19:48 Ответить
Аваков обіцяв за два дні подолати пожежі, а пройшов тиждень і це ще не кінець, тушити будуть ще не один тиждень! Ось такі в нас "професіонали" в уряді і головний "професіонал" це Аваков та всі його підлеглі з ДСНС, ДПСУ, НПУ, НГУ.
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26.04.2020 19:58 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm Они умирали, потому что их лечили в Москве": герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", рассказал правду об аварии
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26.04.2020 20:01 Ответить
Ты чего так возбудился ? Возле стенки ещё успеешь постоять .
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26.04.2020 19:51 Ответить
А эту путинскую мразь уже забанили ? Жаль , не упел даже за горло подержать .)
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26.04.2020 19:54 Ответить
Пожар ликвидирован методом самовыгорания. Как бЭ урЯ навЭличнишому лидеру..ждём искромётных шутеек по этому поводу от Шапито 95.
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26.04.2020 19:52 Ответить
Они умирали, потому что их лечили в Москве": герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", рассказал правду об аварии.
https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm
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26.04.2020 19:52 Ответить
Просто дощ допомагав гасити пожежу.
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26.04.2020 19:52 Ответить
еще и дождик подсобил...
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26.04.2020 19:53 Ответить
Дождь их ликвидировал.
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26.04.2020 19:53 Ответить
ХВАЛА вчорашньму дощу! пиньки пощитай! скільки **** лісу вкрали СУКИ!!!!
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26.04.2020 19:53 Ответить
Непосильне завдання. Пеньки пеньків на зможуть порахувати.
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26.04.2020 20:22 Ответить
Дожди пошли и потушили! Вот причем тут Аваков?
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26.04.2020 19:54 Ответить
Ще б дощик расний на кілька днів не завадив.
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26.04.2020 19:55 Ответить
Всем ордена¡! за дощ...
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26.04.2020 19:58 Ответить
Так все же дождь????
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26.04.2020 20:04 Ответить
А слабо Сабакову поехать с Зеленским и проинспектировать Ровенскую область на отсутствие добычи бурштина?
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26.04.2020 20:04 Ответить
А зачем,местным пофиг ведь
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26.04.2020 20:29 Ответить
ой, не смешите
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26.04.2020 20:44 Ответить
И тут, после дождей, паганый МУСОР Макаков намалевался!!!
Типа потушил пожэжу. Ай маладэць!!!!
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26.04.2020 20:05 Ответить
А с 30 так вообще дождь каждый день. Во бабла можно списать!
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26.04.2020 20:08 Ответить
Аваков молодец конечно, но замов себе вообще не умеет выбирать. Что, вместо Зеленского никого лучше не нашлось?
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26.04.2020 20:40 Ответить
так дощ поміг, а хіба не треба подякувать пожежним, як можна тушили при такій жарі, без снігу зимою, та пожежні - герої, а авакову треба б було налагодити контроль за територією, щоб не допускати таких пожеж, та ордени це добре, але за таку роботу мабуть їм відповідно і заплатити треба, але щось про це не віщали....
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26.04.2020 20:43 Ответить
Да , это сделал дождь . Масштабный лесной пожар , кроме самой природы , потушить никто не сможет . Задача пожарных в таких случаях состоит в одном - не давать огню распространяться дальше . .
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26.04.2020 20:46 Ответить
Страшно представить, что будет, когда летняя жара придет.
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26.04.2020 20:48 Ответить
ДЯКУЄМО ГЕРОЯМ ПОЖЕЖНИКАМ !!!!
Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков - Цензор.НЕТ 3244
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26.04.2020 21:04 Ответить
Аваков мент ,каким боком он вообще морду открывает поповоду и без повода???
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26.04.2020 21:07 Ответить
https://censor.net/user/430504 Пожарные, после ликвидации МЧС, теперь в его подчинении.
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26.04.2020 21:56 Ответить
и рюкзаки из схрона вывезли...
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26.04.2020 21:10 Ответить
Дожди ликвидировали пожары !
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26.04.2020 21:15 Ответить
 
 