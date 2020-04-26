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Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины. ФОТОрепортаж

Накануне полицейские оперативно разыскали нетрезвого водителя, который совершил ДТП в Пидпечарах Тысменицкого района Ивано-Франковской области.

Как предварительно установлено, местный житель 1973 г.р., не справился с управлением Chevrolet Aveo, съехал с проезжей части дороги в кювет, при этом задев машиной троих детей, находившихся на тротуаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

После совершения аварии водитель оставил машину и скрылся с места происшествия, уже через полчаса полицейские разыскали и задержали его.

В результате ДТП двух детей - 8 и 5 лет - доставили в больницу.

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При общении с водителем транспортного средства, полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Как результат - 2,88 промилле алкоголя в крови.

Правоохранители составили на нарушителя административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП.

Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины 01

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Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины 02
Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины 03
Нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo сбил на тротуаре троих детей и скрылся с места происшествия, - полиция Ивано-Франковщины 04
Фото: facebook.com/frankivsk.police

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Автор: 

алкоголь (1667) дети (6576) ДТП (7686) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Ивано-Франковская область (929)


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Топ комментарии
+15
Быдло.
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26.04.2020 21:38 Ответить
+13
Никакие штрафы не помогут, пока не начнут давать реальные сроки за вождение в пьяном виде это не прекратится. Это еще хорошо что дети живы остались.
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26.04.2020 21:53 Ответить
+8
виходить вийти на вулицю-то вже є злочин...?!
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26.04.2020 21:44 Ответить
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Быдло.
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26.04.2020 21:38 Ответить
таких быдло, каждый десятый. особенно в малих городках и райентрах. ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!! братья кумовья сватья хорошие знакомые соседи ментов, все ездят на стакане. бояться только алетных патрулей
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26.04.2020 22:13 Ответить
Ну с водителем все ясно,но вот что дети делали на улице во время карантина надо вести спрос из родителей.
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26.04.2020 21:40 Ответить
виходить вийти на вулицю-то вже є злочин...?!
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26.04.2020 21:44 Ответить
А что уже ввели чп или вп
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26.04.2020 21:45 Ответить
Вот же дураки поляки, не знали, что надо требовать ввода ЧП или ВП. https://nv.ua/world/countries/pandemiya-v-polshe-deti-smogut-vyyti-na-ulicu-tolko-v-soprovozhdenii-vzroslyh-poslednie-novosti-50079205.html Сейчас кажется снизили порог с 18 до 13 лет.
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26.04.2020 21:53 Ответить
Я живу по Конституции Украины и на всякую Польшу и наши подзаконные акты мне по барабану.завтра тебя закроют в клетку потому что карантин ты там будешь сидеть?
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26.04.2020 22:07 Ответить
Так стучите в барабан, никто же не мешает. Если соседи начнут возмущаться, скажете им, что это не запрещено Конституцией.
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26.04.2020 22:23 Ответить
Ни ЧП ни ВП просто родителям было пофиг здоровье их детей как и их безопасность.
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26.04.2020 21:57 Ответить
Що буде з дітьми якщо їх місяць не випускати надвір?
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26.04.2020 22:42 Ответить
В сельской местности есть дворы и огороды это вам не на балконе так что на улице детям нечего было делать.
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27.04.2020 08:22 Ответить
Діти в якому стані?
Чому нема цієї інформації?
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26.04.2020 21:41 Ответить
В результате ДТП двух детей 8 и 5 лет доставили в больницу
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26.04.2020 21:45 Ответить
Я це читав...
Я запитував за стан?
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26.04.2020 21:48 Ответить
подробностей пока нет. но если доставили в больницу, и если он сбегал, травмы, видать, есть
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26.04.2020 21:54 Ответить
Ось і я про це...
Легкі ушкодження?
Переломи кінцівок?
Черепно-мізкові травми?
Сподіваюсь, що лише подряпини...
Здоров'я їм)
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26.04.2020 21:59 Ответить
Громада! ц цією муйньою що пяна їзда -треба щось робити...із-за тупих пяних дебілів гинуть люди...зазвичай прості та безвинні люди...шалені штрафи та конфіскація авто ...не інакше...і нарешті-"посадки" то може ВР нарешті займеться цим питанням...?!
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26.04.2020 21:43 Ответить
Ты хочешь что бы у всех депутатов,и их детей забрали машины?))Ну ты и дурачок,они внимания не обращают на сбитых пешеходов,но одну-две скотины меньше в ихнем понимании погоды не делает(((А то что мы друг друга давим,им вообще *****,вы где живете?(((
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26.04.2020 21:55 Ответить
