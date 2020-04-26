Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины. ФОТОрепортаж
Накануне полицейские оперативно разыскали нетрезвого водителя, который совершил ДТП в Пидпечарах Тысменицкого района Ивано-Франковской области.
Как предварительно установлено, местный житель 1973 г.р., не справился с управлением Chevrolet Aveo, съехал с проезжей части дороги в кювет, при этом задев машиной троих детей, находившихся на тротуаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
После совершения аварии водитель оставил машину и скрылся с места происшествия, уже через полчаса полицейские разыскали и задержали его.
В результате ДТП двух детей - 8 и 5 лет - доставили в больницу.
При общении с водителем транспортного средства, полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Как результат - 2,88 промилле алкоголя в крови.
Правоохранители составили на нарушителя административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП.
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Чому нема цієї інформації?
Я запитував за стан?
Легкі ушкодження?
Переломи кінцівок?
Черепно-мізкові травми?
Сподіваюсь, що лише подряпини...
Здоров'я їм)
Поки не буде такого ОДНОЗНАЧНОГО Закону до тих пір і будуть пяні за кермом.
Это быдло про членина и не вспоминает.
Згоден(на)?
а надо -бы от 10ки атоматом до ПЖ , сел за руль бухой - вот и весь умысел
Ще раз - гибнуть дорослі і діти від бійцівських собак і вівчарок, а не від бродячих псів. Ті бродячі самі бояться людей бо їх вилавлюють заради плану.