Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины. ФОТОрепортаж

Накануне полицейские оперативно разыскали нетрезвого водителя, который совершил ДТП в Пидпечарах Тысменицкого района Ивано-Франковской области.

Как предварительно установлено, местный житель 1973 г.р., не справился с управлением Chevrolet Aveo, съехал с проезжей части дороги в кювет, при этом задев машиной троих детей, находившихся на тротуаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

После совершения аварии водитель оставил машину и скрылся с места происшествия, уже через полчаса полицейские разыскали и задержали его.

В результате ДТП двух детей - 8 и 5 лет - доставили в больницу.

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При общении с водителем транспортного средства, полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Как результат - 2,88 промилле алкоголя в крови.

Правоохранители составили на нарушителя административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП.

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Фото: facebook.com/frankivsk.police

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