Щас тебя чудо админ забанит
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26.04.2020 22:13 Ответить
Просто треба на законодавчому рівні затвердити шо сівший за кермо у нетрезвому стані вже являється злочинцем і несе кримінальну а не адміністративну відповідальність і умовному покаранню за цей злочин не підпадає.
Поки не буде такого ОДНОЗНАЧНОГО Закону до тих пір і будуть пяні за кермом.
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26.04.2020 22:05 Ответить
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натурально відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою. Було це в передобідню пору дня.Це я до того ,що і в минулі часи за руль сідали такі ж лигарі.
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26.04.2020 22:34 Ответить
Бухать, бухать и ещё раз бухать, как завещал их боххх членин.
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26.04.2020 21:45 Ответить
К чему ты эту дурь написал?
Это быдло про членина и не вспоминает.
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26.04.2020 21:54 Ответить
скотина тупая
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26.04.2020 21:49 Ответить
смердюча тупа заробітчансьув рагуліна
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26.04.2020 21:51 Ответить
Перебор!
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26.04.2020 21:55 Ответить
Просто, смердюча і тупа.
Згоден(на)?
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26.04.2020 21:56 Ответить
Просто скотыняка.
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26.04.2020 22:01 Ответить
Согласен.
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26.04.2020 22:02 Ответить
Заробітчани не їздять на такому фуфлі, як авєо...
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26.04.2020 22:06 Ответить
Никакие штрафы не помогут, пока не начнут давать реальные сроки за вождение в пьяном виде это не прекратится. Это еще хорошо что дети живы остались.
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26.04.2020 21:53 Ответить
наш суд эту сволочь отпустит , нет умысла - значит неумышленно
а надо -бы от 10ки атоматом до ПЖ , сел за руль бухой - вот и весь умысел
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26.04.2020 22:13 Ответить
ПОЖИЗНЕННОЕ ПРИСЛЕДОВАНИЕ НАРОДОМ ДО СМЕРТИ !!!
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26.04.2020 22:28 Ответить
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натурально відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою. Було це в передобідню пору дня.Це я до того ,що і в минулі часи за руль сідали такі ж лигарі.
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26.04.2020 22:33 Ответить
Крайне отрицательно отношусь к пьяным водителям , но излишняя резкость в высказываниях тоже напрягает. Чуть в сторону. Иду сегодня по городу (большому) и на меня нападает стая собак. В течении года я дважды отбивал детей (не знакомых мне) от напавших собак . Так хотелось бы услышать -стоит ли расстреливать собачников ? От их любви к животным за год погибает лютой смртью около сотни человек. Или тут скромно промолчите?
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26.04.2020 22:34 Ответить
Що тут мовчати - люди гибнуть від бойцовських псів і вівчарок кожен рік, а не від бродячих псів, беріть рушницю і відстрілюйте на очах у власників цих бійцівських собак, хто ж заважає, а бродячих псів кожна тварина і так вбиває кожен рік і ще в інтернет викладує інформацію і фото як кацап садист Мільчаков чи Святогор. Хворі люди ...
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26.04.2020 22:51 Ответить
Да вы что ? За это турма и вечный пепелац ! Убивать ради убийства -это мягко говоря скотство. Но и смотреть как своры убийц бродят по улицам ..... Кстати , вы знаете кто самый страшный зверь на территории бывшего ссср? Думаете тигр ? нет он очень миролюбив. Самые страшные одичавшие собаки ! от них и с оружием не спасешься. Я знаю что говорю.
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26.04.2020 23:25 Ответить
Багато чую про "одічавших" собак, але скільки бував у промзонах Харкова і на виселках ні одна собака чи стая не нападала.
Ще раз - гибнуть дорослі і діти від бійцівських собак і вівчарок, а не від бродячих псів. Ті бродячі самі бояться людей бо їх вилавлюють заради плану.
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27.04.2020 12:31 Ответить
Прошу гуманний суд віддати цього героя батькам постраждалих дітей на поруки.
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26.04.2020 22:36 Ответить
Следующий вопрос. Сейчас в период карантина ограничен общественный транспорт. На дороги выехали драндулеты с люмпеном за рулем. То что они творят ,им и бухать не надо.Беспредел такой что 1 января -день безопасности на дорогах можно считать. Что делать с этими наполовину убийцами? Это я к тому что ваш гнев какой то однобокий.
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26.04.2020 22:45 Ответить
Давно вже треба пожиттєво забирати водійські посвідчення за п єне водіння автікой при наїзді на людей. Випив - визивай таксі або сідай на ровер
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26.04.2020 22:45 Ответить
А что делать с пьяными пешеходами. Из-за них ни в чем не повинные водители получают психологические травмы похлеще переломов. А что делать с пешеходами без светоотражающих элементов на одежде? Посадить на всю жизнь на табуретку. Повторяю я крайне негативно отношусь к пъяным за рулем , но и остальных не жалую. Закон должен быть для всех. А у нас наркоманы -это больные! Идиоты не в психушках , потому как демократия. Собачники так тут вообще аут.
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26.04.2020 23:18 Ответить
Мразина забуханая. На нары его.
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27.04.2020 08:08 Ответить
 
 